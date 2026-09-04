Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /मी जिवंत राहिलो तर..., सर्वांसमोर विद्यानंद बापटांचं विधान; 6 सप्टेंबरचाही केला उल्लेख; नेमकं काय होणार आहे रविवारी?

'मी जिवंत राहिलो तर...', सर्वांसमोर विद्यानंद बापटांचं विधान; 6 सप्टेंबरचाही केला उल्लेख; नेमकं काय होणार आहे रविवारी?

गणेशोत्सवामध्ये डीजे वाजवून नये अशी भूमिका घेणाऱ्या विद्यानंद बापट यांच्यावर गुरुवारी हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी पत्रकार परिषद घेत आपली बाजू अधिक भक्कमपणे मांडताना काय म्हटलंय जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 04, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 12:15 PM IST
'मी जिवंत राहिलो तर...', सर्वांसमोर विद्यानंद बापटांचं विधान; 6 सप्टेंबरचाही केला उल्लेख; नेमकं काय होणार आहे रविवारी?
Image Credit: प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना विद्यानंद बापटांचं विधान (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gold Price Today: जन्माष्टमीच्या दिवशी सोने आणि चांदीचे भाव वधारले! पाहा आजचे दर
2
3
4
5