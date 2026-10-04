'ते 2 कोटी लोक कोण?', गर्जना मोर्चातून राज ठाकरेंनी केल्या दोन मोठ्या मागण्या; म्हणाले, 'उद्या दुसरा पक्ष सत्तेत असेल...'

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात शिवसेना (युबीटी) उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी गर्जना मोर्चा काढला आहे. या वेळी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी महत्त्वाच्या दोन मागण्या केल्या आहेत. तसंच, सत्ताधाऱ्यांवर धारदार शब्दांत टीका केली आहे.
राज ठाकरे यांनी म्हटलं आहे की, 'आज सर्व राजकीय पक्ष येथे आहेत. सत्तेतले पक्ष येथे नाहीत पण त्यांनीही विचार करायला हवं. दुसरे जेव्हा सत्तेत येतील तर तुम्ही करत असलेले गोष्ट त्या पक्षाने दामदुप्पटीने केली तर तुम्ही काय कराल? हे सर्व किती काळ चालणार. आज मला फक्त दोन महत्त्वाचे विषय मांडायचे आहेत. महाराष्ट्रात जो आत्तापर्यंत एसआयआर झाला तो पूर्पणेपणे रद्द झाला पाहिजे. सरकसकट एसआयआर जे सुरू आहे ते बेकायदेशीर आहे. आता एसआयआरमधून दोन कोटी लोक बाहेर काढले. ते दोन कोटी लोक कोण आहेत. ते आमचे मतदार आहेत का?' असा सवाल राज ठाकरे यांनी केला आहे.
याचबरोबर राज ठाकरे यांनी दुसरी मागणी केली आहे की, 'देशातील व्हॉटिंग मशीन रद्द करुन बॅलेट पेपेरवर मतदान झाले पाहिजे. म्हणजे दूध का दूध पाणी का पाणी होईल. उद्या कोणाचीही सत्ता येऊ दे पण ती योग्य मार्गाने यावी, एवढीच विनंती आहे,' असं त्यांनी म्हटलं आहे.
राज ठाकरे यांनी पुढे म्हटलंय की, 'सत्ता ज्या दिवशी यायला सुरुवात होते. त्याच दिवशी सत्ता जायला सुरुवात होते. तुम्ही ती किती काळ पुढे ढकलतात इतकाच तो विषय असतो. आज भाजप सत्तेत असेल उद्या नसेल. उद्या दुसरा कोणतातरी पक्ष सत्तेत असेल. त्या पक्षाने जेव्हा अशाच प्रकारे सत्ता राबवायची ठरवली तर तुम्हा काय कराल? तुम्ही आंदोलनं कराल मोर्चे काढाल. एखाद्या पक्षाने दामदुप्पटीपेक्षा या गोष्टी केल्या तर तुम्ही कुठे जाल? आपण या देशाचा ढाचा कोसळून टाकतोय याचंही भान सुटलंयय.'
'सत्ता गेली तर आपले काय होईल, जनतेने मतदान दिले नाही तर काय होईल. सत्ता आपली जाऊ शकते पण अशी भीती कोणत्याही सत्ताधीशांना असते मात्र यांना भीतीच नाही,' असा हल्लाबोलही राज ठाकरेंनी केला आहे.