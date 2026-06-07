/खिशावर आणखी भार! गॅस सिलिंडरच्या किमतीत पुन्हा वाढ, घरगुती गॅस दरवाढीने वाढली आर्थिक चिंता

महागाईच्या आगीत होरपळणाऱ्या सर्वसामान्यांना पुन्हा एकदा मोठा दणका बसला. मागील काही दिवसांपासून गॅस सिलेंडरच्या किंमतीमध्ये वाढ होत असल्यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या दरवाढीनंतर आता थेट सर्वसामान्यांच्या किचनवर महागाईची संक्रात आली आहे. घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात तब्बल 29 रुपयांची वाढ झाली आहे. गेल्या 3 महिन्यांतली ही दुसरी मोठी दरवाढ आहे. आधी पेट्रोल-डिझेल त्यानंतर सीएनजी आणि आता घरगुती गॅस सिलेंडर देखील महागला आहे. गेल्या तीन महिन्यात दुस-यांदा गॅस सिलेंडरच्या दरात वाढ झाली आहे.
14.2 किलोच्या सिलेंडरसाठी आता 942 रूपये मोजावे लागणार आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला आणखी झळ बसणार आहे. इराण आणि इस्त्रायल युद्धानंतर सर्वसामान्य याचा फटका बसत आहे. आधी सिलेंडरसाठी तासनतास रांगा लावाव्या लागल्यात आता सिलेंडरही महाग झाला आहे. मार्च महिन्यात सिलिंडर 60 रूपयांनी महाग झाला होता, आणि आता जूनमध्ये 29 रूपयांनी घरगुती सिलिंडर महाग झाला आहे. मुंबईत सिलिंडरचे जुने दर 912 रूपये होते आता हेच दर 941 रूपयांवर पोहोचले आहेत. दिल्लीत 913 रूपयांना मिळणारा सिलिंडर आता 942 रूपयांना मिळणार आहे.
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चेन्नईत 928 रूपयांना मिळणारा सिंलिंडर आता 957 रूपयांना मिळणार आहे. घरगुती सिलिंडरचे दर वाढल्यानंतर गृहिणींनी संताप व्यक्त केलाय, कधीकाळी 600 रूपयांना मिळणारा सिलिंडर हजारच्या जवळ पोहोचला आहे. त्यामुळे घर कसं चालवायचं? असा सवाल आता गृहिणींकडून उपस्थित केला जात आहे. आधीच महागाईनं कंबरडं मोडलं आहे, त्यात दिवसेंदिवस इंधनात होणारी दरवाढ सर्वसामान्यांसाठी डोकेदुखी ठरतेय, त्यामुळे किंमतीत होणारी वाढ नियंत्रणात आणण्याची मागणी गृहिणींकडून करण्यात येत आहे. पेट्रोल-डिझेल, सीएनजी महागल्यानं आधीच बाहेर फिरण महागात पडतंय.
व्यावसायिक सिलिंडर महागल्यानं बाहेरचं खाणंही महाग झालंय आता घरातल्या किचनवरही महागाईची संक्रात आली आहे. त्याचबरोबर पेट्रोल, डिझेल च्या किंमतीमध्ये देखील वाढ होत असल्यामुळे वाहन चालक चिंतेत आहेत. व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किमतीमध्ये वाढ होत असतानाच घरगुती सिलेंडरच्या किमती वाढणार अशी जोरदार चर्चा सुरू होती.