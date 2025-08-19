English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'बाप्पा मोरया रे' या गाण्यातील 'केले मोदक लाल गव्हाचे' या ओळीचा अर्थ काय? वाचा गाण्याचा रंजक इतिहास

Ganesotsav News: लोकप्रिय बाप्पा मोरया रे गाण्याचा इतिहास तुम्हाला माहितीये का? जाणून घेऊयात या गाण्याचा इतिहास

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 19, 2025, 06:12 PM IST
'बाप्पा मोरया रे' या गाण्यातील 'केले मोदक लाल गव्हाचे' या ओळीचा अर्थ काय? वाचा गाण्याचा रंजक इतिहास
Ganesotsav News: गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. मराठीतील बाप्पावर आधारित गाणीदेखील लोकप्रिय आहेत. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळात दर दिवस-रात्र  ही गाणी वाजत असतात. अनेक जुनी गाणी आजही प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत असतात. यातील एक गाणं म्हणजे 'बाप्पा मोरया रे'. या गाण्यात सत्तर साली आलेल्या महाभयानक दुष्काळाचे वर्णन करण्यात आले आहे. 

लोककवी हरेंद्र जाधव यांचे लिखाण आणि प्रल्हाद शिंदे यांच्या आवाजाने नटलेले गाणे आहे. आज या गाण्याला कित्येक वर्ष झाली असली तरीही लोकांच्या मनात आजही या गाण्याबद्दल एक वेगळीच आस्था आहे. गणेशोत्सव नसतानाही आजही हे भक्तीगीते लोकांच्या तोंडपाठ आहे. पण या गाण्याचा इतिहासदेखील तितकाच रंजक आहे.  

या गाण्याचा इतिहास तुम्हाला माहितीये का? 

लोकगीतातून अनेकदा समाजातील व्यथा सांगितली जाते. समाजात घडणाऱ्या घटनां लोकगीतातून मांडण्यात यायच्या. बाप्पा मोरया या गाण्यातूनही सत्तरीत पडलेल्या दुष्काळाचे वर्णन केले आहे. तुम्ही हे गाण अगदी लक्ष देऊन ऐकलं तर या गाण्यात लाल गव्हाचे मोदक  असे बोल आहेत. याचा नेमका अर्थ काय, जाणून घेऊयात. 

जर गाणं तुम्ही नीट लक्ष देऊन ऐकले असेल तर या गाण्यात बाप्पाची स्तुती नाही तर आपली व्यथा मांडली आहे. हे गीत लिहिताना गीतकाराने सत्तरीच्या दुष्काळातील वेदना मांडल्या आहेत. या गाण्यातील एक ओळ आहे त्यातून हे स्पष्ट जाणवून येते. 

काय आहेत ओळी

नाव काढू नको तांदळाचे, केले मोदक लाल गव्हाचे
हाल ओळख साऱ्या घराचे, दिन येतील कारे सुखाचे?
सेवा जाणून, गोड मानून द्यावा आशीर्वाद आता
बाप्पा मोरया रे, बाप्पा मोरया रे

सत्तरीच्या काळात भयंकर दुष्काळ पडला होता. लोकांकडे खाण्यास धान्य नव्हते. तेव्हा उपाय म्हणून सरकारने अमेरिकेतून लाल गहू आयात केला होता. तेव्हा त्याकाळचे लोक हा लाल गहू खाऊन आपले पोट भरायचे. हीच व्यथा कवीने या गाण्यातून मांडली आहे. त्यामुळं हे गाणं लोकांच्या पसंत पडले होते. 

