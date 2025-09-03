English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा डॉन 17 वर्षानंतर जेलमधून सुटला; मुंबईचा गँगस्टर ते आमदार

 मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या आधी अरुण गवळी जेलमधून बाहेर आले आहेत. अरुण गवळी पुन्हा राजकारणात सक्रिय होणार का याकडे देखील सर्वांचे लक्ष लागले आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 3, 2025, 05:49 PM IST
महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा डॉन 17 वर्षानंतर जेलमधून सुटला; मुंबईचा गँगस्टर ते आमदार

Gangster Arun Gawli released from jail after 17 years : महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा डॉन 18 वर्षानंतर जेलमधून सुटला आहे. 17 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात घालवल्यानंतर बुधवारी नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातून गुंड आणि राजकारणी अरुण गवळी उर्फ डॅडी यांची सुटका झाली. 2007 च्या एका खून प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गवळी यांना जामीन मंजूर केला. मुंबई शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर यांच्या हत्येप्रकरणी ते जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होते. मुंबईचा गँगस्टर ते आमदार असा अरुण गवळी यांचा आयुष्यातील सर्वात मोठा ट्विस्ट आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याच्या (MCOCA) तरतुदींनुसार गवळीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने अरुण गवळी यांना कनिष्ठ न्यायालयाने लादलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून जामीन मंजूर केला. गवळीने 9 डिसेंबर 2019 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला आव्हान दिले होते, ज्याने कनिष्ठ न्यायालयाने त्याला सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली होती.

भायखळ्यातील दगडी चाळ या भागातून अरुण गवळी यांना प्रसिद्धी मिळाली. अरुण गवळी यांचा अखिल भारतीय सेना नावाचा राजकीय पक्ष देखील आहे.  अरुण गवळी या पक्षाचे  संस्थापक आहेत.  अरुण गवळी 2004 ते 2009 पर्यंत मुंबईतील चिंचपोकळी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार देखील होते. ऑगस्ट 2012 मध्ये मुंबईच्या सत्र न्यायालयाने त्यांना एका प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आणि 17 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.

अरुण गवळींचा जन्म 17 जुलै 1955 रोजी महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपरगाव येथे झाला.  ते एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातला जन्मले. त्यांचे वडील गुलाबराव नंतर मुंबईतील सिम्प्लेक्स मिलमध्ये मजूर म्हणून काम करत होते. त्याची आई लक्ष्मीबाई गृहिणी होती. आर्थिक अडचणींमुळे गवळींनी दहावीनंतर शिक्षण सोडले आणि लहान वयातच काम करायला सुरुवात केली.  1980 आणि 1990 च्या दशकात  मुंबईत अंडरवर्ल्डची मोठी दहशत होती. यावेळी अरुण गवळी गँगस्टर बनले. मुंबईतील दगडी चाळ परिसरात अरुण गवळी गँगची टोळी सक्रिय होती. 1980 च्या दशकात गवळीने दाऊद इब्राहिमसोबत काम केले, परंतु 1988 मध्ये रामा नाईकच्या हत्येनंतर ते दोघे एकमेकांचे शत्रू बनले. गवळीने स्थानिक मराठी समाजात लोकप्रियता मिळवली. 1990 च्या दशकात मुंबई पोलिसांच्या वाढत्या दबावापासून आणि टोळीयुद्धांपासून वाचण्यासाठी अरुण गवळींनी राजकारणात प्रवेश केला. अरुण गवळींनी  अखिल भारतीय सेना (ABS) नावाचा पक्ष स्थापन केला. 2004 मध्ये त्यांनी चिंचपोकळी येथून विधानसभा निवडणूक जिंकली आणि आमदार झाले.
अरुण गवळी हे मुंबईतील माजी गँगस्टर आणि राजकारणी आहेत. ते अखिल भारतीय सेना (ABS) या राजकीय पक्षाचे संस्थापक असून 2004 ते 2009 या काळात चिंचपोकळी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार होते. त्यांना भायखळ्यातील दगडी चाळ परिसरातून प्रसिद्धी मिळाली.2. अरुण गवळी यांना तुरुंगात का टाकण्यात आले होते?
2007 मध्ये शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर यांच्या हत्येप्रकरणी अरुण गवळी यांना महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याच्या (MCOCA) अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले. त्यांना ऑगस्ट 2012 मध्ये सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा आणि 17 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.3. अरुण गवळी यांची तुरुंगातून सुटका कधी झाली?
17 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगल्यानंतर बुधवारी (3 सप्टेंबर 2025) अरुण गवळी यांची नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातून सुटका झाली.

FAQ

1. अरुण गवळी कोण आहेत?

अरुण गवळी हे मुंबईतील माजी गँगस्टर आणि राजकारणी आहेत. ते अखिल भारतीय सेना (ABS) या राजकीय पक्षाचे संस्थापक असून 2004 ते 2009 या काळात चिंचपोकळी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार होते. त्यांना भायखळ्यातील दगडी चाळ परिसरातून प्रसिद्धी मिळाली.

2. अरुण गवळी यांना तुरुंगात का टाकण्यात आले होते?

2007 मध्ये शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर यांच्या हत्येप्रकरणी अरुण गवळी यांना महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याच्या (MCOCA) अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले. त्यांना ऑगस्ट 2012 मध्ये सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा आणि 17 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.

3. अरुण गवळी यांची तुरुंगातून सुटका कधी झाली?

17 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगल्यानंतर बुधवारी (3 सप्टेंबर 2025) अरुण गवळी यांची नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातून सुटका झाली.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Gangster to MLA from MumbaiGangster Arun Gawli released from jail after 17 yearsMumbai crime newsअरुण गवळी

इतर बातम्या

40 वर्षांनंतर कोकणात सुरू झाली जलवाहतूक; रो-रो विजयदुर्ग ब...

महाराष्ट्र बातम्या