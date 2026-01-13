English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • गौतमी पाटील हिचा चंद्रपुरात काँग्रेससाठी रोड शो, टिकेनंतर वडेट्टीवार यांनी मात्र एका रथावर येणं टाळलं

गौतमी पाटील हिचा चंद्रपुरात काँग्रेससाठी रोड शो, टिकेनंतर वडेट्टीवार यांनी मात्र एका रथावर येणं टाळलं

Gautami Patil Congress Rally : चंद्रपूरमध्ये काँग्रेस पक्षाकडून रोड शो काढण्यात आला. यावेळी प्रचारात काँग्रेसने नृत्यांगना गौतमी पाटील हिला सुद्धा उतरवल्याचं पाहायला मिळालं. गौतमी पाटीलला प्रचारात उतरवून काँग्रेसने ग्लॅमरचा तडका लावला.

पूजा पवार | Updated: Jan 13, 2026, 04:46 PM IST
गौतमी पाटील हिचा चंद्रपुरात काँग्रेससाठी रोड शो, टिकेनंतर वडेट्टीवार यांनी मात्र एका रथावर येणं टाळलं
Photo Credit - Social Media

Gautami Patil Congress Rally : महाराष्ट्रात 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचं बिगुल वाजणार असून 15 जानेवारी रोजी मतदान पार पडणार आहे. मंगळवार 13 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत निवडणुकीत उभे असलेल्या उमेदवारांना त्यांचा प्रचार करता येणार आहे. त्यानंतर मात्र प्रचाराच्या तोफा थंडावतील. त्यामुळे मंगळवारी सकाळपासूनच राजकीय पक्ष त्यांच्या शेवटच्या प्रचाराला लागले आहेत. अशातच चंद्रपूरमध्ये काँग्रेस पक्षाकडून रोड शो काढण्यात आला. यावेळी प्रचारात काँग्रेसने नृत्यांगना गौतमी पाटील हिला सुद्धा उतरवल्याचं पाहायला मिळालं. 

Add Zee News as a Preferred Source

चंद्रपूर येथे मंगळवारी 13 फेब्रुवारी रोजी काँग्रेसची प्रचार रॅली काढण्यात आली.  बाबूपेठ ते गांधी चौक पाच किलोमीटरचा रोड शो काढण्यात आला. आज चंद्रपूर शहरातील सर्व दिशांनी रॅली काढून काँग्रेसने आज प्रचारात रंग भरला. काँग्रेसच्या प्रचार सभेत प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, नृत्यांगना गौतमी पाटील,  माजी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आणि काँग्रेस खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्यासह जिल्ह्यातील अनेक ज्येष्ठ नेत्यांची उपस्थिती होती. मात्र यात सर्वात खास आकर्षण ठरलं ते म्हणजे या प्रचार रॅलीत नृत्यांगना गौतमी पाटील हिने सुद्धा काँग्रेसच्या उमेदवारांचा प्रचार केला. 

काँग्रेसने शेवटच्या दिवशी प्रचारात सर्व शक्ती पणाला लावत मंगळवारी प्रसिद्ध नृत्यांगना गौतमी पाटील हिला आणले. गौतमी पाटील हिला उतरवून प्रचारात ग्लॅमर ओतण्याचे काम काँग्रेसने केले. या रॅलीला नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. खासदार प्रतिभा धानोरकर आणि विजय वडेट्टीवार यांनी निवडणुकांसाठी स्वतंत्र सभा घेतल्या मात्र ते दोघे आज काँग्रेसच्या प्रचार रॅलीत एकत्र दिसले. गौतमी पाटील काँग्रेसने रोड शोसाठी आणले यावर विरोधकांकडून टीका झाली, त्यानंतर काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी गौतमी सोबत एका रथावर येणं टाळलं. 

हेही वाचा :  'दुबार मतदार दिसला तर तिथेच फोडणार,' मतदानाला 2 दिवस शिल्लक असतानाच अमित ठाकरेंचा जाहीर इशारा

काय म्हणाली गौतमी? 

महापालिका निवडणुकांसाठी प्रचार रॅलीत आलेल्या गौतमी पाटीलने म्हंटले की, 'चंद्रपुरात येऊन मला छान वाटले. लोकांचे भरभरून प्रेम मिळाले, अशा भावना गौतमी पाटील यांनी व्यक्त केल्या'. 

 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Gautami Patilchandrapurmarathi newsVijay Vadettivar

इतर बातम्या

12 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! हॉल तिकीटबद्दल महत्...

महाराष्ट्र बातम्या