गणपती विसर्जनासाठी पुण्यातीस वाहतुकीत मोठे बदल, 'हे' प्रमुख रस्ते बंद; पर्यायी मार्गांची माहिती एका क्लिकवर!

पुण्यातील गणपती विसर्जन सोहळा हा खूप मोठा असतो. लाखो पुणेकर या सोहळ्याचे साक्षीदार होतात. अशावेळी रस्त्यांवर दुतर्फा गर्दी असते. या पार्श्वभूमीवर पुण्यात 25 सप्टेंबर 2026 रोजी अनंत चतुर्दशीच्या गणेश विसर्जन मिरवणुकीमुळे वाहतुकीत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. मध्यवर्ती पुण्यातील प्रमुख रस्त्यांवर वाहतूक बंद करून ती पर्यायी मार्गांनी वळवण्यात येणार आहे. पुणे वाहतूक पोलिसांनी नागरिकांना शक्यतो खासगी वाहनांनी मध्यवर्ती भागात जाणे टाळण्याचे आवाहन केले आहे. मिरवणूक आणि गर्दीचा विचार करून हे निर्बंध मिरवणूक संपेपर्यंत लागू राहणार आहेत.
पुण्यातील मुख्य गणेश विसर्जन मिरवणुकीला 25 सप्टेंबरला सकाळी सुमारे 9 वाजता सुरुवात होण्याची माहिती आहे. यावेळी मोठ्या संख्येने भाविक आणि गणेश मंडळांचे कार्यकर्ते मध्यवर्ती भागात जमा होणार असल्याने वाहतूक व्यवस्थेत बदल करण्यात आले आहेत. मिरवणूक पूर्ण होईपर्यंत संबंधित रस्त्यांवरील वाहतूक परिस्थितीनुसार बंद किंवा वळवली जाईल.
छत्रपती शिवाजी रोड, लक्ष्मी रोड, बाजीराव रोड आणि टिळक रोड हे महत्त्वाचे मार्ग बंद राहणार आहेत. याशिवाय कुमठेकर रोड, गणेश रोड, केळकर रोड, शास्त्री रोड, कर्वे रोड, जंगली महाराज रोड, फर्ग्युसन कॉलेज रोड, भांडारकर रोड, प्रभात रोड आणि गुरुनानक रोड यांचाही वाहतूक नियोजनात समावेश आहे. काही मार्ग पहाटे 5 वाजल्यापासून, तर काही सकाळी 10 वाजल्यापासून बंद केले जाणार आहेत. ABP Majha
बंद रस्त्यांवरील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळवण्यात येणार आहे. लॉ कॉलेज रोड, सेनापती बापट रोड, गणेशखिंड रोड, आंबेडकर रोड, नेहरू रोड, शिवनेरी रोड, सातारा रोड आणि सिंहगड रोड यांचा पर्यायी मार्ग म्हणून वापर करता येणार आहे. पोलिसांनी दिलेल्या रिंग रोड मार्गानुसार नळस्टॉपपासून लॉ कॉलेज रोडमार्गे सेनापती बापट रोड, गणेशखिंड रोड, आंबेडकर रोड, नेहरू रोड, मार्केटयार्ड, सातारा रोड आणि सिंहगड रोडमार्गे पुन्हा नळस्टॉपकडे जाणारा मार्ग उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
24 सप्टेंबरच्या रात्री 11 वाजल्यापासून मुख्य मिरवणूक संपेपर्यंत अनेक रस्त्यांवर नो-पार्किंग लागू राहणार आहे. लक्ष्मी, केळकर, कुमठेकर, टिळक, बाजीराव, शिवाजी, शास्त्री, जंगली महाराज, कर्वे आणि फर्ग्युसन कॉलेज रोडचा यामध्ये समावेश आहे. त्यामुळे मिरवणूक पाहण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांनी रस्त्याच्या कडेला वाहने पार्क करू नयेत. नियम मोडल्यास वाहने टो केली जाऊ शकतात आणि दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर 25 सप्टेंबरच्या मध्यरात्री 12.01 वाजल्यापासून 26 सप्टेंबर रात्री 12 वाजेपर्यंत पुणे शहरात सर्व प्रकारच्या जड वाहनांना प्रवेशबंदी राहणार आहे. मिरवणुकीच्या मार्गावरील गर्दी आणि वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे 25 सप्टेंबरला मध्यवर्ती पुण्यातून प्रवास करणाऱ्यांनी घराबाहेर पडण्यापूर्वी वाहतूक अपडेट तपासावे आणि शक्य असल्यास खासगी वाहनाऐवजी पर्यायी वाहतूक साधनांचा विचार करावा.
पुणे गणेशोत्सव विसर्जन मिरवणुकीसाठी diversion. Punepolice. Gov. in ही विशेष ऑनलाइन सुविधा सुरु करण्यात आली आहे. या वेबसाईटवर वाहतूक बदल प्रमुख गणपतीचे मार्ग सांगण्यात येतील. मागच्यावारी वारीत दोन कोटी सात लाख लोकांनी ही वेबसाईट वापरली होती.यावर्षी देखील या वेबसाईटवरून पालकांना मिरवणुकी बाबत माहिती घेता येणार आहे. मानाच्या प्रमुख गणपतींसह शहरातील प्रसिद्ध गणपतींच्या विसर्जन मिरवणुका कोणत्या मार्गाने व कोणत्या दिशेने मार्गस्थ होत आहेत, याची सद्यस्थितीतील माहिती मिळणार आहे.मानाच्या तसेच महत्त्वाच्या/प्रसिद्ध गणपतींची मिरवणूक सद्यस्थितीत कोणत्या ठिकाणी आहे, ही माहिती नागरिकांना मिळाल्यास नागरिक त्यांच्या वेळेनुसार इच्छित ठिकाणी त्यांचे दर्शन घेता येईल.विसर्जन मिरवणुकीचे पुढील टोक तसेच शेवटचे टोक कोठे असणार आहे, यावरून कोणते रस्ते केव्हा बंद वा चालू होणार होतील याची देखील माहिती नागरिकांना मिळून नागरिकांना आपल्या प्रवासाचे पूर्वनियोजन करण्यास मदत होणार आहे. विसर्जन मिरवणुकीच्या अनुषंगाने वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आलेले रस्ते, वाहतूक वळविण्यात आलेले पर्यायी मार्ग तसेच परिस्थितीनुसार पुन्हा वाहतुकीसाठी खुले करण्यात आलेले रस्ते याबाबतची अद्ययावत माहिती या सुविधेद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.