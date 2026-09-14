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गणपतीची मूर्ती घरी आणताना तिचं तोंड का झाकतात? 99% लोकांना कल्पनाच नाही; जाणून घ्या यामागचं खरं कारण

आपल्यापैकी अनेकांनी गणपतीची मूर्ती घरी आणताना तिचा चेहरा कापडाने झाकल्याचं पाहिलं असेल. पण असं का करतात हे 99 टक्के लोकांना ठाऊक नाही. त्याबद्दल जाणून घेऊयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 14, 2026, 07:38 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 07:38 AM IST
गणपतीची मूर्ती घरी आणताना तिचं तोंड का झाकतात? 99% लोकांना कल्पनाच नाही; जाणून घ्या यामागचं खरं कारण
Image Credit: सार्वजनिक गणपती असो किंवा घरचा अनेकदा मूर्तीचं तोंड झाकलेलं असतं, पण का? (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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