English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • पुण्यातील गॅंगवॉर थेट महाराष्ट्राच्या राजकारणात; आंदेकर विरुद्ध कोमकर टोळी निवडणुकीच्या रिंगणात

पुण्यातील गॅंगवॉर थेट महाराष्ट्राच्या राजकारणात; आंदेकर विरुद्ध कोमकर टोळी निवडणुकीच्या रिंगणात

पुण्यातील गॅंगवॉर थेट राजकारणात पहायला मिळाले आहे. पुण्याते गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्यांना तिकीट देण्यात आले आहे. पुण्यात आंदेकर विरुद्ध कोमकर टोळी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत.   

वनिता कांबळे | Updated: Dec 31, 2025, 06:59 PM IST
पुण्यातील गॅंगवॉर थेट महाराष्ट्राच्या राजकारणात; आंदेकर विरुद्ध कोमकर टोळी निवडणुकीच्या रिंगणात

Pune Andekar Gang Election : महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकांची रणधुमाळी पहायला मिळत आहे. महाराष्ट्रात सगळीकडेच तिकीट न मिळाल्याने निष्ठावंत आणि इच्छुकांची, रडारड पहायला मिळत आहेत. अनेकांच्या नाराजीचा उद्रेक झाला आहे. पुण्यात मात्र, वेगळेच चित्र पहायला मिळत आहे. पुण्यातील गॅंगवॉर थेट महाराष्ट्राच्या राजकारणात पहायला मिळत आहे. पुण्यात आंदेकर विरुद्ध कोमकर टोळी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुण्यात गुन्हेगारी विश्वात चर्चेत असलेल्या दोन कुख्यात टोळ्यांचा संघर्ष आता थेट राजकारणात उतरल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. आंदेकर टोळी आणि कोमकर कुटुंब यांच्यातील जुना गॅंगवार आता पुणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या रिंगणात पुन्हा एकदा समोर येणार आहे. आंदेकर टोळीने हत्या केलेल्या आयुष कोमकरच्या आई कल्याणी कोमकर यांनी थेट सोनाली आणि लक्ष्मी आंदेकर यांच्या विरोधात अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. पुण्यातील प्रभाग क्रमांक 23 मधून कल्याणी कोमकर यांनी अर्ज दाखल केल्याने या प्रभागात निवडणूक अधिकच तापली आहे. अजित पवार गटाकडून आंदेकर कुटुंबीयांना उमेदवारी दिल्यास आत्मदहन करेन, असा इशारा कल्याणी कोमकर यांनी दिला होता. मात्र, अजित पवार गटाकडून सोनाली आणि लक्ष्मी आंदेकर यांना उमेदवारी देण्यात आल्यानंतर कल्याणी कोमकर यांनी अखेर अपक्ष म्हणून निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याचा निर्णय घेतला.

दरम्यान, कल्याणी कोमकर यांनी शिंदे गटाच्या शिवसेनेकडे उमेदवारीची मागणी केली होती. मात्र उमेदवारी न मिळाल्याने, आपल्या मुलाच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी थेट निवडणुकीच्या रिंगणात उतरत असल्याचं बोललं जात आहे. यामुळे पुण्यात गुन्हेगारीतून सुरू झालेला आंदेकर विरुद्ध कोमकर हा संघर्ष आता लोकशाहीच्या मैदानातही पाहायला मिळणार असून, याचा कायदा-सुव्यवस्थेवर आणि सर्वसामान्य नागरिकांवर काय परिणाम होणार, याकडे संपूर्ण शहराचं लक्ष लागलं आहे. 

पुण्यातही गुन्हेगारी कुटुंबात उमेदवारी

1. लक्ष्मी आंदेकर(गुंड बंडू आंदेकरची वहिणी)....राष्ट्रवादी  प्र. 23 
2. सोनाली आंदेकर(गुंड बंडू आंदेकरची सून)...राष्ट्रवादी प्रभाग 23 
3. जयश्री मारणे(गुंड गजा मारणेची पत्नी)...राष्ट्रवादी कोथरूड
4. गँगस्टर बापू नायर...राष्ट्रवादी...कोंडवा- येवलेवाडी
5. रुपाली धावडे(गुंड पिंट्या धावडेची पत्नी)....भाजप...सुखसागर नगर
6. प्रतिभा चोरगे(गुंड रोहिदास चोरगेची पत्नी)...भाजप...काञज-आंबेगाव

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Gangwar in Pune in Maharashtra politicsAndekar vs Komkar gang in the electionPune Municipal Election 2026पुमे गँगवारआंदेकर टोळी

इतर बातम्या

5,00,00,000 रुपयांची कॅश, 9,00,00,000 रुपयांचे हिऱ्याचे दाग...

भारत