351 मूर्तींचा बाहुबली गणपती! उल्हासनगरचा अनोखा गणराया चर्चेत

उल्हासनगर : उल्हासनगरमध्ये यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी साकारण्यात आलेला एक अनोखा गणराया सध्या सर्वांचं लक्ष वेधून घेतोय. कारण या बाप्पाच्या मुख्य मूर्तीवर तब्बल 351 लहान गणेशमूर्ती विराजमान आहेत. उल्हासनगर कॅम्प क्रमांक तीनमधील एम. एम. ग्रुप सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने ही आगळीवेगळी संकल्पना साकारली आहे. विशेष म्हणजे, या अनोख्या बाप्पाचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत.
उल्हासनगर कॅम्प क्रमांक तीनमध्ये एम. एम. ग्रुप सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाकडून यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी हा अनोखा गणराया साकारण्यात आला आहे. उंच मुख्य गणेशमूर्ती आणि त्यावर विराजमान असलेल्या तब्बल 351 लहान गणेशमूर्ती अशी या बाप्पाची आगळीवेगळी रचना आहे.
बाप्पाचं हे अनोखं रूप पाहण्यासाठी भाविक आणि नागरिकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. या मूर्तीची नोंद गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये झाल्याचा दावा मंडळाकडून करण्यात आला आहे.सध्या या 351 छोट्या छोट्या गणरायांना आकर्षक डायमंड लावण्याचं काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. मात्र, यंदा मुख्य बाप्पावर तब्बल 351 गणेशमूर्ती साकारण्यात आल्याने हा अनोखा गणराया गणेशोत्सवाचं खास आकर्षण ठरणार हे मात्र नक्की आहे.