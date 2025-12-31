पुण्यातील गॅंगवॉर थेट महाराष्ट्राच्या राजकारणात; आंदेकर विरुद्ध कोमकर टोळी निवडणुकीच्या रिंगणात

Pune Andekar Gang Election : महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकांची रणधुमाळी पहायला मिळत आहे. महाराष्ट्रात सगळीकडेच तिकीट न मिळाल्याने निष्ठावंत आणि इच्छुकांची, रडारड पहायला मिळत आहेत. अनेकांच्या नाराजीचा उद्रेक झाला आहे. पुण्यात मात्र, वेगळेच चित्र पहायला मिळत आहे. पुण्यातील गॅंगवॉर थेट महाराष्ट्राच्या राजकारणात पहायला मिळत आहे. पुण्यात आंदेकर विरुद्ध कोमकर टोळी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत.
पुण्यात गुन्हेगारी विश्वात चर्चेत असलेल्या दोन कुख्यात टोळ्यांचा संघर्ष आता थेट राजकारणात उतरल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. आंदेकर टोळी आणि कोमकर कुटुंब यांच्यातील जुना गॅंगवार आता पुणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या रिंगणात पुन्हा एकदा समोर येणार आहे. आंदेकर टोळीने हत्या केलेल्या आयुष कोमकरच्या आई कल्याणी कोमकर यांनी थेट सोनाली आणि लक्ष्मी आंदेकर यांच्या विरोधात अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. पुण्यातील प्रभाग क्रमांक 23 मधून कल्याणी कोमकर यांनी अर्ज दाखल केल्याने या प्रभागात निवडणूक अधिकच तापली आहे. अजित पवार गटाकडून आंदेकर कुटुंबीयांना उमेदवारी दिल्यास आत्मदहन करेन, असा इशारा कल्याणी कोमकर यांनी दिला होता. मात्र, अजित पवार गटाकडून सोनाली आणि लक्ष्मी आंदेकर यांना उमेदवारी देण्यात आल्यानंतर कल्याणी कोमकर यांनी अखेर अपक्ष म्हणून निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याचा निर्णय घेतला.
दरम्यान, कल्याणी कोमकर यांनी शिंदे गटाच्या शिवसेनेकडे उमेदवारीची मागणी केली होती. मात्र उमेदवारी न मिळाल्याने, आपल्या मुलाच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी थेट निवडणुकीच्या रिंगणात उतरत असल्याचं बोललं जात आहे. यामुळे पुण्यात गुन्हेगारीतून सुरू झालेला आंदेकर विरुद्ध कोमकर हा संघर्ष आता लोकशाहीच्या मैदानातही पाहायला मिळणार असून, याचा कायदा-सुव्यवस्थेवर आणि सर्वसामान्य नागरिकांवर काय परिणाम होणार, याकडे संपूर्ण शहराचं लक्ष लागलं आहे.
1. लक्ष्मी आंदेकर(गुंड बंडू आंदेकरची वहिणी)....राष्ट्रवादी प्र. 23
2. सोनाली आंदेकर(गुंड बंडू आंदेकरची सून)...राष्ट्रवादी प्रभाग 23
3. जयश्री मारणे(गुंड गजा मारणेची पत्नी)...राष्ट्रवादी कोथरूड
4. गँगस्टर बापू नायर...राष्ट्रवादी...कोंडवा- येवलेवाडी
5. रुपाली धावडे(गुंड पिंट्या धावडेची पत्नी)....भाजप...सुखसागर नगर
6. प्रतिभा चोरगे(गुंड रोहिदास चोरगेची पत्नी)...भाजप...काञज-आंबेगाव