'जास्त कोणी गटारात...', भरत गोगावलेंकडून गटारीच्या अजब शुभेच्छा; 'एक महिना 15 दिवस...' | Video

तुम्ही आतापर्यंत वाढदिवसाच्या, सणासुदीच्या शुभेच्छा ऐकल्या असतील, दिल्या असतील. अगदी सोशल मीडिया असो किंवा प्रत्यक्षात असो आपल्यापैकी अनेकजण वेगवेगळ्या निमित्ताने शुभेच्छा देतात आणि घेतात. राजकीय नेत्यांना शुभेच्छा देणाऱ्या त्यांच्या फॉलोअर्सचीही काही कमी नसते अगदी रस्त्यांवरील बॅनर्सपासून ते होर्डिंगपर्यंत अनेक माध्यमांमधून आपल्या लाडक्या नेत्याला अगदी वाढदिवसापासून ते एखाद्या खासदिवसापर्यंत बऱ्याच गोष्टींच्या जाहीर शुभेच्छा दिल्या जातात. मात्र सध्या राज्याच्या मंत्रिमंडळात मंत्री असलेल्या भरत गोगावलेंनी जाहीर कार्यक्रमामध्ये माईकवरुन चक्क गटारीच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यांचा हा गटारीच्या शुभेच्छा देणारा व्हिडीओ व्हायरल होतोय. नेमकं ते काय म्हणालेत जाणून घेऊयात...
गटारी अमावस्या हा श्रावणापूर्वीचा दिवस असतो. श्रावण मासामध्ये मांसाहार करत नसल्याने या दिवशी मांसाहार केला जातो. दुसऱ्या दिवसापासून श्रावण महिना सुरू होतो हा अख्खा महिना आणि यंदा तर जोडूनच आलेल्या गणेशोत्सवापर्यंत म्हणजेच साधारण दीड महिना अनेकजण शाकाहारच करतील. याचीच कल्पना गोगावलेंनी आपल्या कार्यकर्त्यांना भाषणामधून दिली. श्रावणामध्ये मांसाहार न करण्यासोबतच यंदा लगेचच जोडून आणलेल्या गणेशोत्सवामध्ये मांसाहार प्रेमींनी थोडी अधिक कळ काढावी लागणार आहे. याची आठवण गोगावलेंनी रायगडमधील आपल्या समर्थकांना अगदीच हटके पद्धतीने थेट माईकवरुन करुन दिली. गोगावले यांनी गटारीला उल्लेख करत कार्यकर्त्यांना अतिरेक टाळण्याचा आणि आरोग्याची काळजी घेण्याचा सल्ला दिला.
गोगावले यांनी रायगडमधील कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना गटारी अमावस्येबाबत अजब पण थेट सल्ला दिला. समोर उपस्थित कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना हातात माईक घेऊन, "12 तारखेला गटारी अमावस्या आहे. जास्त कोणी गटारा बिटारात लोळू नका," असं म्हणताच गोगावलेंच्या शेजारी बसलेले पदाधिकारी हसू लागले. पुढे बोलताना गोगावेलेंनी, "13 तारखेला श्रावण सुरु होतोय. एक महिना पंधरा दिवस गणपती जाईपर्यंत, आतापर्यंत जे कोणी काही केलंय थोडं पाळा! पोटाला, शरीराला आराम द्या," अशी सूचनावजा विनंती केली. गोगावले यांच्या भाषणाची क्लिप चांगलीच व्हायरल होत आहे.
Bharat Gogawale यांनी कार्यकर्त्यांना दिल्या गटारीबाबत सुचना | Zee24Taas#BharatGogawle #Shivsena #Maharashtrapolitics #Zee24Taas pic.twitter.com/hmBDRscNLc— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) August 11, 2026
दरवर्षी श्रावणामध्ये मांसाहार टाळणारे अनेकजण आहेत. श्रावणामध्ये धार्मिक कारणांबरोबरच वैज्ञानिकदृष्ट्याही मांसाहार न करणं अधिक योग्य असल्याचं सांगितलं जातं. यामागील तर्क सांगताना, श्रावण हा पावसाळ्याचा महिना असतो. या काळात शरीराची पचनशक्ती मंद होते. सूर्यप्रकाश कमी असल्याने चयापचय म्हणजेच मेटाबायोलीझमही मंदावतो. मांसाहार जड आणि प्रोटीन-फॅट युक्त असल्याने तो पचण्यास कठीण जातो. यामुळे अपचन, गॅस, अॅसिडिटी, सूज येऊ शकते. त्यामुळेच पावसाचा जोर अधिक असलेल्या श्रावणामध्ये मांसाहार न केलेलाच बरा असतो.