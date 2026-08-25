/School Holiday: गणेशोत्सवात शाळा-कॉलेजांना 5 दिवस सुट्टी द्या; मनविसेची शिक्षण विभागाकडे मोठी मागणी

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील शाळा आणि महाविद्यालयांना सलग पाच दिवसांची सुट्टी देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने (मनविसे) केली आहे. गणेशोत्सव हा महाराष्ट्रातील महत्त्वाचा सण असल्याने विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना उत्सवात सहभागी होता यावे, यासाठी सुट्टी जाहीर करावी, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे. विशेष म्हणजे सुट्टीच्या काळात परीक्षा किंवा प्रशिक्षणाचे आयोजन करू नये, अशी मागणीही शिक्षण विभागाकडे करण्यात आली आहे.
मनविसेने शिक्षण विभागाकडे पत्र देऊन गणेशोत्सवाच्या काळात शाळा आणि महाविद्यालयांना पाच दिवसांची सुट्टी देण्याची मागणी केली आहे. सणाच्या काळात विद्यार्थी आणि पालक मोठ्या प्रमाणात धार्मिक तसेच कौटुंबिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना उत्सवाचा आनंद घेता यावा आणि कुटुंबासोबत वेळ देता यावा, यासाठी सलग सुट्टी आवश्यक असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
सुट्टी जाहीर केल्यानंतर त्या कालावधीत कोणत्याही प्रकारची लेखी किंवा तोंडी परीक्षा, चाचणी अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करू नयेत, असे स्पष्ट आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सुट्टी जाहीर करूनही काही शैक्षणिक उपक्रम सुरू राहिल्यास त्याचा विद्यार्थ्यांना अपेक्षित फायदा मिळणार नाही, असा संघटनेचा युक्तिवाद आहे.
ही सुट्टी केवळ महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या शाळांपुरती मर्यादित न ठेवता सीबीएसई, आयसीएसई, सीआयएससीई, आयबी, आयजीसीएसई, आणि एनआयओएस या विविध शिक्षण मंडळांच्या शाळांनाही लागू करावी, अशी मनविसेची मागणी आहे. खासगी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये वेगवेगळे शैक्षणिक वेळापत्रक असल्याने सर्व संस्थांसाठी समान मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याची आवश्यकता असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
मनविसेने आपल्या पत्रात 8 सप्टेंबर 2015 रोजीच्या शासन निर्णयाचा (GR) संदर्भ दिला आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात अल्प मुदतीच्या सुट्ट्या देणे आणि त्या काळात परीक्षा न घेण्याबाबत या शासन निर्णयात तरतुदी असल्याचा संघटनेचा दावा आहे. त्यामुळे आधीच्या शासन निर्णयाचा आधार घेत सध्याच्या गणेशोत्सवासाठी स्पष्ट सूचना जारी कराव्यात, अशी मागणी शिक्षण विभागाकडे करण्यात आली आहे.
गणेशोत्सवाच्या काळात काही खासगी शाळांकडून परीक्षा घेतल्या जात असल्याच्या तक्रारी पालकांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अमित ठाकरे यांच्याकडे केल्या होत्या. सणाच्या दिवसांत परीक्षा असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना कुटुंबीयांसोबत उत्सवात सहभागी होता येत नसल्याची नाराजी पालकांनी व्यक्त केल्याचे संघटनेने सांगितले. या तक्रारींची दखल घेत शिक्षण विभागाकडे औपचारिक पत्राद्वारे मागणी करण्यात आली.
मनविसेचे प्रमुख संघटक चेतन पेडणेकर यांनी मुंबई विभागाच्या शिक्षण उपसंचालकांना पत्र पाठवून या मागण्या मांडल्या आहेत. गणेशोत्सवाच्या काळात सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांसाठी स्पष्ट नियमावली जाहीर करावी, तसेच सुट्टीच्या कालावधीत परीक्षा अथवा प्रशिक्षण घेऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आता शिक्षण विभाग या मागणीवर काय भूमिका घेतो आणि सर्व शिक्षण मंडळांच्या संस्थांसाठी कोणत्या सूचना जारी होतात, याकडे विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे.