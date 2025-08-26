'भाजपाच्या धार्मिक राजकारणाला अथर्व सुदामेने दिली चपकार'; 'दबावाने व्हिडिओ डिलिट करायला लावला तरी...'

Congress On Atharva Sudame Issue: गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन एक व्हिडीओ शेअर केल्याने पुण्यातील प्रसिद्ध इन्स्टाग्रामर आणि सोशल मीडिया स्टार अथर्व सुदामे वादात सापडला आहे. असं असतानाच आता काँग्रेसने अथर्वला पाठिंबा दर्शवला आहे. एवढ्यावरच न थांबता काँग्रेसने थेट भारतीय जनता पार्टीचं नाव घेत त्यांच्यावर निशाणा साधला आहे. दरम्यान, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनीही अथर्वने डिलीट केलेलं रील शेअर करत प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
वादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या रीलमध्ये अथर्व सुदामेने एक छोटं नाटुकलं पोस्ट केलं होतं. अथर्व गणेशोत्सवासाठी गणेशाची मूर्ती खरेदी करण्याच्या उद्देशाने एका गणपती कारखान्यात पोहोचतो. त्या गणपती कारखान्यातील मूर्तीकार हा मुस्लिम असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. अथर्व सुदामे मूर्ती खरेदी करेल की नाही? असा प्रश्न त्या विक्रेत्याला पडतो. पण अथर्व सुदामे आपल्याला तुमच्याकडूनच मूर्ती घ्यायची आहे असं सांगतो. "माझे वडील सांगतात की, आपण साखर व्हावं जी खीरही बनवते आणि शीरखुर्माही. तसेच आपण वीट व्हावं जी वीट देवाळातही लावली जाते आणि मशिदीमध्ये देखील," असा संवाद या रीलच्या शेवटी अथर्वच्या तोंडी देण्यात आला आहे. या रीलवरुन अथर्व सुदामेवर हिंदुत्वाद्यांकडून टीका होत आहे.
"धर्माचं राजकारण करणाऱ्या भाजपने अर्थव सुदामे या तरुणाकडून काहीतरी शिकावे," असा खोचक सल्ला महाराष्ट्र काँग्रेसच्या अधिकृत फेसबुक पेजवरुन देण्यात आला आहे. "मनातील भक्तिभाव आणि माणुसकी महत्वाची असते परंतु भाजप स्वार्थी राजकारणासाठी करत असलेल्या धर्माच्या राजकारणाला या तरुणाने चपराक दिली आहे," असं म्हणत काँग्रेसने अथर्व सुदामेची पाठराखण केली आहे. "अथर्व सुदामेवर जबरदस्ती करून, दबाव टाकून जरी हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर डिलिट करायला लावला असेल तरी काँग्रेस अथर्व सारख्या तरुण मुलांच्या पाठीशी सद्दैव उभी आहे," असं काँग्रेसने स्पष्ट केलंय.
"आपल्या सर्वच संतांनी दिलेली बंधुता आणि सामाजिक एकात्मतेची शिकवण अथर्व सुदामे याच्या या रिलमधून बघायला मिळते. मला अत्यंत आवडलेलं हे रिल मी शेअर करतोय," असं म्हणत रोहित पवारांनी आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन अथर्वने डिलीट केलेलं रिल शेअर केलं आहे.
दरम्यान, दुसरीकडे अथर्वने या प्रकरणी माफी मागितल्यानंतर इतर कोणतीही प्रतिक्रिया नोंदवलेली नाही.
