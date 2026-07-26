मुंबई-पुणेकरांसाठी Good News! बाप्पाच्या दर्शनासाठी कोकणात जाताय, ही बातमी वाचाच!

गणेशोत्वसाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणात जाण्यासाठी नागरिकांची धावपळ सुरू आहे. चाकरमान्यांचा प्रवास आणखी सुकर व आरामदायी होण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने व कोकण रेल्वेने विशेष गाड्यांची घोषणा केली आहे. तसंच, सावंतवाडी रोड स्थानकात तीन महत्त्वाच्या लांबा पल्ल्याच्या एक्स्प्रेस गाड्यांना प्रायोगिक तत्वावर नियमित थांबा मंजूर केला आहे.
मुंबई, ठाणे, दिवा आणि पुण्यातून कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे. सावंतवाडी रोड स्थानकावर राजधानीसह 3 प्रमुख लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना प्रायोगिक तत्वावर नियमित थांबा मंजूर केला आहे. याबरोबरच मध्य रेल्वेने गणेशोत्वसाठी विशेष गाड्यांच्या फेऱ्यांची अधिकृत घोषणा केली असून 24 जुलै रोजी यासंदर्भातील अधिसूचना अधिकृतपणे जारी करण्यात आली आहे.
गाडी क्रमांक 12133 सीएसएमटी ते मंगळुरू एक्स्प्रेस ही सावंतवाडीत सकाळी 07.02 वाजता पोहोचून 07.04 वाजता सुटणार
गाडी क्रमांक 12134 मंगळुरू ते सीएसएमटी ही रात्री 23.30 वाजता येऊन 23.32 वाजता सुटेल आणि 27जुलैपासून लागू होईल.
हजरत निजामुद्दीन ते तिरूवनंतपुरम राजधानी एक्स्प्रेस (आठवड्यातून 3 दिवस)
गाडी क्रमांक 12432 निजामुद्दीन ते तिरुवनंतपुरम ही सावंतवाडीत सकाळी 06.18 वाजता (प्रस्थान 06.20) 26 जुलैपासून सावंतवाडीत थांबेल.
गाडी क्रमांक 12431 तिरुवनंतपुरम ते निजामुद्दीन ही सकाळी 09.44 वाजता (प्रस्थान 09.46) 28 जुलैपासून थांबेल.
एलटीटी ते त्रिवेंद्रम गरीब रथ एक्स्प्रेस (आठवड्यातून २ दिवस)
गाडी क्रमांक 12201 एलटीटी ते त्रिवेंद्रम पहाटे 02.02 वाजता (प्रस्थान 02.04 ) 27 जुलैपासून सावंतवाडीत थांबेल
गाडी क्रमांक 12202 त्रिवेंद्रम ते एलटीटी पहाटे 03.28 वाजता (प्रस्थान 03.30 ) 30 जुलैपासून सावंतवाडीत थांबेल.
सीएसएमटी - सावंतवाडी - सीएसएमटी दैनिक स्पेशल (गाडी क्र. 01031 / 01032) 1 ते 27 सप्टेंबर 16 फेऱ्या सीएसएमटीवरून दुपारी 15.30 वाजता सुटून दुसऱ्या दिवशी सकाळी 04.00 वाजता सावंतवाडीला पोहोचेल.
एलटीटी - सावंतवाडी - एलटीटी दैनिक स्पेशल (गाडी क्र. 01071 / 010172) ही 1 ते 28 सप्टेंबर दरम्यान 17 फेऱ्या मारणार असून एलटीटीवरून सकाळी 08.20 वाजता सुटून रात्री 21.00 वाजता सावंतवाडीला पोहोचेल.
दिवा - खेड - दिवा मेमू दैनिक (गाडी क्र. 01155 / 01156) 1 ते 27 सप्टेंबर दरम्यान 16 फेऱ्या मारणार असून दिवा येथून सकाळी 07.15 वाजता सुटून खेडला दुपारी 14.35 वाजता पोहोचेल.
पुणे - रत्नागिरी - पुणे साप्ताहिक स्पेशल (गाडी क्र. ०९४४५ / ०९४४६) १२ ते २६ सप्टेंबर दरम्यान पुण्यातून मध्यरात्री ००:२५ वाजता सुटून रत्नागिरीत सकाळी ११:५० वाजता पोहचेल.
दिवा - चिपळूण - दिवा (गाडी क्र. 01133 / 01134) 1ते 28 सप्टेंबर दरम्यान 15 फेऱ्या मारणार असून दिवा येथून दुपारी 13.40 वाजता सुटेल. तसेच एलटीटी ते मडगाव, रत्नागिरी व सावंतवाडीसाठी साप्ताहिक व द्विसाप्ताहिक विशेष फेऱ्या सोडण्यात येणार आहेत.