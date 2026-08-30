लालपरीच्या 'गणपती - स्पेशल' गाड्या फुल्ल, मुंबई - सिंधुदुर्ग वन वे प्रवासासाठी 4 हजार रुपये

Ganeshotsav 2026 : गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने दरवर्षी मुंबई परिसरातील नोकरदारवर्ग हा कोकणात गावी जाण्यासाठी धावपळ करत असतो. कोकणातला गणेशोत्सव अनुभवण्यासाठी चाकरमानी बस तसेच रेल्वेचं आरक्षण करतात, मात्र दरवर्षी तिकिटांना मोठी मागणी असल्याने अनेकांना तिकिटं मिळत नाहीत. यंदासुद्धा रेल्वेच्या विशेष गाड्यांचे आरक्षण संपल्याने तसेच एसटीच्या गणेशोत्सव विशेष गाड्यांचे आरक्षण सुद्धा फुल्ल झाल्याने आता नाईलाजाने प्रवाशांना खाजगी बसचा पर्याय निवडावा लागत आहे. मात्र कोकणातील खासगी बसच्या प्रवासाचंं तिकीट प्रत्येकी 4 ते 5 हजार रुपये आहे. त्यामुळे कोकणात गणेशोत्सवासाठी जाणाऱ्या भाविकांच्या खिशाला चांगलीच कात्री लागली आहे.
दरवर्षी कोकणात गणपतीसाठी मुंबई महानगर क्षेत्रातून सुमारे 12 ते 13 लाख जण जातात. प्रवाशांची गर्दी लक्षात घेऊन खासगी बस चालकांनी तिकिटात भरमसाट वाढ केली आहे. सीजन दरम्यान एसटी तिकिटाच्या दीडपट दरवाढ करण्याची खासगी ट्रॅव्हल बसला मंजुरी आहे. मात्र खासगी बसच्या प्रवासाचं तिकीट हे अव्वाच्या सव्वा वाढवल्याने आता कोकण गाठायचं कसं असा प्रश्न अनेक चाकरमान्यांसमोर आहे. एरवी प्रत्यक्षात एक हजारांचे तिकीट गणेशोत्सव काळात 4 ते 5 हजारांना विकलं जातं आहे. यंदा मुंबईहून सुटणाऱ्या विशेष रेल्वे गाड्यांमध्ये १ लाख १३ हजार 428 प्रवाशांनी तिकीट आरक्षित केले असून यातून रेल्वेला 7.77 कोटी रुपये महसूल मिळाला. मध्या रेल्वे 27 ऑगस्ट ते 26 सप्टेंबरदरम्यान 200 विशेष आरक्षित आणि 62 अनारक्षित फेऱ्या चालवण्यात येणार आहेत.
मार्ग दर
मुंबई-सिंधुदुर्ग 4 हजार रुपये
मुंबई-कुडाळ 3 ते 3500 हजार रुपये
मुंबई-कणकवली 3 ते 4 हजार रुपये
मुंबई-सावंतवाडी 4 ते 4500 हजार रुपये
गणेशोत्सवासाठी चाकरमान्यांना गावी जाण्यासाठी एसटी महामंडळाच्यावतीने सुद्धा विशेष गाड्या सोडण्यात येणार आहेत. विशेष गाड्यांच्या आरक्षणांतर्गत 612 गाड्यांचे आरक्षण फुल्ल झाले असून यात 387 गाड्यांच्या ग्रुप बुकिंगचा रेकॉर्ड नोंदवला गेला आहे. मुंबई सेंट्रल, परळ आणि कुर्ला या आगारांमधून सिंधुदुर्ग, रायगड आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांत जादा गाड्या धावणार आहेत. एसटी महामंडळाने 5200 जादा गाड्या चालवण्याची तयारी केली आहे. 11 आणि 12 सप्टेंबर या दोन तारखांसाठी सर्वाधिक बुकिंग झालेलं आहे.