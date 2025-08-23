गणेशोत्सवासाठी निघालेल्या कोकणवासीयांवर 'खड्यांचे विघ्न'

प्रफुल्ल पवार, झी २४तास : गणेशोत्सवासाठी कोकणात निघालेल्या कोकणवासियांच्या प्रवासात यंदाही खड्ड्यांचे विघ्न कायम आहे. महामार्गावर ठिकठिकाणी मोठ मोठे खड्डे पडलेत. रस्त्याची अक्षरशः चाळण झालीय. 14 वर्षे मुंबई गोवा महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम सुरू आहे. आजही नागरिकांना खड्डेमय रस्त्यातून प्रवास करावा लागतो आहे.
कोकणवासीय आणि गणेशोत्सव ही समीकरण कधीच बदलू शकत नाही. गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर आलाय. त्यामुळे चाकरमानींनी आपल्या गावची वाट धरलीये. आयुष्यात कधीही संकटं येऊ देत कोकणवासीय आणि गणपती बाप्पाची भेट कधीच अडत नाही. पण गेली 14 वर्ष या भेटीत एक मोठं विघ्न येतंय. ते म्हणजे मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे. हे खड्डे वर्षानुवर्ष कोकणवासीयांच्या पाचवीला पुजले आहेत. रस्त्यांची इतकी चाळण झालीये की कोणवासीयांना प्रवास करताना कोणत्या तरी अॅडव्हेंचर पार्कला आल्यासारखं वाटतं.गेली 14 वर्ष मुंबई गोवा महामार्गाच्या रुंदीकरणाचं काम सुरू आहे. आजही ही खड्ड्यांची समस्या काही संपली नाही आहेत.
खड्ड्यांचं विघ्न कमी की काय तर महामार्गावरील उड्डाणपूर आणि बायपासचं कामंही अर्धवट...इंदापूर आणि माणगाव येथील बायपासची कामं रखडलंय.लोणेरे, कोलाड, नागोठणे येथील उड्डाण पुलांची कामं अर्धवट अवस्थेत... दुसरीकडे सर्व्हिस रोडची दुरवस्था...या अडचणींमुळे वाहनचालक पुरते हैराण झालेत.
दुस-या बाजूला मुंबई-गोवा महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी होतेय. माणगावमधील अरुंद रस्त्यांमुळे वाहतूक कोंडीची समस्या भेडसावत आहेत. अशा अनेक समस्यांनी कोकणवासीय हैराण झालेत. झी २४तासने ही कोकणवासीयांच्या अडचणी प्रशासनासमोर मांडताच आता प्रशासनाला जाग आली आहे. मुंबई गोवा महामार्गाची तात्पुरती मलमपट्टी करण्यास सुरुवात झाली आहे. या महामार्गावरील खड्डे बुजवण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरु करण्यात आलं आहे.
आता ही तात्पुरती मलमपट्टी केली जातेय खरं पण या मलमपट्टीचा खरंच काही फायदा होणार का की एकाच पावसात हे खडीमीश्रित डांबर उखडून जाणार हे पाहावं लागणार आहे.