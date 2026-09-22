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'लालबागचा राजा'च्या VIP दर्शनला मुंबईच्या डबेवाल्यांचा विरोध; ना मंडळ अध्यक्ष, ना सरकार 'ही' एकच व्यक्ती हे रोखू शकते असा दावा

लालबागचा राजा मंडळासंदर्भात मागील अनेक वर्षांपासून तक्रारी समोर येत असतानाच आता या साऱ्याला मुंबईकरांचं पोट भरणाऱ्या मुंबईच्या डबेवाल्यांनाही विरोध केला आहे. नेमकं त्यांचं म्हणणं काय जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 22, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 03:08 PM IST
'लालबागचा राजा'च्या VIP दर्शनला मुंबईच्या डबेवाल्यांचा विरोध; ना मंडळ अध्यक्ष, ना सरकार 'ही' एकच व्यक्ती हे रोखू शकते असा दावा
Image Credit: लालबागचा राजासंदर्भात डबेवाल्यांनी नोंदवला आक्षेप (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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