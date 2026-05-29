करोनात महाराष्ट्राला सांभाळणारा ठाकरेंचा मैदानातील योद्धा भाजपात? शरद पवारांना मोठा धक्का? गिरीश महाजन म्हणाले 'ते नाराज...'

Sharad Pawar Might Get Big Blow: शरद पवारांना मोठा धक्का मिळण्याची शक्यता आहे. याचं कारण त्यांचा एक महत्त्वाचा नेता भाजपात प्रवेश करण्याची शक्यता आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार असताना प्रत्यक्ष मैदानात उतरुन काम करणारा हा नेता हातात कमळ घेण्याची शक्यता आहे. भाजपा नेते गिरीश महाजन यांच्या एका विधानामुळे ही चर्चा रंगली आहे. यामुळे प्राजक्त तनुपरे यांच्यासोबत हा नेताही भाजपात जाण्याची चर्चा सुरु आहे.
राजेश टोपे भाजपात प्रवेश करण्याची शक्यात आहे. करोना काळात तत्कालीन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मैदानात उतरुन काम केलं होतं. त्यांनी केलेल्या कामांचं सर्व स्तरातून कौतुक करण्यात आलं होतं. माहितीनुसार, उद्या ते भाजपात प्रवेश करु शकतात.
प्राजक्त तनपुरेंबाबत मला माहिती आहे. माझी आणि त्यांची मागच्या आठवड्यात भेटही झाली. पण राजेश टोपेंबद्दल मला माहिती नाही. कारण काल दिल्लीत आमची भेट झाली. तेदेखील दिल्ली होते. साखर कारखान्याच्या बैठकीला तेदेखील होते. ते तसं काही मला बोलले नाहीत. पण ते थोडे नाराजच होते असं गिरीश महाजन यांनी सांगितलं.
तुमच्या संपर्कात आहेत का? असं विचारलं असता ते म्हणाले, "संपर्कात आहेत असं म्हणता येणार नाही. काय होतंय ते आपण पाहू".
प्राजक्त तनपुरे भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याचं जवळपास निश्चित झालं आहे. 30 मे रोजी ते भाजपमध्ये प्रवेश करणार असून तनपुरेंना अहिल्यानगरमधून उमेदवारी जाहीर होणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. राहुरी पोटनिवडणुकीवेळी अक्षय कर्डिले यांच्या उमेदवारीवेळी तनपुरे यांनी माघार घेतली होती.