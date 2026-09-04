'मी जिवंत राहिलो तर...', सर्वांसमोर विद्यानंद बापटांचं विधान; 6 सप्टेंबरचाही केला उल्लेख; नेमकं काय होणार आहे रविवारी?

पुण्यात गणेशोत्सवामध्ये डीजे वाजवून नये अशी भूमिका मांडणाऱ्या विद्यानंद बापट यांच्यावर गुरुवारी टिळक रोडवर एका व्यक्तीने हल्ला केला. या हल्ल्यामुळेच एकच खळबळ उडाली असून या प्रकरणी रात्री उशीरापर्यंत गुन्हा नोंदवून घेण्याचं काम सुरु होतं. सदर घटनेनंतर आज विद्यानंद बापट यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. भावना दुखावण्याचा कोणताही हेतू नसल्याचं स्पष्ट करतानाच संस्कृतिक राजधानी म्हणून पुण्याची ओळख आहे असं म्हणता पण संस्कृती कुठे आहे? असा थेट सवाल केला. आपलं आंदोलन यापुढेही सुरु राहणार असून त्याला संघटनात्मक स्वरुप देण्याची इच्छाही बापट यांनी बोलून दाखवली. याचदरम्यान त्यांना पत्रकारांनी एक प्रश्न विचारला असता थेट जीवन मरणाचा उल्लेख बापट यांनी केला.
विद्यानंद बापट यांच्या समर्थनार्थ रविवारी 6 सप्टेंबर रोजी पुण्यात मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. गणेशोत्सवात डीजे आणि लाऊडस्पीकरच्या मोठ्या आवाजामुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाला बापट विरोध करत आहेत. 3 सप्टेंबर रोजी टिळक रस्त्यावर माध्यमांना बोलताना त्यांच्यावर हल्ला झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘डीजेमुक्ती’च्या मागणीसाठी रविवारी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. सकाळी 11 वाजता बालगंधर्व चौकतील झाशीची राणी पुतळ्याजवळून या मोर्चाला सुरुवात होणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे. पुणे महानगरपालिका कार्यालयापर्यंत हा मोर्चा आयोजित करण्यात आला असून पुणेकरांनी मोठ्या संख्येनं मोर्चात सहभागी होण्याचं आवाहन केलं जात आहे.
याच मोर्चासंदर्भात बापट यांना विचारण्यात आलं. तुम्हाला मारहाण झाल्यानंतर तुमच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढला जाणार असून यामध्ये तुम्ही सहभागी होणार का? असं विचारलं असता त्यांनी, "जिवंत राहिलो तर मी रविवारी मोर्चामध्ये सहभागी होईल," असं उत्तर दिलं.
विद्यानंद बापट यांच्या पुण्यातील घराबाहेर पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. मारहाणीनंतर कायदेशीर बाबी पूर्ण केल्यानंतर विद्यानंद बापट यांना त्यांच्या नारायण पेठेतील घरी सोडण्यात आल्यानंतर इथे पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत.
गुरुवारी रात्री रत्नागिरी पोलिसांचे पथक विद्यानंद बापट यांच्या मूळ घरी गेले होते. बापट यांचे पालक रत्नागिरी तालुक्यातील गोळप इथे राहतात. वडील सुहास बापट आणि आई कल्पना बापट वयोवृद्ध आहेत. बापट यांच्या मूळ घराबाहेर पोलीस बंदोबस्त देण्याच्या दृष्टीने रत्नागिरी पोलिसांच्या हालचाली सुरु आहेत. रत्नागिरी पोलिसांकडून आई-वडिलांची विचारपूस करत काळजी घेण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. डीजेमुक्त गणेशोत्सवाचा आवाज उठवणाऱ्या विद्यानंद बापट यांना काल पुण्यात मारहाण झाली होती. मात्र आई-वडिलांनी मुलाची भूमिका योग्य असल्याचं सांगत विद्यानंद यांचं समर्थन केलं होतं.