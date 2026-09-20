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मुंबईतील गणेशोत्सवाला गालबोट! 'काळाचौकीचा महागणपती' जवळ 5 जणांना विजेचा शॉक, दोघांचा मृत्यू; रात्री 2 वाजताचा थरारक घटनाक्रम समोर

मुंबईतील गणेशोत्सवाला गालबोल लागलं असून हा सारा विचित्र प्रकार पहाटे दोनच्या सुमारास घडला आहे. नेमकं घडलं काय आणि कोणती माहिती समोर आली आहे जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 20, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 08:42 AM IST
मुंबईतील गणेशोत्सवाला गालबोट! 'काळाचौकीचा महागणपती' जवळ 5 जणांना विजेचा शॉक, दोघांचा मृत्यू; रात्री 2 वाजताचा थरारक घटनाक्रम समोर
Image Credit: पीटीआयने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे (फोटो पीटीआयकडून साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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