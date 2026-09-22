'लालबागचा राजा'च्या VIP दर्शनला मुंबईच्या डबेवाल्यांचा विरोध; ना मंडळ अध्यक्ष, ना सरकार 'ही' एकच व्यक्ती हे रोखू शकते असा दावा

'लालबागचा राजा'च्या दर्शनासाठी सामान्य नागरिक आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी (व्हीआयपी) मंडळाकडून वेगवेगळ्या रांगा लावल्या जातात. दर्शन व्यवस्थेतील या भेदभावामुळे नागरिकांना तासन् तास रांगेत उभे राहावे लागत असल्याने डबेवाला संघटनेने नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच हे व्हीआयपी दर्शन बंद करण्याची मागणी मुंबई डबेवाला असोसिएशनने केली आहे. 'लालबागचा राजा'च्या दर्शनासाठी पुण्याहून मुंबईत आलेल्या 25 वर्षीय तरुणाचा गुरुवारी हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर भाविकांकडून प्रचंड नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
'लालबागचा राजा'च्या दर्शनासाठी आलेल्या जयदीप मेघराज नेमाडे या 25 वर्षीय तरुणाचा रांगेतच मृत्यू झाला. ही धक्कादायक घटना 17 सप्टेंबर रोजी रात्री 11.40 वाजता घडली. तो मूळचा जळगावचा होता. येथील शिरसोली रोड येथील जीवनमोती सोसायटीत राहणारे नेमाडे ट्रान्सपोर्टचे संचालक मेघराज सुभाष नेमाडे यांचा एकुलता एक मुलगा होता. मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग व एमबीएनंतर तो पुण्यात नोकरी करत होता. दरवर्षीप्रमाणे तो मित्रांसोबत 'लालबागचा राजा'च्या दर्शनासाठी मुंबईला गेला होता. 17 सप्टेंबर रोजी रात्री दर्शन रांगेत असताना त्याला अस्वस्थ वाटू लागले व श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला. जयदीप मित्रांना सांगून रांगेतून बाहेर पडला. प्रकृती खालावल्याचे लक्षात येताच पोलिसांनी त्याला तातडीने मदत कक्षात नेऊन नंतर रुग्णवाहिकेने रुग्णालयात हलवले. मात्र उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.
अभिनेते, कलाकारांना गणपतीच्या चरणी नतमस्तक होण्यासाठी विशेष सोय केली जाते. त्यांचे समाजासाठी योगदान काय आहे, अशी टीका मुंबई डबेवाला असोसिएशनचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर यांनी केली आहे. तसेच, धर्मादाय आयुक्तांनी या प्रकरणी लक्ष घातल्यास हे प्रकार थांबू शकतात, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
लालबागचा राजा मंडळ मागील काही वर्षांपासून व्हीआयपी दर्शन व्यवस्था आणि स्वयंसेवकांकडून भक्तांशी होणारे कथित गैरवर्तनासारख्या बातम्यामुळे सातत्याने चर्चेत राहिलं आहे. सामान्य भक्तांना 12 ते 16 तास रांगेत उभे राहूनही काही सेकंदांतच दर्शन पूर्ण करून पुढे ढकलले जाते. तर दुसरीकडे काही व्हिआयपी तसेच सेलिब्रिटींना जास्त वेळ मिळतो, असे आरोप सोशल मीडियावर व्हायरल व्हिडिओंमधून समोर आले आहेत. मंडळाने आम्ही व्हीआयपी पास देत नाहीत किंवा पैसे घेत नाही, असं अनेकदा स्पष्ट केलं आहे. पण व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जातात.
विशेषतः लालबागचा राजा मंडळाच्या काही स्वयंसेवकांकडून महिला भक्तांशी असभ्य वर्तन, धक्काबुक्की आणि अपमानास्पद वागणूक दिल्याचे आरोप अनेकदा झाले आहेत. त्यामुळे या साऱ्याची यंदा महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने गंभीर दखल घेतली. 10 ऑक्टोबर 2026 रोजी झालेल्या सुनावणीत आयोगाने पोलीस प्रशासन आणि संबंधित पक्षांना कठोर शब्दांमध्ये यासंदर्भात ताकीद दिली. सदर प्रकरणाची अंतिम सुनावणी गणेशोत्सवानंतर 6 ऑक्टोबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.