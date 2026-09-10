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'ती' 'वंदे भारत एक्सप्रेस' आता 8 ऐवजी 20 डब्यांची? गणपतीनिमित्त गारेगार आणि वेगवान कोकण प्रवास? वाचा सविस्तर तपशील

कोकणात गणपतीसाठी जायचं कसं? असा प्रश्न ट्रेन आणि एसटीचं बुकींग फुल्ल झाल्याने अनेकांना पडला असला तरी त्यावर अगदी वेगवान आणि चक्क एसी प्रवासाचा तोडगा निघू शकतो अशी चर्चा आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 10, 2026, 09:14 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 09:14 AM IST
'ती' 'वंदे भारत एक्सप्रेस' आता 8 ऐवजी 20 डब्यांची? गणपतीनिमित्त गारेगार आणि वेगवान कोकण प्रवास? वाचा सविस्तर तपशील
Image Credit: नेमकी ही वंदे भारत कोणत्या मार्गावर धावते? (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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