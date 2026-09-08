/गणेशोत्सवानिमित्त कोकणात जाणाऱ्यांसाठी खुशखबर! सावंतवाडी एक्सप्रेस आजपासून धावणार

Ganeshotsav 2026 Kokan Railway : गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर आला असून मुंबई उपनगरात काम करणाऱ्या नोकरदारांची पावलं हे आपोआप गावांकडे वळायला लागतात. मात्र कोकणात जाणाऱ्या नियमित रेल्वे गाड्यांचं बुकिंग फुल्ल झाल्याने कोकणात जाऊ इच्छिणाऱ्यांना बस अथवा प्रायव्हेट गाड्यांचा पर्याय निवडावा लागत होता, मात्र आता शिवसेनेच्या यशस्वी पाठपुराव्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते सावंतवाडी रोड एक्सप्रेस येत्या मंगळवार 8 सप्टेंबर पासून धावणार आहे.
मध्य रेल्वेने गणेशोत्सवापूर्वी गाडीच्या नियमित फेऱ्या चालवण्याची खूशखबर सोमवारी दिली आणि वेळापत्रकही जाहीर केले. मंगळवारी रात्री 11:55 वाजता सुटणाऱ्या एक्सप्रेसचे आरक्षण सकाळी 8 वाजताच खुले होणार आहे. त्यामुळे रेल्वे तिकिटाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या कोकणकरांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सीएसएमटी येथून थेट सावंतवाडीपर्यंत एक्सप्रेस सेवा सुरू होत असल्याने गणेशोत्सवात कोकणवासीयांचे थेट गाडीचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. मध्य रेल्वे प्रशासनाने सोमवारी गाडीच्या नियमित फेऱ्यांचे वेळापत्रक जाहीर केले असून त्यानुसार गाडी क्रमांक 15087 सीएसएमटी-सावंतवाडी एक्सप्रेस पावसाळी वेळापत्रकात म्हणजेच 20 ऑक्टोबरपर्यंत दरदिवशी रात्री 11: 55 वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी दुपारी 1: 50 वाजता सावंतवाडीला पोहोचेल, तर गाडी क्रमांक15088 सावंतवाडी ते सीएसएमटी एक्सप्रेस सायंकाळी 5 वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी 6: 40 वाजता सीएसएमटीला पोहोचेल. नियमित वेळापत्रकात ही गाडी सीएसएमटी येथून रात्री 11: 55 वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी दुपारी 2: 15 वाजता सावंतवाडीला पोहोचेल, तर सावंतवाडी येथून सायंकाळी 5: 20 वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी 6: 40 वाजता मुंबईला पोहोचणार आहे.
सीएसएमटी-सावंतवाडी एक्सप्रेसच्या 9 सप्टेंबरपासूनच्या सर्व फेऱ्यांसाठीचे आरक्षण बुधवारी 9 सप्टेंबर रोजी सर्व संगणकीकृत आरक्षण केंद्र आणि www.irctc.co.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे बुधवारी आरक्षणासाठी 'ऑनलाइन झुंबड उडण्याची चिन्हे आहेत.
सीएसएमटी ते सावंतवाडी एक्सप्रेसला दादर, ठाणे, पनवेल, पेण, सेहा, माणगाव, वीर, खेड, चिपळूण, सावर्डा, आरवली, संगमेश्वर, रत्नागिरी, आडवली, विलवडे, राजापूर, वैभववाडी, नांदगाव, कणकवली, सिंधुदुर्ग आणि कुडाळ या स्थानकांवर थांबा दिला जाईल, असेही मध्य रेल्वे प्रशासनाने जाहीर केले.