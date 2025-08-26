पैसे दिले, मूर्ती बूक केली पण...; डोंबिवलीकरांची मोठी फसवणूक! मोठ्या संख्येनं गणेशभक्त रस्त्यावर

Ganeshotsav News Dombivli: गणेशोत्सव म्हटल्यानंतर गणरायांची मूर्ती घरी आणण्याची तयारी अनेक महिन्यांआधापासून सुरु होते. त्यासाठी मूर्ती पसंत करणे, त्यानंतर घरच्यांच्या सल्ल्याने निवड निश्चित करणे आणि मग अगाऊ पैसे देऊन ती बूक करुन गणेश चतुर्थीच्या दिवशी ती घरी आणणे हे आपल्यापैकी अनेकजण वर्षानूवर्ष करत आहेत. मात्र तुम्ही अगदी मनापासून निवडलेली मूर्ती पैसे भरुनही मिळणार नाही, असं तुम्हाला कळलं तर? तुमची चिडचीड होईल, तुम्ही संताप व्यक्त कराल. अगदी रागावून तुम्ही गणपती कारखान्यावर जाऊन मूर्तीकाराला जाब विचाराल. मात्र तिथे गेल्यावर मूर्तिकारही नसेल तर? असाच काहीसा प्रकार सध्या डोंबिवलीकर अनुभवत आहेत.
डोंबिवलीमध्ये अनेक गणेश भक्तांमध्ये नाराजी पसरल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे याचं कारण म्हणजे येथील एका प्रसिद्ध कलाकेंद्रावरील मूर्तिकार अनेकांचे पैसे घेऊन फरार झाला आहे. गणेशोत्सवापूर्वीच गायब झालेला हा मूर्तीकार 'आनंदी कलाकेंद्र' नावाने गणपती कारखाना चावलतो. डोंबिवली पश्चिम येथील महात्मा फुले रोडवर असलेले 'आनंदी कलाकेंद्र' नावाच्या कारखान्यासमोर सध्या हताश ग्राहकांची गर्दी दिसून येतो.
'आनंदी कलाकेंद्र' नावाच्या कारखान्यात शेकडो डोंबिवलीकरांनी दोन-तीन महिन्यांपूर्वी मूर्ती बुक केली होती. मूर्तिकाराचा फोन बंद असून कारखान्याच्या ठिकाणीही कोणी नसल्याने मूर्ती घेण्यासाठी आलेल्या भक्तांची निराशा झाली आहे. गणपती बाप्पाला घरी आणायचे कसे, या चिंतेने शेकडो गणेशभक्त ग्रासले आहेत. दोन-तीन महिन्यांपासून केलेल्या बुकिंगचे पैसे वाया गेले असून या गणेशभक्तांना मूर्तीही मिळणार नाही. यामुळे डोंबिवलीतील शेकडो गणेश भक्तांनी संताप व्यक्त केला आहे.
