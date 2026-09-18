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मंडपात किंवा मंदिरात नाही तर चक्क मशिदीत बसवतात गणपती; 45 वर्षांपूर्वी असं काय घडलं होते?

 सांगलीच्या वाळवा तालुक्यातलं गोटखिंडी इथे अनोख्या भक्तीची किनार पाहायला मिळते. या गावात मंदिर किंवा मंडप नाही तर मशिदात गफमती बसवतात. जाणून घेऊया या अनोख्या गणेशोत्सवाविषयी. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 18, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 03:26 PM IST
मंडपात किंवा मंदिरात नाही तर चक्क मशिदीत बसवतात गणपती; 45 वर्षांपूर्वी असं काय घडलं होते?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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