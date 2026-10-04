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'2017-18 पासून मी तुम्हाला सांगतोय...', व्यासपीठावरील दोन्ही जयंत पाटलांचे नाव घेत राज ठाकरे स्पष्टचं बोलले

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात शिवसेना (युबीटी) उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी गर्जना मोर्चा काढला आहे. या वेळी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी महत्त्वाच्या दोन मागण्या केल्या आहेत. तसंच, सत्ताधाऱ्यांवर धारदार शब्दांत टीका केली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 04, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 01:49 PM IST
'2017-18 पासून मी तुम्हाला सांगतोय...', व्यासपीठावरील दोन्ही जयंत पाटलांचे नाव घेत राज ठाकरे स्पष्टचं बोलले
Image Credit: garjana morcha mumbai

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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