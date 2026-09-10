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35 सेकंदात तिकीटं संपून वेटींग लिस्ट सुरु! रात्रभर रांगेत थांबूनही तिकीटाशिवाय परतले; आता गणपतीसाठी कोकणात गावी जायचं कसं? मोठा प्रश्न

गणेशोत्सवासाठी मोठ्या संख्येनं कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांची संख्या लक्षात घेत अतिरिक्त रेल्वे गाड्या सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी या गाड्यांचं रिझर्व्हेशन काही सेकंदांमध्ये फुल्ल झालं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 10, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:41 AM IST
35 सेकंदात तिकीटं संपून वेटींग लिस्ट सुरु! रात्रभर रांगेत थांबूनही तिकीटाशिवाय परतले; आता गणपतीसाठी कोकणात गावी जायचं कसं? मोठा प्रश्न
Image Credit: रात्रभर रांगेत थांबूनही तिकीट नाही (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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