Gautami Patil : गौतमी पाटील राजकारणात येणार का? झी 24 तासच्या मुलाखतीत स्पष्टच सांगितलं

Gautami Patil : महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध नृत्यांगना गौतमी पाटील हे सध्या मनोरंजनसृष्टीतील सर्वात चर्चेत असलेल्या नावांपैकी एक आहे. गौतमीचा स्टेज शो असो वा म्युजिक व्हिडीओ त्याला चाहत्यांचा भरभरून प्रतिसाद मिळतो. अनेकदा गौतमी राजकीय कार्यक्रमांच्या मंचावर तिचा नृत्याविष्कार सादर करताना सुद्धा दिसते, तर तिला निवडणुकांच्या प्रचार रॅलीत सुद्धा विविध पक्षांकडून बोलावलं जातं. गौतमी पाटील हिची झी 24 तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या कार्यक्रमात मुलाखत घेण्यात आली. या मुलाखतीत गौतमीला तिला राजकारणात यायचंय का? किंवा तिच्या तशा काही योजना आहेत का? याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. यावर तिने टू द पॉईंट उत्तर दिलं.
झी 24 तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष कार्यक्रमात गौतमी पाटील हिला तिला राजकारणात यायचंय का? अशा प्रश्न विचारण्यात आला. यावेळी गौतमी म्हणाली की, 'राजकारण वाईट आहे असं मला म्हणायचं नाही पण मला यात पडायचं नाही. जे सध्या माझं चाललंय ते छान चाललंय, पण राजकारण नको. मला प्रचाराला बोलावलं तर मी जाईन. मीच काय तर सगळे सेलिब्रिटी जातात, मी सुद्धा मला कोणी बोलवलं की जाईन. माझी ही गाडी चाललीये, मी इथं पर्यंत आली हे ठरवून आलेले नाही वेळ मला इथपर्यंत घेऊन आलीये. माझी गाडी वळत गेली तशी मी आता तिथपर्यंत येऊन पोहोचलेय. पुढे काय होईल मला माहित नाही. जे होईल ते होईल . भविष्यात काय होईल हे सांगता येत नाही. मात्र आता तरी राजकारणात यायची काही गोष्ट नाहीये'.
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा 28 जानेवारी रोजी विमान अपघातात मृत्यू झाला. अजित दादांच्या निधनाबाबत बोलताना गौतमी पाटील म्हणाली की, 'मी झोपेतून उठले आणि मला अजित दादांच्या निधनाची बातमी समजली आणि माझी झोपच उडाली, मला विश्वास बसत नव्हता. अजित दादा कामाला प्रामाणिक होते. असा नेता होणे नाही आणि त्यांची जागा कोणी घेऊ शकत नाही. अजूनही मला दादा गेले यावर विश्वास बसत नाही, दादा आपल्यातच आहेत असं वाटतं'.