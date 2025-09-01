कोकणातील अनोखे मंदिर! येथे गणेश चतुर्थीला नव्हे तर दिवाळीत होते बाप्पाची स्थापना, तर विसर्जन...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ganeshotsav History: राज्यातील असं एक मंदिर आहे. जिथे गणेश चतुर्थीला नव्हे तर दिवाळीला स्थापना केली जाते. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 1, 2025, 05:52 PM IST
Ganeshotsav History: राज्यातील पाच दिवसांच्या बाप्पाचे 31 ऑगस्ट रोजी थाटामाटात विसर्जन पार पडले. तर काही ठिकाणी बाप्पाचे 2 सप्टेंबर रोजी विसर्जन होणार. बाप्पाला निरोप देण्यासाठी दोन दिवस राहिले आहेत तरीही गणेशभक्तांचा उत्साह कायम आहे. कोकणात गणेशोत्सवाचा थाट काही निराळाच असतो. कोकणवासिय हमखास गणपतीला गावी जातोच. मात्र कोकणात असं एक मंदिर आहे जिथे गणेशोत्सवात नव्हे तर दिवाळीला गणेशाची प्राणप्रतिष्ठा केली जाते. 

कोकणातील या गावात लक्ष्मी पूजनाच्या दिवशी बाप्पाची स्थापना केली जाते. वेंगुर्ला गावातील उभादांडा या गावात हे अनोखे गणेश मंदिर आहे.निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या या गावात वेंगुर्ला-शिरोडा मार्गावर रस्त्याच्या शेजारीच उभादांडा हे मंदिर आहे. हे मंदिर साधारणपणे 250-300 वर्ष जुने आहे. या मंदिराला दरवाजेदेखील नाहीत. विशेष म्हणजे 24 तास हे मंदिर खुले असते. 

या मंदिरातही कोकणातील घरात जशी गणेशोत्सवासाठी पारंपारिक आरास केली जाते तशीच येथेही पारंपारिक पद्धतीने गणेशाची प्राणप्रतिष्ठा केली जाते. गणेशाची मूर्तीदेखील शाडूच्या मातीची असते. गावातीलच चित्रशाळेतून वाजतगाजत गणेश मूर्ती आणून तिची मंदिरात प्रतिष्ठापना केली जाते. विशेष म्हणजे लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी बाप्पा बसवला जातो तो 5 किंवा 21 दिवसांनी नाही तर थेट शिमग्याला विसर्जन केले जाते. त्यानंतर पुढच्या दिवाळीपर्यंत मंदिरात बाप्पाच्या फोटोची पूजा केली जाते. 

उभादांड्याचा हा गणपती म्हणजे गजांतलक्ष्मीचे स्वरूप आहे. 4 ते 5 महिने या ठिकाणी नवस बोलणे, नवस फेडणे, भजने, कीर्तन, जत्रोत्सव इत्यादी कार्यक्रम झाल्यावर म्हामणे करून होळी पौर्णिमेच्या पूर्वी श्री देव वाघेश्वर कडून श्री सागरेश्वर किनारी महाआरती करून विसर्जन केले जाते. 

