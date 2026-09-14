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'देश आणि महाराष्ट्रावरील सध्याचे सर्वात मोठे विघ्न' म्हणत ठाकरेंच्या शिवसेनेचं गणरायाला साकडं; 'आता तरी जनता...'

आजपासून सुरु होत असलेल्या गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं गणरायाला विशेष साकडं घातलं आहे. 'सामना'च्या अग्रलेखामधून भाष्य करताना 'देश आणि महाराष्ट्रावरील सध्याचे सर्वात मोठे विघ्न' असा नेमका कसला उल्लेख केला आहे. हे आणि सदर साकडं घालताना काय म्हटलंय जाणून घेऊयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 14, 2026, 06:48 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 06:48 AM IST
'देश आणि महाराष्ट्रावरील सध्याचे सर्वात मोठे विघ्न' म्हणत ठाकरेंच्या शिवसेनेचं गणरायाला साकडं; 'आता तरी जनता...'
Image Credit: गणपतीकडे ठाकरेंच्या शिवसेनेनं काय मागितलं? (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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