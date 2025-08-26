English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुण्याहून रत्नागिरीला जाणाऱ्यांसाठी मध्य रेल्वेची खास सोय! 12 स्पेशल ट्रेन धावणार;सहज तिकीट मिळणार

पुणे-रत्नागिरी-पुणे दरम्यान स्पेशल ट्रेन धावणार आहेत. यामुळे कोकणात जाणाऱ्या पुणेकरांचा प्रवास सोईस्कर आणि आरामदायी होणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Aug 26, 2025, 07:21 PM IST
Pune ganpati festival special train 2025 : मुंबई प्रमाणे पुण्यातूनही मोठ्या संख्यने लोक गणेशोत्सवासाठी कोकणात जातात.  गणेशोत्सवानिमित्त कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागाने सहा विशेष गाड्यांचे नियोजन केले आहे. पुणे-रत्नागिरी-पुणे दरम्यान स्पेशल ट्रेनच्या 12 फेऱ्या होणार आहेत. 

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही गणेशभक्तांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन ही अतिरिक्त सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या विशेष रेल्वेमुळे कोकणवासीयांना प्रवासाची सोय होणार असून वाहतुकीवरील ताणही कमी होणार आहे.  या स्पेशल ट्रेनच्या एकूण 12 फेऱ्या पुणे-रत्नागिरी-पुणे दरम्यान धावणार आहेत. 23, 26 आणि 30 ऑगस्ट तसेच 2, 6 आणि 9 सप्टेंबर रोजी या स्पेशल ट्रेन सोडण्यात येतील. यात आरक्षणासह जनरल डबे देखील असणार आहेत.  प्रवाशांनी  या विशेष सेवांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मध्य रेल्वेने केले आहे

पुणे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेत बदल

श्री गणेशाची प्रतिष्ठापना व मूर्ती खरेदीसाठी शहरात मोठ्या प्रमाणावर होणारी गर्दी लक्षात घेता पुणे शहर वाहतूक विभागाने आज आणि उद्या या कालावधीत काही महत्त्वाच्या मार्गावरील वाहतूक व्यवस्थेत बदल करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.

वाहतूक बंद मार्ग व पर्यायी मार्ग 

बंद मार्ग - शिवाजी रोड गाडगीळ पुतळा चौक ते गोटीराम भैय्या चौक या दरम्यानचा मार्ग वाहनचालकांसाठी बंद राहील.
पर्यायी मार्ग गाडगीळ पुतळा चौकातून संताजी घोरपडे पथ कुंभाखेस चौक, शाहीर अनर शेख चौक मार्गे प्रवास करावा.
शिवाजीनगरहून स्वारगेटकडे जाणाऱ्यांनी जंगली महाराज रोड खंडोजीबाबा चौक, टिळक चौक मार्गे जावे.
झाशी राणी चौक खुडे चौक डेंगळे पूल मार्गे जाणाऱ्या वाहनांनी म.न.पा. समोरून मंगला सिनेमा लेन कुंभारखेस मार्गाचा वापर करावा.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

