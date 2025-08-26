English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ganeshotsav News : गणेशोत्सवानिमित्त पुण्यातील वाहतूक व्यवस्थेत बदल; 'या' रस्त्यांवर वाहनांना No Entry!

Ganeshotsav News : (Pune Traffic Rule Changes) गणेशोत्सवाच्या निमित्तानं पुणे शहरात होणारी गर्दी पाहता वाहतूक पोलिसांनी वाहतूक नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत.   

सायली पाटील | Updated: Aug 26, 2025, 08:56 AM IST
Ganeshotsav News : (Pune Traffic Rule Changes) गणेशोत्सवाच्या मंगलपर्वाला सुरुवात होत असतानाच या उत्साही वातावरणामध्ये यंत्रणा आणि प्रशासनसुद्धा कामाला लागलं आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचं पालन होत सामान्यांना कोणत्याही प्रकारे गैरसोय होणार नाही यासाठी वाहतूक नियमांपासून ते अनेक गोष्टींमध्ये काही महत्त्वाचे नियम लागू करण्यात येत असून, पुण्यातही हीच परिस्थिती आहे. मुंबईप्रमाणे पुण्यातही गणेशोत्सवादरम्यान होणारी गर्दी पाहता रस्ते वाहतूक सुरळीत व्हावी यासाठी पुणे पोलिसांच्या वाहतूक शाखेनं काही वाहतूक मार्गांमध्ये बदल करत त्यासंदर्भातील माहिती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जारी केली आहे. (Pune News)

वाहतूक व्यवस्थेत बदल...

पुणे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेत बदल करत पोलिसांकडून नागरिकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा अशा स्पष्ट सूचना केल्या आहेत. श्री गणेशाची प्रतिष्ठापना आणि मूर्ती खरेदीसाठी पुणे शहरात मोठ्या प्रमाणावर होणारी गर्दी लक्षात घेता पुणे शहर वाहतूक विभागाने मंगळवार (26 ऑगस्ट) आणि बुधवार (27 ऑगस्ट) या कालावधीत काही महत्त्वाच्या मार्गांवरील वाहतूक व्यवस्थेत बदल करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.

वाहतूक बंद मार्ग व पर्यायी मार्ग 

बंद रस्ते - शिवाजी रोड गाडगीळ पुतळा चौक ते गोटीराम भैय्या चौक या दरम्यानचा मार्ग वाहनचालकांसाठी बंद राहील.

पर्यायी मार्ग गाडगीळ पुतळा चौकातून संताजी घोरपडे पथ कुंभाखेस चौक, शाहीर अनर शेख चौक मार्गे प्रवास करावा. शिवाजीनगरहून स्वारगेटकडे जाणाऱ्यांनी जंगली महाराज रोड खंडोजीबाबा चौक, टिळक चौक मार्गे जावं. झाशी राणी चौक खुडे चौक डेंगळे पूल मार्गे जाणाऱ्या वाहनांनी म.न.पा. समोरून मंगला सिनेमा लेन कुंभारखेस मार्गाचा वापर करावा.

27 ऑगस्ट ते 7 सप्टेंबरदरम्यान अवजड वाहनांसाठी कोणते रस्ते पूर्णत: बंद? 

  • शास्त्री रोड- सेनादत्त चौकी ते अलका चौक 
  • टिळक रोड- जेधे चौक ते अलका चौक 
  • कुमठेकर रोड- शनिपार ते अलका चौक 
  • लक्ष्मी रोड - संत कबीर चौक ते अलका चौक 
  • केळकर रोड - फुटका बुरूज ते अलका चौक 
  • बाजीराव रोड- पुरम चौक ते गाडगीळ पुतळा 
  • शिवाजी रोड - गाडगीळ पुतळा ते जेधे चौक 
  • कर्वे रोड- नळस्टॉप चौक ते खंडोजीबाबा चौक 
  • फर्ग्युसन कॉलेज रोड- खंडोजीबाबा चौक ते विर चाफेकर चौक 
  • जंगली महाराज रोड- स.गो. बर्वे चौक चे खंडोजीबाबा चौक 
  • सिंहगड रोड- राजाराम ब्रिज ते सावरकर चौक 
  • गणेश रोड / मुदलियार रोड- पॉवरहाऊस - दारुवाला- जिजामाता चौक- फुटका बुरूज 

यादरम्यान अत्यावश्यक सेवा, अग्निशामक दलाची वाहनं, पोलीस वाहनं, रुग्णवाहिका, गणेश देखावे वाहतूक करणारी वाहनं यांना मात्र या नियमातून वगळण्यात आलं असून, नागरिकांकडून या काळात सहकार्याची अपेक्षा यंत्रणांनी व्यक्त केली आहे. 

FAQ

गणेशोत्सवासाठी पुण्यात वाहतूक नियमांमध्ये बदल का होत आहेत?
गणेशोत्सवादरम्यान होणाऱ्या मोठ्या गर्दीमुळे वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी पुणे पोलिसांनी वाहतूक नियमांमध्ये बदल केले आहेत.

वाहतूक बदल कधी लागू होतील?
हे बदल मंगळवार, 26 ऑगस्ट 2025 आणि बुधवार, 27 ऑगस्ट 2025 या कालावधीत लागू असतील.

कोणते रस्ते बंद राहतील?
शिवाजी रोडवर गाडगीळ पुतळा चौक ते गोटीराम भैय्या चौक या दरम्यानचा मार्ग वाहनचालकांसाठी बंद राहील.

