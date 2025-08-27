कसबा हा मानाचा पहिला गणपती का? मानाचे गणपती कोणी आणि कसे ठरवले? 99% पुणेकरांनाही माहित नाही उत्तर

Why Kasba Ganpati Is Manacha Pahila Ganpati: पुण्यातील मानाच्या पाच गणपतींच्या आगमन मिरवणुकींना सुरुवात झाली आहे. मानाचा पहिला गणपती असलेल्या कसबा गपणतीच्या मिरवणुकीमध्ये मोठ्या संख्येनं पुणेकर सहभागी झाले आहेत. दरवर्षी पुण्यातील या पाच मानाच्या गणपतींचं दर्शन घेण्यासाठी लाखोंच्या संख्येनं भाविक हजेरी लावतात. मात्र गपणतींना अशाप्रकारे पहिला, दुसरा क्रमांक देण्यावरुनही काही जणांचा आक्षेप असतो. गणपतींचा क्रम लावणारे आपण कोण? मानाचा पहिला, मानाचा दुसरा हा काय प्रकार आहे? असे प्रश्न या गोष्टीला आक्षेप घेणारे विचारतात. किंवा कसबा गणपतीच मानाचा पाहिला गणपती का? हेच गणपती मानाचे पाच गणपती असतील असं कोणी ठरवलं? असे प्रश्नही विचारले जातात. या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरं एका पॉडकास्टमध्ये देण्यात आली आहेत. ही उत्तर कोणी दिली आहेत, मानाचे गणपती कसे ठरले? याबद्दल जाणून घेऊयात..
1. कसबा गणपती
2. तांबडी जोगेश्वरी गणपती
3. गुरुजी तालीम गणपती
4. तुळशीबाग गणपती
5. केसरीवाडा गणपती
'द पोस्टमन' या मराठी पॉडकास्टमध्ये काही आठवड्यांपूर्वी कसबा गणपती मंडळाचे अध्यक्ष श्रीकांत शेटे सहभागी झाले होते. त्यावेळी त्यांना कसबा हा मानाचा पहिला गणपती का? असा प्रश्न विचारण्यात आलेला. या प्रश्नाला त्यांनी अगदी सविस्तर उत्तर दिलं होतं. तसेच मानाचा पहिला, मनाचा दुसरा हा नेमका प्रकार काय आहे हे ही समजावून सांगितलं होतं.
कसबा हा मानाचा पहिला गणपती का? या प्रश्नाला उत्तर देताना शेटे यांनी, "'मानाचा' हा गणपती आहे. 'पहिला' हा क्रमांक आहे. हा व्यवस्थेचा भाग आहे. ग्रामदैवता आहे ही पुण्याची," असं स्पष्टीकरण दिलं. पुढे बोलताना, "ज्यावेळेला सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवात झाली आणि सार्वजनिक मुरवणुकीचा विषय आला त्यावेळेला रे मार्केट म्हणजेच आताचा फुले मार्केट म्हणजेच मंडईमध्ये यावेळेला जी काही चर्चा झाली त्यावेळी तत्कालीन जो काही ब्रह्मवृंद होता, लोकमान्य होते. खाजगीवाले होते, भाऊसाहेब रंगारी होते. घोटवडेकर होते. यांनी मिळवून ठरवलं होतं की मिरवणुकीत अग्रक्रम, पहिला नाही अग्र! पहिला आता कळतो शब्द, त्यावेळेस अग्रक्रम हा ग्रामदैवत कसबा गणफती असल्यामुळं त्याला आणि ग्रामदैवता तांबडी जोगेश्वरी असल्यामुळे त्याला दुसरा मान दिला गेलेला. त्या क्रमाची सक्षम व्यवस्था 132 वर्ष आतापर्यंत एकगम अव्याहत चालू आहे. प्रत्येक गणपती हा मानाचा गणपती आहे. अग्र गणपती जो आहे मिरवणुकीत तो कसबा गणपती आहे," असंही शेटे यांनी सांगितलं.
जेव्हा हे महापुरुष या विषयावर चर्चा करण्यासाठी मंडईत एकत्र आले होते तेव्हा त्यांच्यामध्ये याबद्दल काही दुमत नव्हतं ना? असा सवाल शेटे यांना विचारण्यात आला. या प्रश्नाला उत्तर देताना शेटे यांनी, "असं तर लिखित आत्ता आहे आपल्याकडं. त्यांच्या चर्चा होऊन, त्या चर्चेतून या गोष्टी त्यावेळेला ठरल्या गेलेल्या होत्या आणि ही एक हिंदू सनातन धर्माची सक्षम व्यवस्था आहे. कुठल्याही ग्रामामध्ये त्याचं ग्रामदैवत असतं आणि त्या ग्रामदैवताला त्या ग्रामतली म्हणजे त्या गावातली लोक सन्मान देत असतात. आतासुद्धा पुण्यामध्ये आपल्याकडे शुभ कार्य असेल तर पहिलं आमंत्रण कसबा गणपतीला दिलं जातं आणि या गणपतीचं वैशिष्ट्य म्हणजे मंदिरातील देवाचं नाव जयति गजानन असं नाव आहे. इतिपर्यंत जय देणारा असा हा जयति गजानन आहे. आपल्या पुणेकरांनी सगळ्यांनीच त्याची अनुभूती घेतलेली आहे," असं उत्तर दिलं.
कसबा गणपतीला मानाचा पहिला गणपती का म्हणतात?
कसबा गणपती हा पुण्याचा ग्रामदैवत आहे. सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवात झाल्यावर मिरवणुकीसाठी क्रम ठरविण्याच्या चर्चेत, लोकमान्य टिळक, भाऊसाहेब रंगारी, खाजगीवाले आणि घोटवडेकर यांनी एकमताने कसबा गणपतीला मिरवणुकीत अग्रक्रम दिला. हा क्रम गेल्या 132 वर्षांपासून अव्याहत चालू आहे.
‘मानाचा पहिला’ आणि ‘मनाचा दुसरा’ याचा नेमका अर्थ काय?
‘मानाचा’ म्हणजे सन्मानित, आणि ‘पहिला’ हा मिरवणुकीतील क्रम आहे. कसबा गणपतीला पुण्याचा ग्रामदैवत म्हणून मिरवणुकीत प्रथम स्थान (अग्रक्रम) मिळाले, तर तांबडी जोगेश्वरीला दुसरे स्थान मिळाले. प्रत्येक गणपती मानाचा आहे, पण मिरवणुकीत कसबा गणपतीला अग्रस्थान आहे.
कसबा गणपतीला अग्रक्रम देण्याचा निर्णय कसा घेतला गेला?
सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या सुरुवातीला मंडई (फुले मार्केट) येथे झालेल्या चर्चेत तत्कालीन ब्रह्मवृंद, म्हणजेच लोकमान्य टिळक, भाऊसाहेब रंगारी, खाजगीवाले आणि घोटवडेकर यांनी कसबा गणपतीला ग्रामदैवत म्हणून मिरवणुकीत प्रथम स्थान देण्याचा एकमताने निर्णय घेतला.
या निर्णयावेळी कोणतेही मतभेद होते का?
श्रीकांत शेटे यांच्या मते, या निर्णयावेळी कोणतेही दुमत नव्हते. मंडईतील चर्चेतून सर्वांनी एकमताने कसबा गणपतीला अग्रक्रम आणि तांबडी जोगेश्वरीला दुसरे स्थान देण्याचे ठरवले. ही हिंदू सनातन धर्माची सक्षम व्यवस्था आहे.
कसबा गणपतीच्या मंदिरातील देवाचे नाव काय आहे?
कसबा गणपती मंदिरातील देवाचे नाव ‘जयति गजानन’ आहे. हा नावाचा अर्थ ‘जय देणारा गजानन’ असा आहे, आणि पुणेकरांना याची अनुभूती आहे, असे श्रीकांत शेटे यांनी सांगितले.