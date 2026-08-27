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गणेशभक्तांसाठी ‘मोदी एक्स्प्रेस’; ९ आणि ११ सप्टेंबरला दादरहून कोकणात धावणार

गणेशभक्तांच्या सुलभ प्रवासासाठी ‘मोदी एक्स्प्रेस’ सज्ज आहे. ९ आणि ११ सप्टेंबरला दादरहून कोकणात धावणार आहे.  गेल्या 14 वर्षांची परंपरा कायम असल्याची माहिती मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 27, 2026, 11:29 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:29 PM IST
गणेशभक्तांसाठी ‘मोदी एक्स्प्रेस’; ९ आणि ११ सप्टेंबरला दादरहून कोकणात धावणार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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