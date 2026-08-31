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'भुलेश्वरचा राजा'च्या अपघातासारखी पुनरावृत्ती थोडक्यात टळली; मुस्लिम तरुणांनी 4 तास गणरायाची मूर्ती धरुन ठेवली अन्...; मुंब्र्यातील मध्यरात्रीचा घटनाक्रम

हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचं अनोखं उदाहरण समोर आलं असून मध्यरात्रीनंतरचा हा सारा घटनाक्रम पाहून स्थानिक आमदारानेही विशेष पोस्ट करत समाधान व्यक्त करत मुस्लिम तरुणांचे आभार मानलेत

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 31, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 02:04 PM IST
'भुलेश्वरचा राजा'च्या अपघातासारखी पुनरावृत्ती थोडक्यात टळली; मुस्लिम तरुणांनी 4 तास गणरायाची मूर्ती धरुन ठेवली अन्...; मुंब्र्यातील मध्यरात्रीचा घटनाक्रम
Image Credit: मध्यरात्रीनंतरचा घटनाक्रम समोर

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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