मुंबईत परतणाऱ्यांसाठी Good News! कोकणवासीयांचा परतीचा प्रवास निर्विघ्न होणार; रत्नागिरीतून...

Ganeshotsav News:सात दिवसांच्या गौरी-गणपतींचे मंगळवारी मोठ्या थाटामाटात विसर्जन पार पडले. कोकणवासियांना आता वेध लागलेत ते मुंबईत परतण्याचे. कोकणवासियांचा प्रवास सुकर होण्यासाठी प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात गणेशोत्सव मोठ्या प्रमाणावर साजरा करण्यात येत असल्यामुळे 2930 जादा एसटी गाड्यातून कोकणवासीय जिल्ह्यात आले होते.
सात दिवसांचा गणेशोत्सव उत्साहात साजरा करून मंगळवारी (दि. 2 सप्टेंबर) गौरी-गणपतींचे विसर्जन केल्यानंतर मुंबईला परतीच्या प्रवासासाठी निघणार आहेत. पहिल्याच दिवशी रत्नागिरी विभागातून 221 जादा गाड्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात एसटीच्या माध्यमातून कोकणवासीय मोठ्या संख्येने आले आहेत. गौरी-गणपतीचे विसर्जन केल्यानंतर ते पुन्हा कामाच्या ठिकाणी परतीच्या प्रवासाला निघणार आहेत. रेल्वेसह, खासगी गाड्या उपलब्ध असल्या तरी एसटी गावामध्ये, वाडीपर्यंत येत असल्यामुळे, तसेच महिला व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या तिकीट दरातील सवलतीमुळे एसटीतील प्रवासाचा पर्याय निवडला जात आहे. त्यानुसार ग्रुप बुकिंगसाठी 784 व जनरल बुकिंगच्या 1355 मिळून एकूण 2139 गाड्यांचे आरक्षण फुल्ल झाले असून, अद्याप आरक्षण सुरू आहे.
अनंत चतुर्दशी दि. 6 रोजी असल्यामुळे दि. 7 सप्टेंबरपर्यंत जादा गाड्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे. दि. 2 ते दि. 7 सप्टेंबरपर्यंत प्रवाशांच्या मागणीनुसार जादा गाड्या सोडण्यात येणार असून, मागणीनुसार आणखी गाड्या उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. मुंबईहून आलेल्या जादा गाड्या प्रत्येक आगारात थांबविण्यात आल्या असून, याच गाड्या परतीसाठी सोडण्यात येणार आहेत. मंगळवारपासून त्या मार्गस्थ होतील.
कशेडी ते खारेपाटण या मार्गावर रत्नागिरी विभागातर्फे फिरते दुरुस्ती पथक, यांत्रिक कर्मचारी, ब्रेकउाऊन व्हॅन, देखभाल पथक, अल्कोटेट चाचणी पथक, मार्ग तपासणी पथक/दक्षता पथक कार्यरत राहणार आहे.
गौरी गणपतीचे विसर्जन झाल्यानंतर आता कोकणवासी यांचा परतीचा प्रवास कोकण रेल्वेच्या आजपासून सुरू झाला आहे. अनंत चतुर्दशीपर्यंतच्या सगळ्या गाड्या हाऊसफुल झा्ल्या असून गणपती स्पेशल रेल्वे गाड्यांना देखील आजपासून मोठी गर्दी उसळली आहे. गणपतीसाठी परतीच्या 350 हून अधिक रेल्वेच्या फेऱ्या वाढवल्या आहेत.
उत्तर: ग्रुप बुकिंगसाठी 784 आणि जनरल बुकिंगसाठी 1355 अशा एकूण 2139 गाड्यांचे आरक्षण पूर्ण झाले आहे. तरीही, प्रवाशांच्या मागणीनुसार आणखी आरक्षणे सुरू आहेत.
उत्तर: अनंत चतुर्दशी (6 सप्टेंबर) नंतर 7 सप्टेंबरपर्यंत जादा एसटी गाड्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे.
उत्तर: एसटी बसेस गाव आणि वाडीपर्यंत पोहोचतात, तसेच महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना तिकीट दरात सवलत मिळते, त्यामुळे हा पर्याय लोकप्रिय आहे.