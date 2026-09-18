/मंडपात किंवा मंदिरात नाही तर चक्क मशिदीत बसवतात गणपती; 45 वर्षांपूर्वी असं काय घडलं होते?

सांगली गणेशोत्सव : गणरायाच्या आगमनाने महाराष्ट्रातील प्रत्येक गाव, प्रत्येक वाडी आणि प्रत्येक घर भक्तीच्या रंगात न्हाऊन निघतं.पण याहीपेक्षा एक वेगळ्या पद्धतीने सांगलीच्या गोठखिंडी येथे साजरा होतो गणेशोत्सव. कारण येथे चक्क मशिदीत गणेश मूर्ती प्रतिष्ठापणा आणि गणेशोत्सव साजरा केला जातो. धर्माच्या चौकटी ओलांडून माणुसकीचा आणि ऐक्याचा उत्सव म्हणून गोटखिंडीतल्या मशिदी साजरा होणाऱ्या गणेशोत्सवाकडे पाहिलं जातं.
गोटखिंडीमध्ये आज न्यू झुंझार मंडळाचा गणेशोत्सव गावाच्या धार्मिक आणि सामाजिक सलोख्याची ओळख बनली आहे. पण या परंपरेची सुरुवात नेमकी कशी झाली? त्यामागे आहे 1961 सालची एक आठवण आहे. मुसळधार पावसात गणेशमूर्ती भिजू लागली आणि त्यावेळी मुस्लिम बांधवांनी पुढे येत गणरायाला मशीदित सुरक्षित आसरा दिला.
एका पावसाळी प्रसंगातून सुरू झालेला हा आपुलकीचा प्रवास,पुढे परंपरेत बदलला. आज त्याच परंपरेला 45 वर्षांची अखंड साथ मिळाली आहे. गणरायाच्या पूजेत सहभागी होणारे मुस्लिम बांधव आणि मुस्लिम समाजाच्या सणांमध्ये सहभागी होणारे हिंदू बांधव. यामुळे गोटखिंडीमध्ये उत्सव हा एका समाजाचा न राहता संपूर्ण गावाचा उत्सव बनतोय.
आजच्या काळात धार्मिक सणांच्या निमित्ताने समाजात मतभेद निर्माण होण्याच्या घटना समोर येतात. मात्र, गोटखिंडीची कहाणी वेगळी आहे.इथं गणेशोत्सवाच्या दहा दिवसांत,धर्मापेक्षा माणुसकी मोठी ठरते,आणि श्रद्धेपेक्षा एकोप्याची भावना अधिक ठळकपणे दिसून येते.
यामुळेच मशिदीत विराजमान झालेला गणराया. हा केवळ एका उत्सवाचा भाग नाही. तो सांगतो,श्रद्धा वेगळी असली,तरी भावना एक असू शकते. धर्म वेगळा असला,तरी माणुसकी एक असू शकते. म्हणूनच,४५ वर्षांपासून गोटखिंडीमध्ये मशिदीत विराजमान होणारा हा गणराया हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा अनोखा संदेश देत आहे.