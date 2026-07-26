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मुंबई-पुणेकरांसाठी Good News! बाप्पाच्या दर्शनासाठी कोकणात जाताय, ही बातमी वाचाच!

आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांचा प्रवास अधिक सुखकर करण्यासाठी मध्य आणि कोकण रेल्वे प्रशासनाने विशेष गाड्यांची घोषणा केली आहे. या गाड्यांचे वेळापत्रक पाहूयात

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 26, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 12:56 PM IST
मुंबई-पुणेकरांसाठी Good News! बाप्पाच्या दर्शनासाठी कोकणात जाताय, ही बातमी वाचाच!
Image Credit: Ganeshotsav Special Trains 2026 Konkan Railway Announces New Stops At And Special Services check time table

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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मुंबई-पुणेकरांसाठी Good News! बाप्पाच्या दर्शनासाठी कोकणात जाताय, ही बातमी वाचाच!
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