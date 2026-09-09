कोकणात गणपतीला जाताय? टोलमाफीचा पास कुठे मिळणार? ‘या’ ठिकाणी मिळेल फ्री पास!

गणेशोत्सवासाठी मुंबई, ठाणे, पुणे आणि राज्यातील इतर भागांतून मोठ्या संख्येने चाकरमानी कोकणात गावी जातात. यंदा या गणेशभक्तांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. 11 सप्टेंबर ते 27 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत कोकणाकडे जाणाऱ्या गणेशभक्तांच्या वाहनांना विविध मार्गांवर टोलमाफी देण्यात आली आहे. मात्र या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी वाहनावर विशेष पास किंवा स्टिकर असणे महत्त्वाचे आहे.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर 11 सप्टेंबर ते 27 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत कोकणात गणेशोत्सवासाठी जाणाऱ्या वाहनांना पथकरातून सूट मिळणार आहे. त्यामुळे गणपतीसाठी गावी जाणाऱ्या खासगी वाहनधारकांचा प्रवासखर्च काही प्रमाणात कमी होणार आहे.
ही टोलमाफी मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग NH-66, मुंबई-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग NH-48 तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (MSRDC) अखत्यारीतील कोकणाकडे जाणाऱ्या संबंधित मार्गांवर लागू आहे.अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू मार्गे कोकणात जाणाऱ्या वाहनांनाही या सवलतीचा लाभ मिळणार आहे.
टोल नाक्यावर केवळ गणपतीसाठी जात असल्याचे सांगून सवलत मिळणार नाही. वाहनावर ‘गणेशोत्सव 2026 कोकण दर्शन’ असा विशेष पास किंवा स्टिकर असणे आवश्यक आहे. या पासवर संबंधित वाहनाचा नोंदणी क्रमांक आणि चालकाचे नाव नमूद केले जाणार आहे.
हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. उपलब्ध माहितीनुसार हा विशेष पास जवळच्या पोलीस ठाण्यात, वाहतूक पोलीस चौकीत आणि RTO कार्यालयात उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यामुळे कोकणच्या प्रवासाला निघण्यापूर्वी आपल्या वाहनासाठी पास घेणे योग्य ठरेल.
या योजनेची आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे विशेष पास परतीच्या प्रवासासाठीही वैध राहणार आहे. म्हणजे गणपती उत्सवासाठी गावी गेल्यानंतर मुंबई, ठाणे किंवा पुण्याकडे परतताना पुन्हा टोलमाफीचा लाभ घेता येणार आहे.
फक्त खासगी वाहनांनाच नव्हे, तर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) गणेशोत्सवासाठी कोकणाकडे जाणाऱ्या बसेसनाही टोलमाफी लागू आहे. संबंधित यंत्रणांच्या माध्यमातून एसटीसाठी आवश्यक पासची व्यवस्था केली जाणार आहे.
गणेशोत्सवात मुंबई-गोवा महामार्गासह कोकणाकडे जाणाऱ्या मार्गांवर मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वाहनाची कागदपत्रे, इंधन आणि प्रवासाचे नियोजन करण्याबरोबरच ‘गणेशोत्सव 2026 कोकण दर्शन’ पास मिळाला आहे का, हे आधीच तपासा. यामुळे टोल नाक्यावर अनावश्यक अडथळा टाळता येईल आणि प्रवास अधिक सुरळीत होण्यास मदत होईल.