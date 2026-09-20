मुंबईतील गणेशोत्सवाला गालबोट! 'काळाचौकीचा महागणपती' जवळ 5 जणांना विजेचा शॉक, दोघांचा मृत्यू; रात्री 2 वाजताचा थरारक घटनाक्रम समोर

मुंबईतील गणेशोत्सवाला गालबोट लागलं असून काळाचौकी येथील महागणपती येथे शॉक लागून एकाचा मृत्यू झाला आहे. या ठिकाणी पहाटे दोन वाजण्याच्या सुमारास पाच जणांना विजेचा शॉक लागला आणि त्यानंतर एकच गोंधळ उडाला. तातडीने सर्वांना उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र यापैकी दोन गणेशभक्तांचा मृत्यू झाला असून मृतांमध्ये एका आठ वर्षाच्या मुलीचा समावेश आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 5 जणांना विजेचा शॉक लागला काळाचौकीच्या महागणपती येथे पहाटे जवळपास 2 वाजण्याच्या सुमारास ही घटना झाल्याची माहिती अग्निशमन दलाने दिली आहे. या घटनेमध्ये जखमी झालेल्या एकूण 5 जणांना मसीना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. त्यात 2 मुलं आणि 3 मुलींचा समावेश असून सर्व जखमी हे 8 ते 20 वयोगटातील आहेत. रुग्णांपैकी एका मुलीला उपचारासाठी परेल येथील गोल्बल रूग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सध्या मसीनामध्ये 3 रुग्ण आयसीयूमध्ये भर्ती आहेत. त्यांच्यावर उपचार सुरु असून सर्व जखमी डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली आहेत.
पहाटेच्या सुमारास रुग्णालयात दाखल असलेल्या पाच जणांपैकी दोघांचा रुग्णाचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. सदर घटनेनंतर नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण बघायला मिळत आहे. अग्निशमन दल, स्थानिक पोलीस या घटनेचा तपास करत आहेत. नक्की काय घडले याचा तपास हा पोलिसांकडून केला जात आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात लोक मोठ्या संख्येने गणपती बाप्पाच्या दर्शनासाठी घराबाहेर पडत आहेत. त्यातच ही घटना घडल्याने भीतीचं वातावरण असल्याचे दिसत आहे. मात्र, काळाचौकी येथील महागणपतीच्या मंडपाजवळ नक्की काय घडले याबाबत काही ठोस माहिती पुढे येऊ शकली नाही.
दोन दिवसांपूर्वीच 'लालबागचा राजा'च्या दर्शनासाठी रांगेतच एका तरुण भाविकाचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली. रांगेत दर्शनासाठी उभे असताना अचानक प्रकृती बिघडली आणि त्यानंतर हृदयविकाराचा तीव्र झटका आल्याने जयदीप मेघराज नेमाडे या 25 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला. तो मूळचा जळगावचा होता. ही धक्कादायक घटना 17 सप्टेंबर रोजी रात्री 11.40 वाजता घडली. जयदीप हा जळगावमधील शिरसोली रोड येथील जीवनमोती सोसायटीत राहणारे नेमाडे ट्रान्सपोर्टचे संचालक मेघराज सुभाष नेमाडे यांचा एकुलता एक मुलगा होता. मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग व एमबीएनंतर तो पुण्यात नोकरी करत होता. दरवर्षीप्रमाणे तो मित्रांसोबत 'लालबागचा राजा'च्या दर्शनासाठी मुंबईला गेला होता. 17 सप्टेंबर रोजी रात्री दर्शन रांगेत असताना त्याला अस्वस्थ वाटू लागले व श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला. जयदीप मित्रांना सांगून रांगेतून बाहेर पडला. प्रकृती खालावल्याचे लक्षात येताच पोलिसांनी त्याला तातडीने मदत कक्षात नेऊन नंतर रुग्णवाहिकेने रुग्णालयात हलवले. मात्र उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.