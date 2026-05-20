/पुण्यात गँगवॉर! आंदेकर टोळीकडून वनराजच्या हत्येचा बदला, आरोपीच्या भावाला भर रस्त्यात गोळ्या घातल्या

Pune Crime News : पुण्यात गँगवॉरचा थरार पहायला मिळाला. आंदेकर टोळीकडून वनराजच्या हत्येचा बदला घेण्यात आला. वनराज आंदेकर खून प्रकरणातील आरोपीच्या भावाची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. बालाजी नगर येथे भररस्त्यात हा गोळीबार झाला. यामुळे आंदेकर टोळी पुन्हा सक्रिय झाली आहे. हा गोळीबाराच्या घटनेमुळे पुण्यात कायदा आणि युव्यवस्थेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
पुण्यातील बालाजीनगर परिसरात 19 मे रोजी रात्री गोळीबाराची घटना घडली. यात एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. जुन्या वादातून हा गोळीबार झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली. टोळी युद्धातून हा हल्ला झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून परिसरात बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. जखमी व्यक्तीवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
पुणे जिल्ह्याच्या रांजणगाव जवळील सोने सांगवी येथे पोलिसांवर गोळीबार झाल्याची घटना काही दिवसांपूर्वी घडली होती. पिंपरी चिंचवड पोलिस एका गुन्ह्यातील आरोपींच्या शोधासाठी सोने सांगवी येथे आले असताना दोन आरोपींनी पोलिसांवर गोळीबार केला. यावेळी पोलिसांनी देखील स्वरंक्षणासाठी आरोपींवर गोळीबार केला.
यात कोणी ही जखमी झाले नसून आरोपींनी या ठिकाणावरून पलायन केले. आरोपी पोलिसांवर गोळीबार करून ऊसाच्या शेतात पळून गेले असून आरोपीच्या शोधासाठी पुणे ग्रामीण पोलिस आणि पिंपरी चिंचवड पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी तात्काळ शोध मोहिम सुरु केली.
डबल मकोका प्रकरणातील आरोपीला गुन्हे शाखा 3 च्या पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. खडकवासला भागात पोलिसांनी सिनेस्टाईल कामगिरी केली.
पुण्यातील ड्रग आणि गोळीबार प्रकरणात फरार असलेल्या ओंकार उर्फ टेड्या सातपुते आणि अजिंक्य चव्हाण यांना पोलिसांनी अटक केली. अनेक दिवसापासून दोघे फरार होते. गुन्हे शाखा तीन च्या प्रशांत अन्नछत्रे, तुषार किंद्रे, पुरुषोत्तम गुणला आणि योगेश झेंडे यांनी पाठलाग करून अटक केली. अटक करताना आरोपीकडून एक पिस्तुल आणि 3 जिवंत काडतूसे मिळाली आहेत.
नागपूरच्या महाल कोठीरोड गोळीबार प्रकरणी तीन जणांना नागपूर पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. गंगा काकडे, खोब्रागडे आणि कदम असे गोळीबार प्रकरणी पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या आरोपींची नावे आहेत. याप्रकरणी सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कोतवाली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कोठी रोड महाल परिसरात रविवारी रात्री तीन बाईकवर आलेल्या सहा जणांनी गोळीबार केला होता. दोन गोळ्याझाडल्या होत्या त्यानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली होती. याप्रकरणी मुख्यआरोपी गंगाला पोलिसांनी रात्री ताब्यात घेतले त्याच्यासह अजून दोन आरोपींनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतली असून सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल आहे. ड्रग्रज तस्करी आणि वर्चस्वाच्या वादातून हा गोळीबार करण्यात आला.