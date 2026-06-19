'ते फोटो मॉर्फ केलेले', कथित व्हायरल फोटोंवर गिरीश महाजनांची पहिली प्रतिक्रिया

राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांचा एका तरुणीसोबतचा कथित फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चांना उधाण आले. विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर हा फोटो शेअर करत अनेक प्रकारचे दावे केले जात होते. काहींनी या फोटोमागे वेगळे अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला, तर काहींनी यावरून राजकीय टीका सुरू केली. त्यामुळे या प्रकरणाने अल्पावधीतच मोठे स्वरूप धारण केले. पण गिरीश महाजन यांनी या सर्व प्रकरणावर स्पष्टीकरण दिलंय. काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
महाजन यांचा कथित फोटो व्हायरल झाल्यामुळे विरोधकांनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. या व्हायरल फोटो प्रकरणात ते आता लवकरच तक्रार दाखल करणार आहेत.
फोटो व्हायरल झाल्यानंतर गिरीश महाजन यांनी याबाबत पहिल्यांदाच भूमिका स्पष्ट केली.संबंधित फोटो हा मॉर्फ केलेला आहे. यातून बदनामी करण्याचा प्रयत्न आहे. फोटो पसरवणाऱ्यांविरोधात मी कारवाई करणार असल्याचे गिरीश महाजन म्हणाले. यासंदर्भात मी उद्या मुंबई तक्रार देखील दाखल करणार असल्याचे महाजन यांनी म्हटले. हे फोटो कसे मार्फ केले याबद्दल मला माहिती नाही पण याबाबत निश्चितच मी तक्रार करतोय असं महाजन यांनी स्पष्ट केलंय.
संजय राऊत आणि मंत्री गिरीश महाजन यांच्यात वाकयुद्ध रंगलंय. राऊतांनी नाव न घेता गिरीश महाजनावंर घणाघाती टीका केलीय. राऊतांनी जामनेरची मावशी असा उल्लेख करत महाजनांवर नाव न घेता टीका केलीय. महाजनांना काँग्रेसचा तिटकारा का असा सवाल राऊतांनी केलाय. ठाकरेंचा पक्ष काँग्रेसच्या मांडीवर बसला अशी टीका मंत्री गिरीश महाजन यांनी केली होती. याच टीकेला राऊतांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय.
ठाकरेंच्या शिवसेनेत मोठी फूट पडली असून गिरीश महाजन यांनी यावर प्रतिक्रिया दिलीय. शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार फुटले कसे? असा प्रश्न महाजन यांनी उपस्थित केला होता. गिरीश महाजन यांच्या या वक्त्याचा शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांची चांगलाच समाचार घेतला होता, त्यांनी पत्रकार परिषदेमधून गिरीश महाजन यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. माझ्याकडे फक्त एक दिवसासाठी ईडी, सीबीआय द्या मी गिरीश महाजन यांना फोडून दाखवतो असं राऊत यांनी म्हटलं होतं. दरम्यान संजय राऊत यांच्या या टीकेवर गिरीश महाजन यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांना काहीपण बोलण्याचा अधिकार आहे. ते नेहमीच बोलतात त्यामुळे त्यांच्या बोलण्याकडे मी फारस लक्ष देत नाही, असं गिरीश महाजन यांनी संजय राऊतांना उद्देशून म्हटलंय.