मोठी बातमी! अखेर ठाकरेंचं ‘ते’ सप्राइज समोर; राज ठाकरेंनी उद्धव ठाकरेंना फोन करुन...

Raj Thackeray Called Brother Uddhav Thackeray: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी माजी मुख्यमंत्री आणि थोरले चुलत बंधू उद्धव ठाकरेंना फोन केल्याची माहिती समोर आली आहे. राज ठाकरेंनी गणेशोत्सवासाठी उद्धव ठाकरेंना निमंत्रण दिलं आहे. गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने आता उद्धव ठाकरे सहपरिवार राज ठाकरेंच्या 'शिवतीर्थ' या निवासस्थानी जाणार आहेत. शनिवारीच यासंदर्भात अमित ठाकरेंना पत्रकारांनी उद्धव ठाकरे गणेशोत्सवानिमित्त 'शिवतीर्थ'वर येणार का? असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर अमित ठाकरेंनी 'सप्राइज' असा उल्लेख करत प्रतिक्रिया नोंदवलेली.
उद्धव ठाकरे सहकुटुंब 'शिवतीर्था'वर गणपतीचं दर्शन घेणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचे प्रवक्ते आणि खासदार तसेच राज ठाकरेंचे कौटुंबिक मित्र संजय राऊत देखील बुधवारी संध्याकाळी राज ठाकरे यांच्या घरी गणपती दर्शनाला जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
5 जून रोजी झालेल्या ठाकरेंच्या दोन्ही सेनांच्या संयुक्त कार्यक्रमामध्ये जवळपास दीड तपानंतर ठाकरेंची दोन्ही कुटुंब एकत्र मंचावर दिसून आली होती. मध्यंतरी अनेकदा वेगवेगळ्या लग्न सोहळ्यांना राज आणि उद्धव यांच्यासहीत त्यांचे कुटुंबीयही एकत्र दिसून आले होते. मात्र मागील अनेक वर्षांपासून दोन्ही कुटुंबांनी एकत्र सणवार साजरे केलेले नाहीत. या वर्षी देण्यात आलेल्या निमंत्रणाच्या माध्यमातून ठाकरे कुटुंब एकत्र पाहायला मिळेल अशी समर्थकांची आशा आहे.
मागील दोन महिन्यांमध्ये ठाकरे बंधूंमधील जवळीक वाढल्याचं दिसत आहे. 5 जून रोजी दोन्ही भाऊ 19 वर्षानंतर एकाच मंचावर दिसून आले. त्यानंतर राज ठाकरे उद्धव यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी 'मातोश्री'वर त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी पोहोचले होते. याच पार्श्वभूमीवर एका पत्रकाराने, उद्धव ठाकरेंना राज ठाकरेंनी निमंत्रण दिलेलं आहे का?" असा सवाल शनिवारी अमित ठाकरेंना विचारला. त्यावर अमित ठाकरेंनी सूचक विधान केलं. "ते सरप्राईज आहे, सरप्राईज!" असं अमित ठाकरे या प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटलं होतं.
