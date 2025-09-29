शेतक-यांसाठी ठाकरे जसं बोलातयत तसं त्यांनी मदत करावी -महाजन

ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास : राज्यातील पूरपरिस्थितीवरून उद्धव ठाकरेंनी महायुतीला लक्ष्य केलं आहे. मात्र, आता पूरस्थितीच्या मुद्द्याला धरूनच भाजपनं उद्धव ठाकरेंना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे. अवघ्या चार दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या शिवसेनेच्या मुंबईतील दसरा मेळाव्यावरून भाजपनं उद्धव ठाकरेंना थेट मेळावा कॅन्सल करण्यास सांगितलं आहे.
ठाकरेंची शिवसेनेकडून दसरा मेळाव्याची जय्यत तयारी सुरू झाली आहे. 2 ऑक्टोबरला शिवतीर्थावर उद्धव ठाकरेंची तोफ धडाडणार आहे. मात्र, याच मेळाव्यावरून आता भाजपनं उद्धव ठाकरेंना आवाहन करत डिवचलं आहे. दसरा मेळावा रद्द करून होणार खर्च पूरग्रस्तांना द्यावा अशी मागणी आता भाजपनं केली आहे. दरम्यान यानंतर ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून देखील भाजपला प्रत्युत्तर देण्यात आलं आहे.
भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्येंनी केलेल्या मागणीनंतर भाजप नेत्यांनी देखील उद्धव ठाकरेंना टोला लगावला आहे. शेतक-यांसाठी ज्या तळमळीनं उद्धव ठाकरे बोलत आहेत. तशी मदतही त्यांनी शेतक-यांना करावी असं आवाहन गिरीश महाजन यांनी केलं आहे.
चंद्रकांत पाटलांनी देखील उद्धव ठाकरेंना ऑनलाईन मेळावा घेण्याचा सल्ला दिला होता. उद्धव ठाकरेंच्या मेळाव्यावर पावसाचं सावट आहे. त्यामुळे मेळावा शिवतीर्थावरच होणार का? अशा चर्चा सुरू होत्या. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना ऑनलाईन मेळावा घेण्याचा सल्ला चंद्रकांत पाटलांनी दिलेला.. मात्र, तुमच्या सल्ल्याची
आम्हाला गरज नसल्याचं म्हणत राऊतांनी पलटवार केला आहे.
उद्धव ठाकरेंच्या दसरा मेळाव्याची तयारी सुरू आहे. मात्र, या मेळाव्यावरून भाजप उद्धव ठाकरेंना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करतं आहे. कधी ऑनलाईन मेळावाचा सल्ला तर कधी पूरग्रस्तांना मदतीचं आवाहन. मात्र, भाजप नेत्यांच्या या विधानानंतर ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून देखील जशासं तसं प्रत्युत्तर देण्यात आलं होतं.