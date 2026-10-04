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'ते 2 कोटी लोक कोण?', गर्जना मोर्चातून राज ठाकरेंनी केल्या दोन मोठ्या मागण्या; म्हणाले, 'उद्या दुसरा पक्ष सत्तेत असेल...'

गर्जनाचा मोर्चासाठी मुंबईत मोठ्या प्रमाणात शिवसैनिक व मनसैनिक जमले आहेत. यावेळी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी निवडणुक आयोगावर टीका केली आहे. तसंच, दोन मोठ्या मागण्याही केल्या आहेत. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 04, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 01:13 PM IST
'ते 2 कोटी लोक कोण?', गर्जना मोर्चातून राज ठाकरेंनी केल्या दोन मोठ्या मागण्या; म्हणाले, 'उद्या दुसरा पक्ष सत्तेत असेल...'
Image Credit: Raj Thackeray made two major demands over EC

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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