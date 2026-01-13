गौतमी पाटील हिचा चंद्रपुरात काँग्रेससाठी रोड शो, टिकेनंतर वडेट्टीवार यांनी मात्र एका रथावर येणं टाळलं

Gautami Patil Congress Rally : महाराष्ट्रात 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचं बिगुल वाजणार असून 15 जानेवारी रोजी मतदान पार पडणार आहे. मंगळवार 13 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत निवडणुकीत उभे असलेल्या उमेदवारांना त्यांचा प्रचार करता येणार आहे. त्यानंतर मात्र प्रचाराच्या तोफा थंडावतील. त्यामुळे मंगळवारी सकाळपासूनच राजकीय पक्ष त्यांच्या शेवटच्या प्रचाराला लागले आहेत. अशातच चंद्रपूरमध्ये काँग्रेस पक्षाकडून रोड शो काढण्यात आला. यावेळी प्रचारात काँग्रेसने नृत्यांगना गौतमी पाटील हिला सुद्धा उतरवल्याचं पाहायला मिळालं.
चंद्रपूर येथे मंगळवारी 13 फेब्रुवारी रोजी काँग्रेसची प्रचार रॅली काढण्यात आली. बाबूपेठ ते गांधी चौक पाच किलोमीटरचा रोड शो काढण्यात आला. आज चंद्रपूर शहरातील सर्व दिशांनी रॅली काढून काँग्रेसने आज प्रचारात रंग भरला. काँग्रेसच्या प्रचार सभेत प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, नृत्यांगना गौतमी पाटील, माजी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आणि काँग्रेस खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्यासह जिल्ह्यातील अनेक ज्येष्ठ नेत्यांची उपस्थिती होती. मात्र यात सर्वात खास आकर्षण ठरलं ते म्हणजे या प्रचार रॅलीत नृत्यांगना गौतमी पाटील हिने सुद्धा काँग्रेसच्या उमेदवारांचा प्रचार केला.
काँग्रेसने शेवटच्या दिवशी प्रचारात सर्व शक्ती पणाला लावत मंगळवारी प्रसिद्ध नृत्यांगना गौतमी पाटील हिला आणले. गौतमी पाटील हिला उतरवून प्रचारात ग्लॅमर ओतण्याचे काम काँग्रेसने केले. या रॅलीला नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. खासदार प्रतिभा धानोरकर आणि विजय वडेट्टीवार यांनी निवडणुकांसाठी स्वतंत्र सभा घेतल्या मात्र ते दोघे आज काँग्रेसच्या प्रचार रॅलीत एकत्र दिसले. गौतमी पाटील काँग्रेसने रोड शोसाठी आणले यावर विरोधकांकडून टीका झाली, त्यानंतर काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी गौतमी सोबत एका रथावर येणं टाळलं.
महापालिका निवडणुकांसाठी प्रचार रॅलीत आलेल्या गौतमी पाटीलने म्हंटले की, 'चंद्रपुरात येऊन मला छान वाटले. लोकांचे भरभरून प्रेम मिळाले, अशा भावना गौतमी पाटील यांनी व्यक्त केल्या'.