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'जास्त कोणी गटारात...', भरत गोगावलेंकडून गटारीच्या अजब शुभेच्छा; 'एक महिना 15 दिवस...' | Video

रायगडमध्ये विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश वाटपाच्या कार्यक्रमादरम्यान जाहीरपणे बोलताना गोगावलेंनी गटारी आमवस्येचा उल्लेख करत कार्यकर्त्यांना सल्ला दिला

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 12, 2026, 07:03 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:03 AM IST
'जास्त कोणी गटारात...', भरत गोगावलेंकडून गटारीच्या अजब शुभेच्छा; 'एक महिना 15 दिवस...' | Video
Image Credit: सर्वांसमोर बोलताना गोगावलेंचं विधान

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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