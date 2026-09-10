'ती' 'वंदे भारत एक्सप्रेस' आता 8 ऐवजी 20 डब्यांची? गणपतीनिमित्त गारेगार आणि वेगवान कोकण प्रवास? वाचा सविस्तर तपशील

गणेशोत्सवानिमित्त कोकणात जाण्यासाठी रेल्वे तिकीटांची मारामार असतानाच गणपतीसाठी अगदी एसीमधून गारेगार प्रवास कोकणातील चाकरमान्यांना करता येईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अनेक जादा गाड्या, विशेष गाड्या सोडल्यानंतरही या गाड्यांमधील तिकीटांना असलेली मागणी, आरक्षण यंत्रणेमधील गोंधळ यामुळे अजूनही अनेकांना तिकीटं मिळालेली नाही. त्यामुळेच आता थेट वंदे भारतसंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाची मागणी करण्यात आली आहे. ही मागणी मान्य झाली तर खोळंबलेल्या आणि रेल्वे तिकीटांच्या प्रतिक्षेत असलेल्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
गणेशोत्सवानिमित्त कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची प्रचंड गर्दी लक्षात घेऊन मुंबई-मडगाव वंदे भारत एक्स्प्रेस सध्याच्या 8 ऐवजी 20 डब्यांच्या रेकने चालवावी, अशी मागणी कोकण विकास समितीने रेल्वे मंडळ, मध्य रेल्वे आणि कोकण रेल्वेकडे केली. गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठी आहे. कोकण मार्गावरील बहुतांश रेल्वेगाड्यांमध्ये दीर्घ प्रतीक्षा यादी असते. अशा परिस्थितीत मुंबई-मडगाव वंदे भारत एक्स्प्रेस अतिरिक्त आसनक्षमता उपलब्ध करून देऊ शकते.
मुंबई-मडगाव वंदे भारत एक्स्प्रेस खेड, रत्नागिरी, गोव्यातील कणकवलीसह महत्त्वाच्या स्थानकांना जोडते. मात्र, केवळ आठ डब्यांच्या रेकमुळे या गाडीची प्रवासी क्षमता मर्यादित असल्याने उत्सवकाळातील वाढती मागणी पूर्ण करणे कठीण होते. यापूर्वी ही सेवा कायमस्वरूपी 20 डब्यांची करावी, अशी मागणी झाली होती.
सीएसएमटी-मडगाव वंदे भारत एक्स्प्रेसची मालकी आणि प्राथमिक देखभाल कोकण रेल्वेकडे हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून येथून 20 डब्यांची 'वंदे भारत' धावणे सोयीस्कर होईल. मडगाव येथील आवश्यक 'वंदे भारत' देखभाल पायाभूत सुविधा प्राधान्याने विकसित कराव्या, अशी मागणी समितीने केली आहे.
सध्याच्या ऋतूनुसार म्हणजेच पावसाळी वेळापत्रकानुसार 15 जून ते 19 ऑक्टोबरदरम्यान मुंबई-मडगाव वंदे भारत एक्स्प्रेस आठवड्यातून तीन दिवस धावते. मुंबई ते मडगाव (22229) मार्गावर सोमवार, बुधवार, शुक्रवारी ही ट्रेन धावते तर मडगाव ते मुंबई (22230) मार्गावर मंगळवार, गुरुवार, शनिवारी धावते. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसवरुन सकाळी 05.25 ला सुटते. दुपारी चार वाजता मडगावला पोहोचते. 10 तास 35 मिनिटांमध्ये हा प्रवास पूर्ण होतो. तर मडगाववरुन निघणारी हीच ट्रेन येताना कमी वेळ घेत 10 तास 10 मिनिटांमध्ये मुंबईत निश्चित स्थळी पोहोचते. दुपारी 12.20 वाजता मडगाववरुन सुटणारी मडगाव ते मुंबई मार्गावरील ट्रेन रात्री साडेसहाला छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला पोहोचते.