पुण्याहून रत्नागिरीला जाणाऱ्यांसाठी मध्य रेल्वेची खास सोय! 12 स्पेशल ट्रेन धावणार;सहज तिकीट मिळणार

Pune ganpati festival special train 2025 : मुंबई प्रमाणे पुण्यातूनही मोठ्या संख्यने लोक गणेशोत्सवासाठी कोकणात जातात. गणेशोत्सवानिमित्त कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागाने सहा विशेष गाड्यांचे नियोजन केले आहे. पुणे-रत्नागिरी-पुणे दरम्यान स्पेशल ट्रेनच्या 12 फेऱ्या होणार आहेत.
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही गणेशभक्तांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन ही अतिरिक्त सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या विशेष रेल्वेमुळे कोकणवासीयांना प्रवासाची सोय होणार असून वाहतुकीवरील ताणही कमी होणार आहे. या स्पेशल ट्रेनच्या एकूण 12 फेऱ्या पुणे-रत्नागिरी-पुणे दरम्यान धावणार आहेत. 23, 26 आणि 30 ऑगस्ट तसेच 2, 6 आणि 9 सप्टेंबर रोजी या स्पेशल ट्रेन सोडण्यात येतील. यात आरक्षणासह जनरल डबे देखील असणार आहेत. प्रवाशांनी या विशेष सेवांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मध्य रेल्वेने केले आहे
श्री गणेशाची प्रतिष्ठापना व मूर्ती खरेदीसाठी शहरात मोठ्या प्रमाणावर होणारी गर्दी लक्षात घेता पुणे शहर वाहतूक विभागाने आज आणि उद्या या कालावधीत काही महत्त्वाच्या मार्गावरील वाहतूक व्यवस्थेत बदल करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
बंद मार्ग - शिवाजी रोड गाडगीळ पुतळा चौक ते गोटीराम भैय्या चौक या दरम्यानचा मार्ग वाहनचालकांसाठी बंद राहील.
पर्यायी मार्ग गाडगीळ पुतळा चौकातून संताजी घोरपडे पथ कुंभाखेस चौक, शाहीर अनर शेख चौक मार्गे प्रवास करावा.
शिवाजीनगरहून स्वारगेटकडे जाणाऱ्यांनी जंगली महाराज रोड खंडोजीबाबा चौक, टिळक चौक मार्गे जावे.
झाशी राणी चौक खुडे चौक डेंगळे पूल मार्गे जाणाऱ्या वाहनांनी म.न.पा. समोरून मंगला सिनेमा लेन कुंभारखेस मार्गाचा वापर करावा.