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'3 लाख रुपये वर्गणी द्या'.. मंडळाच्या कार्यकर्त्याची मागणी ऐकून हॉटेल मालक बेशुद्ध पडला अन्...; सोलापुरातला विचित्र प्रकार

वर्गणी म्हणून सामान्यपणे दुकानदारांकडून काही हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम आकारली जाते. मात्र या प्रकरणामध्ये थेट लाखांचा टप्पा ओलांडत वर्गणीची मागणी करण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 16, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 02:41 PM IST
'3 लाख रुपये वर्गणी द्या'.. मंडळाच्या कार्यकर्त्याची मागणी ऐकून हॉटेल मालक बेशुद्ध पडला अन्...; सोलापुरातला विचित्र प्रकार
Image Credit: हे प्रकरण पोलीस स्टेशनपर्यंत पोहोचलं (फोटो रॉयटर्स आणि एआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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