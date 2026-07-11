'युतीमध्ये घात झाला...' गिरीष महाजनांच्या 'त्या' विधानावर नरेंद्र दराडे संतापले!

Girish Mahajan Interview : नाशिक विधान परिषद निवडणुकीतील पराभवानंतर भाजप नेते गिरीष महाजन यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' या मुलाखतीत महाजन बोलत होते. यामध्ये त्यांनी नाशिक विधान परिषद निवडणुकीत नरेंद्र दराडे जिंकावेत अशी लोकांची इच्छा नव्हती असं मंत्री गिरीष महाजन यांनी म्हटलं आहे. संकटमोचन गिरीष महाजन आहेत पण त्यांना एवढं लहान संकट देखील सांभाळता आले नाही, यावर गिरीष महाजन म्हणाले की, दराडेंना देखील माहिती होते आम्ही काय केले आणि दादा भुसे होते आणि शिंदेंना देखील माहिती होते की आम्ही किती प्रयत्न केले आहेत असे गिरीष महाजन म्हंटले आहेत.
लोकांची इच्छा नव्हती असे स्पष्ट गिरीष महाजन म्हणाले, पुढे ते असेही म्हणाले की, नरेंद्र दराडे हे मधे संपर्कात राहिले नाही आणि त्यामुळे एकनाथ शिंदेंना देखील सांगितले होते की उमेदवार बदलला तर बरे होईल. मी दोन तीन वेळा बोललो की नरेंद्र दराडे यांना मत द्यायला फार कोणी खुश नाही आहेत, दादा भुसे आणि उदय सामंत यांना देखील मी बोललो होतो. शिंदेंनी त्यांना शब्द दिला होता आणि मी बदलणार नाही असे एकनाथ शिंदेंनी सांगितले होते असे गिरीष महाजन यांनी खुलासा केला.
नरेंद्र दराडे जिंकावे अशी लोकांची इच्छा नव्हती असे गिरीश महाजन यांनी सांगितले आणि यावर नरेंद्र दराडे यांनी सांगितले की, हे चुकीचे आहे आणि मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनित्रा पवार यांची युती होती. युतीमध्ये 17 जागा मिळाल्या होत्या यामध्ये चार जागा शिवसेनेला असूनही त्यांनी युतीचा धर्म पाळला नाही असे स्पष्ट नरेंद्र दराडे यांनी सांगितले. एकनाथ शिंदेंनी त्यांना विनंती देखील केली त्यांना फोन केले त्यांना सांगितल पण युतीचा धर्म फक्त महाराष्ट्रामध्ये युतीचा धर्म पाळला नाशिकमध्ये तुम्ही पाळला नाही अशी नाराजी नरेंद्र दराडे यांनी व्यक्त केली.
उमेदवार बदलण्याची विनंती आपण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती असाही दावाही त्यांनी केला आहे. नाशिकमधील बंडखोरी शमवण्यासाठी शेवटपर्यंत प्रयत्न केले मात्र ते यशस्वी ठरले नाहीत असंही त्यांनी सांगितलंय. शिवसेनेच्या पराभवाचं प्रमुख कारण म्हणून दराडेंच्या उमेदवारीकडेच त्यांनी अप्रत्यक्षपणे बोट दाखवलंय.