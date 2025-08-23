English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
गणपतीत ठाकरेंचं ठाकरेंना सरप्राइज! BJP नेत्याच्या भेटीनंतर अमित ठाकरेंच्या 'त्या' सूचक विधानाने उंचावल्या भुवया

Amit Thackeray Meet Ashish Shelar Talks About Surprise: अमित ठाकरेंनी भाजपाच्या एका मोठ्या नेत्याची भेट घेतल्यानंतर हे सूचक विधान केलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 23, 2025, 12:53 PM IST
अमित ठाकरेंचं सूचक विधान

Amit Thackeray Meet Ashish Shelar Talks About Surprise: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे पुत्र तसेच महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना अध्यक्ष अमित ठाकरेंनी आज सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास राज्याचे मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांची भेट घेतली. शेलार यांच्या वांद्रे येथील कार्यालयातील भेटीनंतर अमित ठाकरेंनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद सावध साधला. यावेळेस आशिष शेलारांसोबत काय चर्चा झाली याबरोबरच अमित ठाकरेंनी इतर अनेक प्रश्नांना उत्तरं दिली. यावेळेस त्यांनी ठाकरे बंधू गणेशोत्सवादरम्यान एकमेकांना सप्राइज देणार असल्याचं सूचक विधान केलं आहे. नेमकं हे सप्राइज काय आणि कोणत्या प्रश्नावर अमित शाह हे म्हणाले जाणून घेऊयात.

शेलारांसोबत काय चर्चा झाली?

27 तारखेला गणेशोत्सव सुरू होतोय. या अधिवेशनात या उत्सवाला राज्य उत्सव असा दर्जा दिलेला आहे. तरीही काही शाळा आणि महाविद्यालये परीक्षा घेत आहेत तर त्या रद्द कराव्यात अशी मागणी आम्ही त्यांच्याकडे केलेली आहे, असं अमित ठाकरेंनी प्रसारमाध्यमांशी चर्चा करताना सांगितलं. 

आशिष शेलार यांचीच भेट का घेतली?

या मागणीसाठी आशिष शेलार यांचीच भेट का घेतली? याचं उत्तरही अमित ठाकरेंनी दिलं. "वेगवेगळ्या मंत्र्याकडे जाण्यापेक्षा ते स्वतः सांस्कृतिक मंत्री आहेत. त्यांनी हा उपक्रम सुरू केलाय तर त्यांनी याचा पाठपुरवा करावा," अशी भूमिका डोक्यात ठेऊन आशिष शेलारांची भेट घेतल्याचं अमित ठाकरेंनी सांगितलं. आशिष शेलारांनी, तुमच्या मागणीचा विचार करून, असं सांगितल्याचंही अमित ठाकरे म्हणाले. 

आशिष शेलारांसोबत राजकीय चर्चा झाली का?

आशिष शेलारांसोबत राजकीय चर्चा झाली का? या प्रश्नावर अमित ठाकरेंनी, "आमचे आधीपासून जुने सबंध आहेत त्यामुळे दोघांमध्ये फक्त खाजगी चर्चा झाली राजकीय चर्चा अजिबात नाही," असं अमित ठाकरे म्हणाले. तसेच, "टीका होतात त्या फक्त राजकीय टीका होतात वैयक्तिक टीका होत नाहीत," असं अमित ठाकरेंनी स्पष्ट केलं.

ठाकरे देणार सप्राइज?

मागील दोन महिन्यांमध्ये ठाकरे बंधूंमधील जवळीक वाढल्याचं दिसत आहे. 5 जून रोजी दोन्ही भाऊ 19 वर्षानंतर एकाच मंचावर दिसून आले. त्यानंतर राज ठाकरे उद्धव यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी 'मातोश्री'वर त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी पोहोचले होते. याच पार्श्वभूमीवर एका पत्रकाराने, उद्धव ठाकरेंना राज ठाकरेंनी निमंत्रण दिलेलं आहे का?" असा सवाल विचारला. त्यावर अमित ठाकरेंनी सूचक विधान केलं. "ते सरप्राईज आहे, सरप्राईज!" असं अमित ठाकरे या प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले. 

आशिष शेलारांना निमंत्रण आहे का?

आशिष शेलार यांना गणपतीचे निमंत्रण दिले का? या प्रश्नावर अमित ठाकरेंनी, "ते साहेबांनी (राज ठाकरेंनी) दिलेलं आहे," असं उत्तर दिलं.

मसनेच्या हाती सत्ता देण्याचं आवाहन

दोन दिवसांच्या पावसाने मुंबईत उडलेल्या गोंधळावर बोलताना अमित ठाकरेंनी मनसेकडे सत्ता देऊन बघा असं आवाहन केलं. "मुंबईत पाणी साचणे, खड्डे पडणे हे काय पहिल्यांदा झालेले नाही. त्यावर एकच उत्तर आहे राजसाहेबांच्या हातात सत्ता देऊन बघा, नाशिकमध्ये सत्ता दिली तिकडे काय बदल झाले तेही दिसले ना? मग इकडेही संधी देऊन बघा," असं अमित ठाकरे म्हणाले. 

