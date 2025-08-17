English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

नाशिकच्या पालकमंत्री पदाचा तिढा सुटला? गिरीश महाजनांच्या घोषणेने खळबळ

मी नाशिकचा पालकमंत्री होतोय असं जाहीर विधान गिरीश महाजन यांनी केलंय. तर दुसरीकडे नाशिकच्या पालकमंत्रिपदावर सावध भूमिका घेणा-या राष्ट्रवादीनंही आता थेट दावा ठोकल आहे. त्यामुळे रायगडप्रमाणे नाशकातही पालकमंत्रिपदावरून वादाची चिन्ह आहेत. 

पूजा पवार | Updated: Aug 17, 2025, 08:32 PM IST
नाशिकच्या पालकमंत्री पदाचा तिढा सुटला? गिरीश महाजनांच्या घोषणेने खळबळ
(Photo Credit : Social Media)

नाशिक : नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा सुटलाय का? असा सवाल राजकीय वर्तुळातून उपस्थित करण्यात येतोय. कारण मी नाशिकचा पालकमंत्री होतोय असं जाहीर विधान गिरीश महाजन यांनी केलंय. तर दुसरीकडे नाशिकच्या पालकमंत्रिपदावर सावध भूमिका घेणा-या राष्ट्रवादीनंही आता थेट दावा ठोकल आहे. त्यामुळे रायगडप्रमाणे नाशकातही पालकमंत्रिपदावरून वादाची चिन्ह आहेत. 

नाशिकचा पालकमंत्री मी होतोय अशी जाहीर घोषणाच गिरीश महाजनांनी केलीय. त्यामुळे नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा सुटल्याच्या चर्चा आता राजकीय वर्तुळात सुरू झाल्यात आहेत. त्यामुळे नाशिकच्या पालकमंत्रिपदासाठी इच्छूक असलेल्या राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला नाशकात मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. गिरीश महाजनांनी केलेल्या विधानानंतर आपणही पालकमंत्रिपदाच्या शर्यतीत असल्याचं भुजबळांनी अप्रत्यक्षरित्या बोलून दाखवलंय. त्यामुळे रायगडप्रमाणे आता नाशिकच्या पालकमंत्रिपदावरूनही महायुतीत मोठ्या वादाची शक्यता आहे.

नाशिकच्या पालकमंत्रिपदासाठी आग्रह राहण्यास नाशकातील आमदार आणि वरिष्ठ नेत्यांना सांगणार असल्याचंही छनग भुजबळांनी म्हटलंय. रायगडात एक आमदार असताना पालकमंत्रिपदासाठी आग्रही आहेत. तर नाशकात 7 आमदार असताना आग्रह का धरायचा नाही? असाही सवाल भुजबळांनी उपस्थित केला आहे. 

हेही वाचा : देशातील सर्वात महागडी 'नंबर प्लेट', किंमत एवढी की त्यात दोन आलिशान कार येतील, कोणता होता 'तो' नंबर?

 

दोन दिवसांपूर्वी गिरीश महाजन यांनी पालकमंत्रिपदासंदर्भात एक सूचक वक्तव्य केलं होतं. नाशकात ध्वजारोहण केलंय, आता हळूहळू पुढे जातोय असं विधान महाजनांनी केलं होतं. दरम्यान त्यांच्या या वक्तव्याचा देखील भुजबळांनी समाचार घेतला होता. त्यामुळे नाशिकच्या पालकमंत्रिपदासाठी राष्ट्रवादीनंही शड्डू ठोकल्याचं यातून स्पष्ट होतंय.

नाशिक, रायगडच्या पालकमंत्रिपदावरून महायुतीत वाद निर्माण झाल्यामुळे दोन्ही जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदाला स्थगिती देण्यात आली होती. पालकमंत्रिपदावरून रायगडमध्ये राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेमधला वाद टोकाला गेल्याचं पाहायला मिळालं. मात्र, नाशिकमध्ये तसं चित्र नव्हतं. नाशकात शिवसेना आणि राष्ट्रवादीनं सावध पवित्रा घेतल्याचं पाहायला मिळालं. मात्र, छगन भुजबळ हे मंत्री झाल्यापासून अॅक्शन मोडवर आलेत. आणि आता त्यांनी थेट नाशिकच्या पालकमंत्रिपदावर दावा सांगितलाय. त्यामुळे नाशकात देखील आता पालकमंत्रिपदावरून महायुतीत वादाची चिन्ह आहेत.

About the Author
Tags:
nashikmarathi newsGirish Mahajan

इतर बातम्या

Breaking News: महाराष्ट्राला मिळणार नवे राज्यपाल, यावेळची स...

भारत