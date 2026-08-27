चिंचपोकळीचा चिंतामणी आणि अदानींचा काय संबंध? मंडळाच्या अध्यक्षांनी केलं स्पष्ट, म्हणाले, 'त्यांनी आम्हाला...'

गतवर्षी लालबागचा राजा मंडळाला अंबानींची साथ लाभल्यानंतर अनेकांनी यावर नाराजी जाहीर केली होती. त्यानंतर आता तेथूनच थोड्या अंतरावर असणाऱ्या मुंबईतील प्रसिद्ध चिंचपोकळीचा चिंतामणी गणेशोत्सवाला यंदा उद्योजक गौतम अदानींची साथ मिळणार आहे. यासंदर्भात अनेक दावे केले जात असताना मंडळाच्या अध्यक्षांनी यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. गौतम अदानी आणि चिंतामणीचा नेमका काय संबंध असणार आहे यावर त्यांनी भाष्य केलं आहे. चिंचपोकळी सार्वजनिक उत्सव मंडळाचे अध्यक्ष श्री. राजेंद्र डिचोलकर यांनी हा संबंध फक्त जाहिरातीपुरता असेल असं सांगितलं आहे.
आमचे सर्व उपक्रम जाहिरात आणि गणेशोत्सवात मिळणारी देणगी यांच्या आधारेच राबवले जातात असं त्यांनी सांगितलं आहे. तसंच त्यांनी चुकीचा प्रपोगंडा पसरवू नका असं आवाहन केलं आहे. आमचा आणि अदानींचा संबंध फक्त जाहिरातीपुरता असून त्यापेक्षा अधिक काही नाही असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
"आम्ही जे उपक्रम चालतो ते चालवताना जाहिरात आणि गणपीतसमोरील पेटीमधील देणगीच्या आदार चालवते. दरवर्षी आमच्याकडे छोट्या छोट्या जाहिराती असतात. यावेळी आमच्याकडे अदानी ग्रुपची जाहिरात आली आहे. फक्त जाहिरातीपुरता आमचा त्यांचा संबंध आहे. त्यांनीदेखील हे मान्य केलं आहे. चिंचपोकळीचा चिंतामणीशी फक्त जाहिरातीपुरता संबंध असेल यासंदर्भात त्यांच्याशी चर्चा झाली आहे," अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.
पुढे ते म्हणाले की, "बाहेर जो प्रपोगंडा सुरु आहे तो चुकीच्या पद्धतीने सुरु आहे. हा चुकीचा प्रपोगंडा पसरवू नका अशी मी अध्यक्ष म्हणून विनंती करतो. जाहिरातीवर आम्ही हा उपक्रम चालवतो. जाहिरातीपुरताच संबंध आहे इतकं सांगू इच्छितो".