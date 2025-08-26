English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पैसे दिले, मूर्ती बूक केली पण...; डोंबिवलीकरांची मोठी फसवणूक! मोठ्या संख्येनं गणेशभक्त रस्त्यावर

Ganeshotsav News Dombivli: डोंबिवलीमध्ये हा सारा विचित्र प्रकार घडला असून या प्रकरणामध्ये आता नेमकं करायचं काय असा प्रश्न भाविकांना पडला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 26, 2025, 01:57 PM IST
पैसे दिले, मूर्ती बूक केली पण...; डोंबिवलीकरांची मोठी फसवणूक! मोठ्या संख्येनं गणेशभक्त रस्त्यावर
घडला धक्कादायक प्रकार (प्रातिनिधिक फोटो, मूळ फोटो रॉयटर्सवरुन साभार)

Ganeshotsav News Dombivli: गणेशोत्सव म्हटल्यानंतर गणरायांची मूर्ती घरी आणण्याची तयारी अनेक महिन्यांआधापासून सुरु होते. त्यासाठी मूर्ती पसंत करणे, त्यानंतर घरच्यांच्या सल्ल्याने निवड निश्चित करणे आणि मग अगाऊ पैसे देऊन ती बूक करुन गणेश चतुर्थीच्या दिवशी ती घरी आणणे हे आपल्यापैकी अनेकजण वर्षानूवर्ष करत आहेत. मात्र तुम्ही अगदी मनापासून निवडलेली मूर्ती पैसे भरुनही मिळणार नाही, असं तुम्हाला कळलं तर? तुमची चिडचीड होईल, तुम्ही संताप व्यक्त कराल. अगदी रागावून तुम्ही गणपती कारखान्यावर जाऊन मूर्तीकाराला जाब विचाराल. मात्र तिथे गेल्यावर मूर्तिकारही नसेल तर? असाच काहीसा प्रकार सध्या डोंबिवलीकर अनुभवत आहेत.

नेमका हा कारखाना आहे कुठे?

डोंबिवलीमध्ये अनेक गणेश भक्तांमध्ये नाराजी पसरल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे याचं कारण म्हणजे येथील एका प्रसिद्ध कलाकेंद्रावरील मूर्तिकार अनेकांचे पैसे घेऊन फरार झाला आहे. गणेशोत्सवापूर्वीच गायब झालेला हा मूर्तीकार 'आनंदी कलाकेंद्र' नावाने गणपती कारखाना चावलतो. डोंबिवली पश्चिम येथील महात्मा फुले रोडवर असलेले 'आनंदी कलाकेंद्र' नावाच्या कारखान्यासमोर सध्या हताश ग्राहकांची गर्दी दिसून येतो. 

फोन बंद, कारखान्यात कोणी नाही

​'आनंदी कलाकेंद्र' नावाच्या कारखान्यात शेकडो डोंबिवलीकरांनी दोन-तीन महिन्यांपूर्वी मूर्ती बुक केली होती. ​मूर्तिकाराचा फोन बंद असून कारखान्याच्या ठिकाणीही कोणी नसल्याने मूर्ती घेण्यासाठी आलेल्या भक्तांची निराशा झाली आहे. गणपती बाप्पाला घरी आणायचे कसे, या चिंतेने शेकडो गणेशभक्त ग्रासले आहेत. ​दोन-तीन महिन्यांपासून केलेल्या बुकिंगचे पैसे वाया गेले असून या गणेशभक्तांना मूर्तीही मिळणार नाही. यामुळे डोंबिवलीतील शेकडो ​गणेश भक्तांनी संताप व्यक्त केला आहे.

FAQ

डोंबिवलीतील आनंदी कलाकेंद्र प्रकरण काय आहे?
डोंबिवली पश्चिमेतील महात्मा फुले रोडवर असलेल्या आनंदी कलाकेंद्र नावाच्या गणपती मूर्ती कारखान्याचा मूर्तिकार शेकडो ग्राहकांचे पैसे घेऊन गणेशोत्सवापूर्वी फरार झाला आहे. यामुळे मूर्ती बूक केलेल्या गणेशभक्तांची निराशा झाली आहे.

आनंदी कलाकेंद्र कुठे आहे?
आनंदी कलाकेंद्र डोंबिवली पश्चिम, महात्मा फुले रोड, ठाणे जिल्हा, महाराष्ट्र येथे आहे.

या प्रकरणात नेमके काय घडले?
शेकडो गणेशभक्तांनी गणेशोत्सवासाठी आनंदी कलाकेंद्रातून दोन-तीन महिन्यांपूर्वी गणपती मूर्ती बूक केल्या होत्या आणि पैसे दिले होते. मात्र, गणेश चतुर्थीच्या जवळ येताच मूर्तिकार फरार झाला, त्याचा फोन बंद आहे, आणि कारखाना बंद आहे, ज्यामुळे भक्तांना मूर्ती मिळाल्या नाहीत.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
ganesh chaturthiganeshotsavganesh festivalगणेश चतुर्थीगणेशोत्सव

इतर बातम्या

'लालबागचा राजा'चं 15 कोटींचं सोन्याचं मुकूट अनंत...

मुंबई बातम्या