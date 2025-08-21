English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्या भाविकांसाठी आनंदाची बातमी, एकनाथ शिंदेंचा मोठा निर्णय!

Ganeshotsav News:यंदाच्या गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांसाठी मोठा दिलासा मिळालाय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 21, 2025, 06:54 PM IST
गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्या भाविकांसाठी आनंदाची बातमी, एकनाथ शिंदेंचा मोठा निर्णय!
गणेशभक्तांना टोलमाफी

Ganeshotsav News: यंदाच्या गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांसाठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे. कोकणातील चाकरमान्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. २३ ऑगस्ट ते ८ सप्टेंबर  या कालावधीत मुंबई-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील रस्त्यांवरील टोल नाक्यांवर गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या वाहनांना व एसटी बसेसना टोलमाफी मिळणार आहे.

यासाठी “गणेशोत्सव 2025 – कोकण दर्शन” या नावाचे विशेष टोलमाफी पास देण्यात येणार असून त्यावर वाहन क्रमांक व वाहन मालकाची माहिती नोंदवली जाईल. हे पास संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पोलीस व वाहतूक विभागाकडे उपलब्ध असतील. परतीच्या प्रवासासाठी देखील हेच पास ग्राह्य धरले जाणार आहेत.

पास शासनाच्या आदेशानुसार ग्रामीण व शहरी पोलीस तसेच प्रादेशिक परिवहन विभागाने पास वाटपाचे समन्वय साधून प्रवाशांना वेळेत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, तसेच या संदर्भात जाहीरात व सूचना प्रसिद्ध करून जनतेला माहिती देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. हा निर्णय कोकणात जाणाऱ्या लाखो भाविकांच्या प्रवासाला मोठा दिलासा ठरणार आहे.

FAQ: 

प्रश्न: गणेशोत्सव 2025 साठी टोलमाफी योजना कोणत्या कालावधीत आणि कोणत्या मार्गांवर लागू असेल?

उत्तर: गणेशोत्सव 2025 साठी टोलमाफी 23 ऑगस्ट ते 8 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत लागू असेल. ही सवलत मुंबई-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील रस्त्यांवरील टोल नाक्यांवर मिळेल. कोकणात जाणाऱ्या सर्व वाहनांना आणि एसटी बसेसना याचा लाभ होईल.

प्रश्न: टोलमाफीचा लाभ घेण्यासाठी कोणती व्यवस्था आहे आणि पास कुठे मिळेल?

उत्तर: टोलमाफीचा लाभ घेण्यासाठी “गणेशोत्सव 2025 – कोकण दर्शन” नावाचा विशेष टोलमाफी पास देण्यात येईल. या पासवर वाहन क्रमांक आणि मालकाची माहिती नोंदवली जाईल. हे पास प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पोलीस आणि वाहतूक विभागाकडे उपलब्ध असतील. परतीच्या प्रवासासाठीही हाच पास वैध असेल.

प्रश्न: टोलमाफी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी आणि जनजागृतीसाठी कोणते उपाय करण्यात आले आहेत?

उत्तर: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ग्रामीण आणि शहरी पोलीस तसेच प्रादेशिक परिवहन विभागाला पास वाटपाचे समन्वय साधून प्रवाशांना त्वरित सुविधा देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, या योजनेची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जाहीरात आणि सूचना प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत, ज्यामुळे कोकणात जाणाऱ्या लाखो गणेशभक्तांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Ganeshotsav newsToll Waiverganesh chaturthiganeshotsavganesh festival

इतर बातम्या

Asia Cup मध्ये भारत-पाकिस्तान भिडणार; मोदी सरकारकडून शिक्का...

स्पोर्ट्स