English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मोठी बातमी! अखेर ठाकरेंचं ‘ते’ सप्राइज समोर; राज ठाकरेंनी उद्धव ठाकरेंना फोन करुन...

Raj Thackeray Called Brother Uddhav Thackeray: मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे काही दिवसांपूर्वीच उद्धव ठाकरेंच्या भेटीसाठी 'मातोश्री'वर गेले होते.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 24, 2025, 12:53 PM IST
मोठी बातमी! अखेर ठाकरेंचं ‘ते’ सप्राइज समोर; राज ठाकरेंनी उद्धव ठाकरेंना फोन करुन...
राज ठाकरेंनी उद्धव ठाकरेंना केला फोन (प्रातिनिधिक फोटो)

Raj Thackeray Called Brother Uddhav Thackeray: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी माजी मुख्यमंत्री आणि थोरले चुलत बंधू उद्धव ठाकरेंना फोन केल्याची माहिती समोर आली आहे. राज ठाकरेंनी गणेशोत्सवासाठी उद्धव ठाकरेंना निमंत्रण दिलं आहे. गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने आता उद्धव ठाकरे सहपरिवार राज ठाकरेंच्या 'शिवतीर्थ' या निवासस्थानी जाणार आहेत. शनिवारीच यासंदर्भात अमित ठाकरेंना पत्रकारांनी उद्धव ठाकरे गणेशोत्सवानिमित्त 'शिवतीर्थ'वर येणार का? असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर अमित ठाकरेंनी 'सप्राइज' असा उल्लेख करत प्रतिक्रिया नोंदवलेली.

भेटीचा वेळही ठरला?

उद्धव ठाकरे सहकुटुंब 'शिवतीर्था'वर गणपतीचं दर्शन घेणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचे प्रवक्ते आणि खासदार तसेच राज ठाकरेंचे कौटुंबिक मित्र संजय राऊत देखील बुधवारी संध्याकाळी राज ठाकरे यांच्या घरी गणपती दर्शनाला जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

ठाकरे कुटुंब येणार एकत्र?

5 जून रोजी झालेल्या ठाकरेंच्या दोन्ही सेनांच्या संयुक्त कार्यक्रमामध्ये जवळपास दीड तपानंतर ठाकरेंची दोन्ही कुटुंब एकत्र मंचावर दिसून आली होती. मध्यंतरी अनेकदा वेगवेगळ्या लग्न सोहळ्यांना राज आणि उद्धव यांच्यासहीत त्यांचे कुटुंबीयही एकत्र दिसून आले होते. मात्र मागील अनेक वर्षांपासून दोन्ही कुटुंबांनी एकत्र सणवार साजरे केलेले नाहीत. या वर्षी देण्यात आलेल्या निमंत्रणाच्या माध्यमातून ठाकरे कुटुंब एकत्र पाहायला मिळेल अशी समर्थकांची आशा आहे.

वाढतेय ठाकरेंची जवळीक

मागील दोन महिन्यांमध्ये ठाकरे बंधूंमधील जवळीक वाढल्याचं दिसत आहे. 5 जून रोजी दोन्ही भाऊ 19 वर्षानंतर एकाच मंचावर दिसून आले. त्यानंतर राज ठाकरे उद्धव यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी 'मातोश्री'वर त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी पोहोचले होते. याच पार्श्वभूमीवर एका पत्रकाराने, उद्धव ठाकरेंना राज ठाकरेंनी निमंत्रण दिलेलं आहे का?" असा सवाल शनिवारी अमित ठाकरेंना विचारला. त्यावर अमित ठाकरेंनी सूचक विधान केलं. "ते सरप्राईज आहे, सरप्राईज!" असं अमित ठाकरे या प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटलं होतं.

FAQ

राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरेंना कशासाठी फोन केला?
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी माजी मुख्यमंत्री आणि चुलत बंधू उद्धव ठाकरे यांना गणेशोत्सव 2025 साठी त्यांच्या ‘शिवतीर्थ’ निवासस्थानी गणपती दर्शनासाठी निमंत्रण देण्यासाठी फोन केला.

उद्धव ठाकरे ‘शिवतीर्थ’वर कधी जाणार आहेत?
विश्वसनीय सूत्रांनुसार, उद्धव ठाकरे सहकुटुंब बुधवारी (27 ऑगस्ट 2025) संध्याकाळी राज ठाकरे यांच्या ‘शिवतीर्थ’ या निवासस्थानी गणपती दर्शनासाठी जाणार आहेत.

संजय राऊत यांचा या निमंत्रणाशी काय संबंध आहे?
उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाचे प्रवक्ते आणि खासदार तसेच राज ठाकरे यांचे कौटुंबिक मित्र संजय राऊत देखील बुधवारी संध्याकाळी ‘शिवतीर्थ’वर गणपती दर्शनासाठी उपस्थित राहणार आहेत.

ठाकरे बंधूंमधील जवळीक कशी वाढली आहे?
मागील दोन महिन्यांपासून ठाकरे बंधूंमधील जवळीक वाढताना दिसत आहे. 5 जून 2025 रोजी दोन्ही भाऊ 19 वर्षांनंतर एकाच मंचावर दिसले. तसेच, राज ठाकरे 27 जुलै 2025 रोजी उद्धव ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त ‘मातोश्री’वर शुभेच्छा देण्यासाठी गेले होते.

ठाकरे कुटुंब एकत्र सण साजरे करणार का?
मागील अनेक वर्षांपासून ठाकरे कुटुंबांनी एकत्र सण साजरे केलेले नाहीत. मात्र, या गणेशोत्सव निमंत्रणामुळे ठाकरे कुटुंब एकत्र येऊन गणपती दर्शन करेल, अशी समर्थकांची अपेक्षा आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Raj Thackerayuddhav thackerayganesh chaturthiganeshotsavganesh festival

इतर बातम्या

Weekly Tarot Horoscope : गणरायाच्या आगमनाने 7 राशींची लोक ह...

भविष्य