गणेशभक्तांसाठी ‘मोदी एक्स्प्रेस’; ९ आणि ११ सप्टेंबरला दादरहून कोकणात धावणार

रविंद्र कोकाटे, झी २४ तास, रत्नागिरी : गणेशोत्सवासाठी दरवर्षी मुंबईहून कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांचा प्रवास अधिक सुखकर, सुरक्षित आणि आनंददायी व्हावा यासाठी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या पुढाकाराने यंदाही ‘मोदी एक्स्प्रेस’ सज्ज झाली आहे. यंदा ९ आणि ११ सप्टेंबर रोजी ही विशेष गाडी दादर येथून कोकणासाठी रवाना होणार असल्याची माहिती मंत्री नितेश राणे यांनी दिली. गेल्या १४ वर्षांपासून अविरत सुरू असलेल्या या जनसेवेच्या परंपरेमुळे कोकणवासीयांमध्ये मोठा उत्साह पाहायला मिळत आहे..
‘मोदी एक्स्प्रेस’ ९ आणि ११ सप्टेंबर रोजी दादर रेल्वे स्थानकावरील प्लॅटफॉर्म क्रमांक १४ वरून सकाळी १०:३० वाजता कोकणाच्या दिशेने प्रस्थान करेल. ही गाडी मुंबईहून निघून रत्नागिरी, वैभववाडी, कणकवली आणि सावंतवाडी या प्रमुख स्थानकांवर थांबेल. सणासुदीच्या काळात होणारी प्रचंड गर्दी लक्षात घेता, प्रवाशांना कोणत्याही त्रासाशिवाय थेट आपल्या घरापर्यंत पोहोचता यावे,यासाठी ही विशेष सोय करण्यात आली आहे..
प्रवासादरम्यान चाकरमान्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून संपूर्ण प्रवासात अल्पोपहार, जेवण आणि शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची उत्तम व्यवस्था आयोजकांकडून करण्यात येणार आहे..
या विशेष गाडीच्या तिकीट नोंदणीसाठी २ ते ५ सप्टेंबर हा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे..
कणकवली, देवगड आणि वैभववाडी विधानसभा मतदारसंघ: संबंधित भागातील स्थानिक भाजप मंडलाध्यक्षांशी संपर्क साधावा..
रत्नागिरी जिल्हा: प्रवाशांनी भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रशांत यादव यांच्याकडे नावनोंदणी करावी..
“गेल्या १४ वर्षांपासून चाकरमान्यांना गणेशोत्सवासाठी गावी पोहोचवताना त्यांच्या चेहऱ्यावरील समाधान हीच आमची खरी पावती आहे. यंदाही भाविकांनी ढोल-ताशांच्या गजरात आणि आनंदात आपल्या गावी पोहोचावे, यासाठी ‘मोदी एक्स्प्रेस’ सज्ज असून चाकरमान्यांनी या सेवेचा लाभ घ्यावा,” असे आवाहन मंत्री नितेश राणे यांनी केले आहे..