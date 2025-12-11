आदिवासी भागात मुली विक्रीचं रॅकेट, वंशाच्या दिव्यासाठी मुलींची विक्री

सीमा आढे (प्रतिनिधी) वाडा पालघर : पालघर जिल्ह्यातल्या वाडा, मोखाडा, तलासरी आणि भिवंडी भागात आदिवासी मुलींच्या विक्रीचं रॅकेट झी २४ तासनं उघडकीस आणलंय. वीस ते चाळीस हजारांत कोवळ्या आदिवासी मुलींचा सौदा केला जातो. झी 24 तासच्या इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्यात. झी 24 तासच्या तपासातली माहिती पाहून तुम्हालाली धक्का बसेल.
आदिवासी भागात मुलींच्या विक्रीसाठी एक रॅकेट कार्यरत असल्याची माहिती हाती आलीये. पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरवर एक नजर टाकली तर एक पॅटर्न लक्षात येतो. आदिवासी भागातील अनेक गावांत एजंट आहेत, हे एजंट मुली खरेदी करणा-यांच्या संपर्कात मध्यस्थांमार्फत हे एजंट विक्रीयोग्य मुली हेरतात. मुलीच्या मोबदल्यात मुख्य दलाल मोठी रक्कम घेतात हे दलाल वीटभट्टी मालक, दुकानदार, टेलर असल्याची माहिती आहे.
मुलीचं भलं सांगून दलाल नातेवाईकांना गुंडाळून टाकतात. मुलीची किमान दोन वेळ खाण्यापिण्याची सोय झाली असं समजून घरचे मुलीला दिल्या घरी सुखी राहा असं सांगून मुलीला चक्क विसरुन जातात. दलालांच्या संपर्कात मुली खरेदी करणारे असतात. हे खरेदीदार दलालांना पैसे देतात. काही प्रकरणात मुलींच्या विक्रीचा सगळा पैसा या दलालांनीच खाल्ल्याचं समोर आलंय. या घरातली मुलगी लग्नासाठी सहज मिळेल असं जाणवलं की दलालांची टोळी सक्रिय होते. ते कुटुंबीयांशी जवळीक साधतात. मुलीच्या लग्नाचा भार हलका करुन देतो असं सांगून कुटुंबीयांना जाळ्यात ओढतात. हे सगळं बेमालूमपणे सुरु असतो. पीडित मुलगी आणि तिच्या कुटुंबाला याचा थांगपत्ताही लागू देत नाही.
पीडित मुलींनी हे स्थानिक दलाल हेरुन ठेवतात. मुख्य दलालानं मुलीची गरज आहे असं सांगितल्यावर मुलीच्या कुटुंबीयांना वेगवेगळी आमिषं दाखवून हे स्थानिक दलाल त्यांचा विश्वास जिंकतात. वाडा, भिवंडी परिसरात मुलींची विक्री करणारे हे दलाल कोण आहेत याची आदिवासी समाजाला कल्पना आहे. या दलालांचे वेगवेगळे व्यवसाय असले तरी त्यांचा मुख्य व्यवसाय आदिवासी मुलींची विक्री करणे हेच असल्याचं सांगण्यात येतंय. मुलींची विक्री करणा-या या दलालांची एक संघटीत टोळीच परिसरात कार्यरत असल्याचं सांगण्यात येतंय.
भिवंडी आणि वाडा तालुक्यातील या दलालांचे राज्यभर कॉन्टॅक्ट आहेत. या दलालांकडं जा नवरी हमखास विकत मिळेल असंही सांगितलं जातं. हे दलाल एकमेकांशी संबंध ठेऊन आहेत का? यांची एक संघटीत टोळी आहे का या दृष्टीनंही पोलिसांनी तपास करणं गरजेचं आहे. फक्त मुलींचं भलं व्हावं या उद्देशानं कोण मुलींची लग्न लावून देत असता तर पोलिसांत पहिली तक्रार दाखल झाल्यानंतर त्यानं लग्न जमवण्याचं कामच सोडून दिलं असतं. पण हे दलाल यातून गब्बर पैसा कमावतात त्यामुळं एखाद्या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला, अटक झाली तरी त्यातून सहीसलामत बाहेर येऊन ते पुन्हा आदिवासी मुलींच्या विक्रीचा धंदा करतात.
पीडित मुलींची विक्री करुन त्यांना अक्षरक्षः नरकात ढकलण्याचं काम होत असल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलंय. लग्न न जुळणा-या उच्चवर्णीय समाजातील तरुणांना मुलींची विक्री ,मुलींना शेतावर वेठबिगार म्हणून राबवलं जातंमुलींच्या पोटी मुलगा व्हावा अशी अपेक्षा असते. मुलींच्या पोटी मुलगीच जन्मली तर त्यांना परत पाठवलं जातं. काही प्रकरणात या अल्पवयीन मुलींचा गर्भपातही केला जातो. यातल्या काही मुलींना त्यांचे मालक घरीही जाऊ देत नाही. त्यांना डांबून ठेवतात. त्यांचं वय ऐकलं की काळजात चर्र झाल्याशिवाय होत नाही. मुलीच्या विक्री प्रकरणात मुलींना नरकात ढकललं जातंय. या प्रकरणात पोलीस तक्रारी दाखल होत नाही का?.. तर होतात. आरोपींना अटकही होते. पण दोन चार दिवस जेलमध्ये राहून हे आरोपी पुन्हा मोकाट सुटतात. या आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी. मुली विक्रीचं हे रॅकेट मुळापासून उखडून फेकलं जावं हीच यातून अपेक्षा.
पालघर जिल्ह्यात कोणत्या भागात आदिवासी मुलींच्या विक्रीचे रॅकेट उघडकीस आले आहे?
उत्तर: पालघर जिल्ह्यातल्या वाडा, मोखाडा, तलासरी आणि भिवंडी भागात आदिवासी मुलींच्या विक्रीचे रॅकेट झी २४ तासने उघडकीस आणले आहे.
आदिवासी मुलींची विक्री किती रुपयांत केली जाते?
उत्तर: कोवळ्या आदिवासी मुलींचा सौदा २० ते ४० हजार रुपयांत केला जातो, आणि हे रॅकेट एजंट आणि दलालांमार्फत चालवले जाते.
मुलींच्या कुटुंबीयांना दलाल कसे फसवतात?
उत्तर: दलाल मुलीचे भले सांगून कुटुंबीयांना विश्वासात घेतात, लग्नाचा भार हलका करतो असे सांगून जाळ्यात ओढतात, आणि मुलीला दोन वेळा खाण्यापिण्याची सोय होईल असे आमिष दाखवतात.