/भाजपचे संकटमोचक राजकारणातून निवृत्ती घेणार? सूचक विधानाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ!

भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांच्या राजकीय भवितव्याबाबत नव्या चर्चांना उधाण आले आहे. जळगावातील एका कार्यक्रमात झालेल्या वक्तव्यामुळे महाजन यांनी राजकारणातून निवृत्तीचे संकेत दिले का, अशी चर्चा सुरू झाली. त्यांच्या वक्तव्यानंतर भाजपमधील पुढील नेतृत्व, उत्तराधिकारी आणि आगामी राजकीय समीकरणांबाबत विविध तर्क-वितर्क व्यक्त केले जात आहेत. या घडामोडींमुळे उत्तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात उत्सुकता वाढली आहे.
सुरुवातीला भारतीय जनता पक्षाने मंगेश चव्हाण यांना उमेदवारी दिली, तेव्हा त्यांची फारशी ओळख नव्हती. अत्यंत कमी मताधिक्याने ते निवडून आले होते. मात्र, निवडून आल्यानंतर त्यांनी ज्या पद्धतीने विकासकामांचा धडाका लावला, ते पाहून आम्हालाही त्यांचा हेवा वाटतो, असे गिरीश महाजन म्हणाले. यानंतर मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मंगेश चव्हाणांचे कौतुक केले. “कामाची भूक असलेला नेता म्हणजे आमदार मंगेश चव्हाण आहे. मंगेश चव्हाण यांनी चाळीसगावचा विकास करताना गिरीश महाजन यांच्या मार्गाने विकास केला आहे, हे इतर आमदारांनाही सांगावे लागेल. चाळीसगाव हे महत्त्वाचे शहर आहे. जिल्ह्यापासून दूर असल्याने या ठिकाणी विकासकामे होणे महत्त्वाचे आहे आणि इथे मात्र त्यांनी मोठे काम करून दाखवले आहे.” असे ते म्हणाले.
गिरीश महाजन यांनी चाळीसगावमध्ये केलेल्या विधानाची सध्या राज्यभरात चर्चा आहे. वयाचा विचार करता आम्ही किती दिवस काम करणार आहोत? असा प्रश्न गिरीश महाजन यांनी विचारला. पक्षाचा विचार करता सक्षम आणि चांगल्या हाती धुरा द्यावी लागेल, असे विधान गिरीश महाजन यांनी केले होते. यावरुन महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चा रंगली आहे.
गिरीश महाजन हे महाराष्ट्रातील भाजपचे महत्त्वाचे रणनीतीकार मानले जातात. राज्यातील अनेक निवडणुकांमध्ये संघटनात्मक जबाबदाऱ्या पार पाडत त्यांनी पक्षाची ताकद वाढविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे त्यांच्या भविष्यातील राजकीय निर्णयाकडे केवळ जळगावच नव्हे, तर संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. त्यांच्या प्रत्येक वक्तव्याचे राजकीय अर्थ लावले जात असल्याने या चर्चेला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
सध्या गिरीश महाजन यांच्या निवृत्तीबाबत कोणताही अंतिम निर्णय किंवा अधिकृत घोषणा झालेली नाही. दरम्यान गिरीश महाजन यांनी हे विधान एकनाथ खडसे यांना उद्देशून केल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्याचा नेमका अर्थ काय, याबाबत विविध स्तरांवर चर्चा सुरू आहे. याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली गेल्यानंतरच या चर्चांवर पडदा पडण्याची शक्यता आहे.