Marathi News
Kokan Ganpati: आजपासून कोकणवासीय निघाला गावाला! यंदा अधिक वेगवान प्रवास; दर 15 किमीनंतर...

Ganeshotsav News Kokan Travelling: गणेशोत्सवानिमित्त रस्ते मार्गेने कोकणात जाणाऱ्यांसाठी दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. 

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 23, 2025, 09:00 AM IST
Kokan Ganpati: आजपासून कोकणवासीय निघाला गावाला! यंदा अधिक वेगवान प्रवास; दर 15 किमीनंतर...
रस्ते मार्गाने जाणाऱ्यांना मोठा दिलासा (फोटो instagram/chiragg_more अकाऊंटवरील व्हिडीओवरुन साभार)

Ganeshotsav News Kokan Travelling: गणेशोत्सवानिमित्त गावाकडे जाण्यासाठी आजपासून बरेचसे कोकणवासीय मुंबईहून रवाना होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर काही विशेष सुविधा सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत. गणपतीसाठी गावी जाणाऱ्या वाहनांना टोलमाफी देण्यासोबतच गणरायाच्या ओढीने सुरु केलेला हा प्रवास निर्विघ्न व्हावा म्हणून दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. हे निर्णय कोणते ते पाहूयात...

वेगवान प्रवासासाठी...

मुंबई-गोवा महामार्गावर आजपासून म्हणजेच 23 ऑगस्टपासून अवजड वाहनांच्या वाहतुकीला बंदी करण्यात आली आहे. गणेशोत्सवासाठी कोकणवासीय कोकणात जायला सुरुवात झाली आहे. त्यांच्या वाहनांची गर्दी होऊन वाहतूककोंडी होत असते . तसेच अपघाताची शक्यता असते. गणपतीसाठी कोकणात जाणाऱ्यांचा प्रवास सुखकर आणि वेगवान व्हावा यासाठी मुंबई-गोवा महामार्गावर अवजड वाहनांना बंदी घालण्यात आली आहे.

अवजड वाहनबंदीची नेमकी वेळ काय?

23 ते 28 ऑगस्ट, 31 ऑगस्ट व 2 सप्टेंबर रोजी दिवसभर तसेच 6 व 7 सप्टेंबर या कालावधीत ही बंदी राहणार आहे. दूध, औषधे, इंधन भाजीपाला, नाशिवंत माल अशा साहित्याची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना ही बंदी लागू असणार नाही. मात्र त्यांना महामार्ग विभागाकडून प्रवेशपत्र घ्यावे लागणार आहे. महामार्गावर अपघात झाल्यास वाहने तातडीने बाजूला करण्यासाठी क्रेन्स तैनात ठेवण्यात आल्या आहेत तसेच वाहनदुरुस्ती पथकही सज्ज असणार आहे.

गणेशभक्तांसाठी राष्ट्रीय महामार्गावर प्रत्येक 15 किलोमीटरवर...

कोकणातील गणेशोत्सवासाठी जाणाऱ्या कोकणवासियांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने विशेष तयारी केली आहे. यात राष्ट्रीय महामार्गावर प्रत्येक 15 किलोमीटरवर सुविधा केंद्र उभारणार आहेत. तसेच 23 ठिकाणी रुग्णवाहिका तैनात केल्या आहेत. यंदा अपघात टाळण्यासाठी युद्धपातळीवर खड्डे बुजवण्याचा आणि वेगरोधक फलक लावण्यावर लक्ष देणार असल्याची माहिती वाहतूक विभागाचे अपर महासंचालक प्रवीण साळुंखे यांनी दिली आहे.

रस्त्यांची डागडुजी

नवी मुंबईत झालेल्या गणेशोत्सव समन्वय समितीच्या बैठकीत 27 ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या उत्सवासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीला रायगड महामार्ग पोलिस अधीक्षक तानाजी चिखले, नवी मुंबई पोलिस उपायुक्त तिरूपती काकडे, रस्ते विकास महामंडळ आणि परिवहन विभागातील अनेक अधिकारी उपस्थित होते. चाकरमानी मोठ्या संख्येने गावी जात असल्याने राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता गृहित धरून रस्ते विकास महामंडळाने संबंधित मार्गावर सूचना फलक, रम्बलर आणि गतिरोधक फलक लावले आहेत.

FAQ

मुंबई-गोवा महामार्गावर अवजड वाहनांवर बंदी का घालण्यात आली आहे?
उत्तर: गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांची वाहनांची गर्दी होऊन वाहतूक कोंडी आणि अपघात टाळण्यासाठी, तसेच प्रवास सुखकर आणि वेगवान व्हावा यासाठी 16 टन किंवा त्यापेक्षा जास्त वजनाच्या अवजड वाहनांवर मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर बंदी घालण्यात आली आहे.

अवजड वाहन बंदीमधून कोणत्या वाहनांना सूट आहे?
उत्तर: दूध, औषधे, इंधन, भाजीपाला, आणि नाशवंत माल यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना बंदीमधून सूट आहे. तसेच, रस्ता रुंदीकरण आणि दुरुस्ती कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांनाही सूट आहे. मात्र, या वाहनांना महामार्ग विभागाकडून प्रवेशपत्र घ्यावे लागेल.

रस्त्यांच्या दुरुस्ती आणि सुरक्षिततेसाठी काय उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत?
उत्तर: गणेशोत्सवापूर्वी रस्त्यांची डागडुजी करण्यासाठी युद्धपातळीवर खड्डे बुजवण्याचे काम सुरू आहे. तसेच, वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर सूचना फलक, रम्बलर, आणि गतिरोधक फलक लावण्यात आले आहेत. अपघात टाळण्यासाठी विशेष लक्ष देण्यात येत आहे.

टोलमाफी कशी मिळणार आहे?
उत्तर: टोलमाफी सवलतीसाठी “गणेशोत्सव 2025, कोकण दर्शन” अशा आशयाचे विशेष टोलमाफी पास देण्यात येणार आहेत. या पासवर वाहन क्रमांक आणि वाहन मालकाची माहिती नोंदवली जाईल. हे पास प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO), पोलीस, आणि वाहतूक विभागाकडे उपलब्ध असतील आणि परतीच्या प्रवासासाठीही वैध असतील.

कोणत्या रस्त्यांवर टोलमाफी लागू आहे?
उत्तर: टोलमाफी खालील रस्त्यांवरील टोल नाक्यांवर लागू आहे:मुंबई-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग.
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील रस्ते.
ही सवलत 23 ऑगस्ट ते 8 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत लागू असेल.

