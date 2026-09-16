'3 लाख रुपये वर्गणी द्या'.. मंडळाच्या कार्यकर्त्याची मागणी ऐकून हॉटेल मालक बेशुद्ध पडला अन्...; सोलापुरातला विचित्र प्रकार

गणेशोत्सवाच्या वर्गणीच्या नावाखाली हॉटेल व्यावसायिकाकडे तब्बल तीन लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याचा प्रकार सोलापूरमध्ये समोर आला आहे. पैसे न दिल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचीही तक्रार करण्यात आली असून, या प्रकरणी फौजदार चावडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. निराळे वस्ती येथील क्रांती तालीम गणेशोत्सव मंडळाचा सदस्य नेताजी शिवाजी शिंदे हा हॉटेल व्यावसायिक एकनाथ सोपान घाडगे यांच्या हॉटेलवर आला होता.
मंडळाच्या गणपती वर्गणीच्या नावाखाली 500 ड्रेसचे प्रत्येकी ₹600 प्रमाणे तीन लाख रुपये टेलरला देण्यासाठी मागितले. वर्गणीची रक्कम ऐकतानाच हॉटेल मालकाला चक्कर आली. स्वत:ला सावरत हॉटेल व्यवसायिक एकनाथ घाडगे यांनी आपली आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता दरवर्षीप्रमाणे 25 हजार रुपये वर्गणी देण्याची तयारी दर्शवली. तसेच यापूर्वी मंडळाला 2 लाख रुपये दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र, तक्रारीनुसार नेताजी शिंदे यांनी 3 लाख रुपयांच्या मागणीवर ठाम राहत पैसे न दिल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिली.
पोलिसांनी घटनेची कोणतीच शहानिशा न करता गुन्हा दाखल केला असून एकनाथ घाडगे हे आमच्या मंडळाचे सदस्य आहेत. ज्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे तो नेताजी शिंदे हा त्यांचाच कार्यकर्ता असून तो गेल्या 4-5 वर्षांपासून मंडळात सक्रिय नाही आणि त्याच्यावर मानसिक उपचार सुरू असल्याचा दावा मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष ज्ञानेश्वर सपाटे यांनी केला आहे.
गणेशोत्सव किंवा इतर सार्वजनिक उत्सवामध्ये वर्गणीसाठी जबरदस्ती, धमकावणे अथवा शिवीगाळ करू नये. उत्सव शांततेत साजरा करावा, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. सोलापूर शहर पोलीस आयुक्त एम. राजकुमार यांनी कायदा हातात न घेण्याचं आवाहन केलं आहे.
गणपती बाप्पाच्या उत्सवाच्या नावाखाली वर्गणी मागताना कायद्याचे उल्लंघन होत नाही ना? पैसे न दिल्यास धमकी देण्याचा प्रकार कितपत योग्य? या घटनेमुळे पुन्हा एकदा उत्सवाच्या वर्गणीच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता या प्रकरणाच्या पोलिस तपासात नेमके काय समोर येते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
वर्गणीवरुन राडा होण्याचा हा काही पहिलाच प्रकार नाही. गुजरातमधील वडोदरा येथील चोखंडी परिसरातील राजस्थान कुल्फी स्टोअर या दुकानावर गणपती वर्गणीवरून तीन दिवसांपूर्वीच मोठा राडा झाला. या वादामध्ये हे दुकान फोडण्यात आले. ही घटना 13 सप्टेंबर 2026 रोजी मध्यरात्रीच्या सुमारास घडली. या घटनेचं सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल झाले आहे. काही तरुणांनी दुकानदाराकडे गणेशोत्सवासाठी 21 हजार रुपये वर्गणी मागितली. दुकानदाराने इतकी मोठी रक्कम देण्यास नकार दिला. यानंतर वाद वाढला, तरुण दुकानात घुसले आणि दुकान तोडले तसेच मारहाण झाली, असा आरोप करण्यात आला आहे.