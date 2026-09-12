शाळा, बॅंका ते शेअर मार्केटपर्यंत, गणेश चतुर्थीला काय बंद? काय सुरु? आताच घ्या जाणून

गणेश चतुर्थीच्या पार्श्वभूमीवर सोमवार, 14 सप्टेंबर 2026 रोजी देशातील प्रमुख शेअर बाजार NSE आणि BSE मध्ये व्यवहार होणार नाहीत. 2026 च्या अधिकृत ट्रेडिंग हॉलिडे कॅलेंडरमध्ये 14 सप्टेंबर ही गणेश चतुर्थीची सुट्टी म्हणून नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे इक्विटी मार्केटमध्ये त्या दिवशी खरेदी-विक्री करता येणार नाही. यासोबतच शाळा, कॉलेज, दुकानांपासून बॅंकांपर्यंत काय सुरु? काय बंद? सविस्तर जाणून घेऊया.
या वर्षी गणेश चतुर्थीची सुट्टी सोमवारची असल्याने शेअर बाजारात 12 ते 14 सप्टेंबर असे सलग तीन दिवस व्यवहार बंद राहतील. 12 सप्टेंबर शनिवार आणि 13 सप्टेंबर रविवार असल्याने नियमित साप्ताहिक सुट्टी आहे, तर 14 सप्टेंबरला गणेश चतुर्थीची अधिकृत बाजार सुट्टी आहे. त्यामुळे 11 सप्टेंबरच्या शुक्रवारच्या व्यवहारानंतर थेट मंगळवार, 15 सप्टेंबरला बाजार पुन्हा सुरू होईल.
14 सप्टेंबरला केवळ कॅश इक्विटी मार्केट बंद राहणार नाही. Equity Derivatives अर्थात Futures & Options (F&O) तसेच संबंधित चलन व्यवहारही बंद राहतील. NSEच्या सुट्टीच्या वेळापत्रकानुसार 14 सप्टेंबर ही अधिकृत ट्रेडिंग हॉलिडे आहे. त्यामुळे ट्रेडर्सनी त्या दिवसासाठी आपली पोझिशन, मार्जिन आणि सेटलमेंटची माहिती आधी तपासणे महत्त्वाचे आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बाब म्हणजे कमोडिटी मार्केट पूर्ण दिवस बंद असेलच असे नाही. 14 सप्टेंबरला कमोडिटी मार्केटचे सकाळचे सत्र बंद राहणार असून संध्याकाळच्या सत्रात व्यवहार सुरू होणार आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार संध्याकाळचे कमोडिटी ट्रेडिंग सायंकाळी 5 वाजल्यापासून सुरू होईल. त्यामुळे शेअर बाजार आणि कमोडिटी बाजाराच्या वेळापत्रकात फरक आहे.
या दिवशी बाजार बंद राहण्याबरोबरच सेटलमेंट हॉलिडे असल्याने काही व्यवहारांची रक्कम किंवा क्रेडिट नेहमीच्या दिवशी खात्यात दिसणार नाही. उदाहरणार्थ, 11 सप्टेंबरला केलेल्या काही इक्विटी/F&O व्यवहारांमधील नफा किंवा पर्याय व्यवहारातून मिळणारी रक्कम 14 सप्टेंबरच्या खात्यात त्वरित उपलब्ध न होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ट्रेडर्सनी सुट्टीपूर्वी उपलब्ध निधी आणि सेटलमेंट सायकल तपासणे योग्य ठरेल.
गणेश चतुर्थीनंतर 2026 मध्ये शेअर बाजाराच्या सुट्ट्यांमध्ये 2 ऑक्टोबरला महात्मा गांधी जयंती, 20 ऑक्टोबरला दसरा आणि 10 नोव्हेंबरला दिवाळी-बलीप्रतिपदा यांचा समावेश आहे. 8 नोव्हेंबरला दिवाळी लक्ष्मीपूजनानिमित्त नियमित ट्रेडिंग हॉलिडे असला तरी त्या दिवशी मुहूर्त ट्रेडिंगचे विशेष सत्र आयोजित केले जाणार आहे; त्याची वेळ NSEकडून स्वतंत्रपणे जाहीर केली जाणार आहे.
14 सप्टेंबर 2026, सोमवार — एनएसई आणि बीएसई बंद असेल. 15 सप्टेंबर, मंगळवार — नियमित शेअर बाजार व्यवहार पुन्हा सुरू.
त्यामुळे 11 सप्टेंबरच्या शुक्रवारच्या क्लोजिंगनंतर पुढील इक्विटी ट्रेडिंग दिवस 15 सप्टेंबर असेल. बाजार सुट्टी म्हणजे गुंतवणूकदारांनी घाईघाईने व्यवहार करण्याची गरज नाही; विशेषतः F&O ट्रेडर्सनी पोझिशन आणि सेटलमेंटची तारीख आधी तपासणे महत्त्वाचे आहे.
मुंबईसह प्रमुख शहरांमध्ये बँकांना सार्वजनिक सुट्टी असते.शेयर बाजार: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) वर नियमित व्यवहार बंद असतील. बऱ्याच भागांत सरकारी कार्यालये आणि शाळा-कॉलेज बंद असतील. काही ठराविक जिल्हे आणि पोलीस ठाणे हद्दीत (उदा. पुणे किंवा मिरवणुकीचे भाग) स्थानिकीकरणानुसार मद्यविक्रीची दुकाने बंद ठेवली जातील.
पूजा साहित्य, फुले, फळे, आणि मिठाईची दुक ग्राहकांसाठी उघडी असतात. सार्वजनिक मंडपांमध्ये बाप्पाचे आगमन व प्रतिष्ठापना सुरू असते. सर्व गणपती मंदिरे भाविकांच्या दर्शनासाठी खुली असेल. सार्वजनिक वाहतूक, रेस्टॉरंट्स आणि इतर अत्यावश्यक सेवा नेहमीप्रमाणे सुरू असेल.