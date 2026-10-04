'2017-18 पासून मी तुम्हाला सांगतोय...', व्यासपीठावरील दोन्ही जयंत पाटलांचे नाव घेत राज ठाकरे स्पष्टचं बोलले

ठाकरे बंधूंच्या गर्जना मोर्चासाठी मुंबईत मोठ्या प्रमाणात शिवसैनिक व मनसैनिक दाखल झाले होते. यावेळी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी निवडणुक आयोगावर टीका केली आहे. तसंच, 2017-18च्या प्रसंगाची आठवण करुन दिली आहे.
राज ठाकरे म्हणाले की, 'देशातही वातावरण तापलंय व्होट चोरीमुळं. आजचा मोर्चा हा कशासाठी आहे हे आपल्याला पूर्णपणे माहितीये. 2017-18 तेव्हापासून हा राज ठाकरे तुम्हाला सांगत आला की त्याच्यामध्ये चोऱ्या सुरू आहेत. तेव्हा मी सोनिया गांधींनी भेटलो, ममता बॅनर्जींना भेटलो होतो. तेव्हा मी अनेक नेत्यांना भेटलो होते. तेव्हा ज्या प्रकारे निवडणूक आयोग. मग त्या याद्या असतील, मशीन असतील. जो घोळ सुरू आहे. आपण याच्यावर पाऊल उचललं पाहिजे. तेव्हा मी सांगत होतो. निवडणुकीवर बहिष्कार घाला. कारण त्याशिवाय दूध ता दूध पाणी का पाणी होणार नाही.'
'2017 -18 पासून सांगतो यात घोळ आहे अशाप्रकारे मत कमी होऊ शकत नाही आणि भाजपचे मत जास्त होऊ शकत नाही. इथे जयंत पाटील बसले. शेतकरी कामगार पक्षाचे. इथे राष्ट्रवादीचे सर्व लोक बसले आहेत. याबाजूला राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील बसलेत. त्यावेळी सर्वजण होते, सुरूवातीला त्यांनी हो म्हटले. आता त्यांना समजत आहे की, त्यांना काय सांगत होतो. त्यांना विचारा. मी काय म्हणत होतो हे आत्ता समजायला लागलं सगळ्यांना. असं होऊच शकत नाही. विधानसभेची निवडणूक आता होऊन गेली. 2024चे संपूर्ण बहुमत भाजप व शिंदेंच्या सर्व लोकांना मिळालं. महाराष्ट्रात काय तर सन्नाटा, महाराष्ट्रात जल्लोष नाही. असा कोणता विजय असतो. जिथे विजय मिळाला तरी जल्लोष नाही उत्साह नाही,' असं राज ठाकरेंनी म्हटलं आहे.
'2024च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभा निवडणुकीत सहा महिन्यात 40 ते 60 लाख मतदार वाढवले गेले. 40 ते 60 लाख मतदार वाढतात कसे अचानक असा? दणादण मतदार वाढतात. 40 ते 60 लाख, मी आता आकडा आणलाय. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत 2 कोटी 44 लाख 24 हजार मत मिळाली होती. तेच सहा महिन्यात निवडणुका झाल्या तेव्हा भाजपला 3 कोटी 16 लाख 16 हजार मत पडली. एक कोटी मत वाढली. इतकी लाख मत वाढली तुमची. हे तर आता उघड झालं आहे,' अशा शब्दांत राज ठाकरेंनी संताप व्यक्त केला.
'मला या गोष्टीबद्दल बोलताना एकच गोष्ट सत्ताधारी पक्षाला सांगायचं की आम्हाला कोणती असुया नाहीये, आम्हाला कोणता राग नाहीये. की तुम्ही सत्तेवर बसलाय पण तुम्ही सत्तेवर कसे बसलाय आणि कशी राबवताय आणि कशातून राबवताय याचा राग आहे. या देशातील मतदारांनी ठरवावे की कोणाला सत्तेत बसवायचंय, विरोधी पक्षात बसवायचंय हे जनतेने ठरवावं. निवडणुपक आयोगाने नाही. साधी गोष्ट आहे. इतकी तर गोष्ट कळली पाहिजे, मनमानी कारभार सुरू आहे. एकाच उद्योगपतीला जंगले देऊन टाकायची, एकाच उद्योगपतीला जमिनी देऊन टाकायच्या , एकाच उद्योगपतीला विमानतळं देऊन टाकायच्या. एकाच उद्योगपतीला पोर्ट देऊन टाकायचे, ही गोष्ट येते कुठून?' असा सवालदेखील राज ठाकरेंनी केला आहे.
'आम्ही काहीही केलं तरी फरक पडत नाही. हे निवडणुक आयोगाला बांधल्याशिवाय येऊ शकत नाही. या देशातील जनतेने काहीही ओरडावं कितीही आंदोलन करावे, मोर्चे काढावे पण निवडणुक आयोग आमच्यासोबत असेल तर आम्ही कसेही निवडून येऊ. आम्हाला जसं वागायचं तसं आम्ही वागू. या देशाची आर्थिक स्थिती बरबाद करायचीये ती आम्ही बरबाद करुच. आम्हाला अमिरेकेला सरेंडर व्हायचंय आम्ही ते करु, पेट्रोलचे भाव वाढवू, तुम्हाला रांगेत उभे करु,' असंही राज ठाकरेंनी म्हटलं आहे.
'कोणताही राजकीय पक्ष सत्तेत असेल त्याला एक धाकधूक असते. भीती असते, की उद्या जर लोकांनी आपल्याला मतदान केले नाही तर आपली सत्ता जाईल, अशी भीती असते. अशी कोणतीही भीती महाराष्ट्रात, केंद्रात दिसत नाही. दिसली जमीन विकून टाका, देऊन टाका अदानीला, आमचा राग कोण्या उद्योगपतीसाठी नाहीये. ते देशाला हवेत. काँग्रेसच्या काळात अनेक उद्योगपती उभे राहिले. यांच्या काळात फक्त एक उद्योगपती उभा राहिलेला दिसतो. याला कारण सगळी हायकोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय आम्ही ताब्यात घेतेलेय. निवडणुक आयोग आम्ही ताब्यात घेऊन ठेवलंय,' अशी टिकाही यावेळी राज ठाकरेंनी केली.