जीवावर बेतणारंसंकट अखेर टाळलं; श्वासननलिकेत सेफ्टी पिन अडकली, 16 वर्षीय मुलीवर यशस्वी शस्त्रक्रिया

Chatrapati SambhajiNagar: छत्रपती संभाजीनगरमधील घाटी रुग्णालयात एक अतिशय नाजूक आणि धाडसी शस्त्रक्रिया यशस्वी ठरली आहे. 16 वर्षीय मुलीच्या श्वासनलिकेत चुकून अडकलेली सेफ्टी पिन डॉक्टरांनी सुरक्षितपणे बाहेर काढली. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे कुटुंबीयांमध्ये घबराट निर्माण झाली होती. मात्र डॉक्टरांच्या तत्परतेमुळे मोठा धोका टळला. या संपूर्ण घटनेने वैद्यकीय पथकाच्या कौशल्याची पुन्हा एकदा प्रचिती दिली आहे.
शहरातील गणेश कॉलनी परिसरात राहणारी 16 वर्षांची मुलगी स्कार्फ नीट करत असताना तिने सेफ्टी पिन तोंडात धरली होती. अचानक ती पिन घशातून आत गेली आणि थेट श्वासनलिकेत अडकली. त्यानंतर तिला जोराचा खोकला, छातीत वेदना आणि श्वास घेण्यास त्रास सुरू झाला. परिस्थिती गंभीर असल्याचे लक्षात येताच कुटुंबीयांनी तिला तातडीने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, घाटी येथे दाखल केले.
रुग्णालयात दाखल होताच तात्काळ एक्स-रे तपासणी करण्यात आली. तपासणीत डाव्या बाजूच्या मुख्य श्वासनलिकेत पिन अडकलेली असल्याचे दिसून आले. ही स्थिती अत्यंत धोकादायक मानली जाते, कारण श्वासनलिकेत परकीय वस्तू राहिल्यास श्वसनावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे वरिष्ठ डॉक्टरांनी त्वरित शस्त्रक्रियेचा निर्णय घेतला.
कान-नाक-घसा विभागाचे प्रमुख डॉ. सुनील देशमुख यांनी ब्रॉन्कोस्कोपी तंत्राचा वापर करून ही अवघड प्रक्रिया पार पाडली. अत्यंत सावधगिरी आणि अचूकतेने त्यांनी श्वासनलिकेत अडकलेली पिन बाहेर काढली. ही शस्त्रक्रिया डीन डॉ. सुक्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. संपूर्ण वैद्यकीय पथक सतर्कतेने काम करत होते.
शस्त्रक्रियेनंतर मुलीची प्रकृती स्थिर असून तिचा श्वासोच्छ्वास सुरळीत झाला आहे. वेळीच वैद्यकीय मदत मिळाल्याने संभाव्य मोठा अपघात टळला. डॉक्टरांच्या मते, अशा प्रकारच्या घटना टाळण्यासाठी तोंडात पिन किंवा टोकदार वस्तू धरणे टाळावे.